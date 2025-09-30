Μαγικό γκολ του Τζόλη στο Μπέργκαμο! - Βίντεο
Χρήστος Τζόλης Κλαμπ Μπριζ Αταλάντα Champions League

Ο Έλληνας άσος άνοιξε το σκορ για την Κλαμπ Μπριζ απέναντι στην Αταλάντα με μια εκπληκτική ατομική ενέργεια, σημειώνοντας το δεύτερο τέρμα του στο Champions League

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να γράφει τη δική του ευρωπαϊκή ιστορία, αυτή τη φορά στο Μπέργκαμο, όπου με εντυπωσιακό τρόπο άνοιξε το σκορ για την Κλαμπ Μπριζ στο Μπέργκαμο απέναντι στην Αταλάντα για την 2η αγωνιστική στη league phase του Champions League.

Στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης, ο διεθνής Έλληνας επιθετικός απέδειξε για ακόμη μια φορά την ποιότητά του. Χωρίς να χρειαστεί πολύ χώρο ούτε ιδιαίτερη προετοιμασία, υποδέχθηκε την μπάλα στο όριο της μεγάλης περιοχής, έκανε μια λεπτή προσποίηση που «πάγωσε» το διπλό μαρκάρισμα των γηπεδούχων, και με το δεξί του πόδι εκτέλεσε άψογα τον αντίπαλο τερματοφύλακα, σημειώνοντας το 0-1.

Η φάση αποτέλεσε υπόδειγμα ατομικής ενέργειας, με τον Τζόλη να αποδεικνύει ότι διαθέτει την ψυχραιμία αλλά και την τεχνική για να καθορίσει μεγάλα παιχνίδια. Το γκολ αυτό ήταν το δεύτερό του στη διοργάνωση, μετά απ΄αυτό που είχε σημειώσει πέρσι απέναντι στη Στουρμ Γκρατς.




