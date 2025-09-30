Εθνική Ιταλίας μπάσκετ: Ανακοινώθηκε ο Λούκα Μπάνκι
Ιταλία μπάσκετ Λούκα Μπάνκι Τζιανμάρκο Ποτσέκο

Εθνική Ιταλίας μπάσκετ: Ανακοινώθηκε ο Λούκα Μπάνκι

Ο Λούκα Μπάνκι ανέλαβε την Εθνική Ιταλίας στον πάγκο της οποίας θα καθίσει για τα επόμενα τρία χρόνια

Εθνική Ιταλίας μπάσκετ: Ανακοινώθηκε ο Λούκα Μπάνκι
Ο Λούκα Μπάνκι είναι ο διάδοχος του Τζιανμάρκο Ποτσέκο στον πάγκο της Εθνικής Ιταλίας.

Η ιταλική ομοσπονδία ανακοίνωσε τον Ιταλό τεχνικό για τα επόμενα τρία χρόνια. Η παρουσίαση του νέου τεχνικού των «Ατζούρι» θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου στη Ρώμη.

Το ντεμπούτο του Μπάνκι στον πάγκο της Ιταλίας θα γίνει την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, όταν οι «Ατζούρι» θα αντιμετωπίσουν την Ισλανδία στο πρώτο παιχνίδι των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο FIBA 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στη Ντόχα του Κατάρ σε δύο χρόνια.


