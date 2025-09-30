Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Primeira Liga: Ασταμάτητη η Πόρτο οδηγεί την κούρσα, 4-0 την Αρούκα - Δείτε τα γκολ
Primeira Liga: Ασταμάτητη η Πόρτο οδηγεί την κούρσα, 4-0 την Αρούκα - Δείτε τα γκολ
Οι Δράκοι έκαναν το «7 στα 7» και διατήρησαν την απόσταση τριών βαθμών απ' την περσινή νταμπλούχο Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη
Το εφετινό ποδοσφαιρικό «τρένο» της Πόρτο δεν έκανε... στάση ούτε στην Αρούκα. Οι «δράκοι» πέρασαν σαν... αέρας κι απ' την έδρα της με το εμφατικό 4-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Primeira Liga, έκαναν το «7 στα 7» κι εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα του τίτλου, έχοντας απόσταση τριών βαθμών απ' την περσινή νταμπλούχο Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.
Ο Σαμού άνοιξε το σκορ στο 12' για την Πόρτο, που αν κι έμεινε με δέκα παίκτες στο 48' μετά την αποβολή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, βρήκε αλλα τρία γκολ απ' τους Γκιούλ (51'), Μόουρα (60') και Ζαϊντού (85').
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε 2-1
Μορεϊρένσε-Κάσα Πία 2-1
Σάντα Κλάρα-Τοντέλα 1-2
Εστρέλα Αμαδόρα-AVS 3-0
Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισ. 0-1
Αλβέρκα-Γκιμαράες 2-0
Μπράγκα-Νασιονάλ 0-1
Φαμαλικάο-Ρίο Αβε 0-0
Ο Σαμού άνοιξε το σκορ στο 12' για την Πόρτο, που αν κι έμεινε με δέκα παίκτες στο 48' μετά την αποβολή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, βρήκε αλλα τρία γκολ απ' τους Γκιούλ (51'), Μόουρα (60') και Ζαϊντού (85').
Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του πορτογαλικού πρωταθλήματος:
Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε 2-1
Μορεϊρένσε-Κάσα Πία 2-1
Σάντα Κλάρα-Τοντέλα 1-2
Εστρέλα Αμαδόρα-AVS 3-0
Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισ. 0-1
Αλβέρκα-Γκιμαράες 2-0
Μπράγκα-Νασιονάλ 0-1
Φαμαλικάο-Ρίο Αβε 0-0
Αρούκα-Πόρτο 0-4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Πόρτο 21
Σπόρτινγκ Λισ. 18
Μπενφίκα 17
Μορεϊρένσε 15
Ζιλ Βισέντε 13
Φαμαλικάο 12
Μπράγκα 9
Γκιμαράες 8
Σάντα Κλάρα 8
Αρούκα 8
Εστρέλα Αμαδόρα 7
Κάσα Πία 7
Νασιονάλ 7
Εστορίλ 5
Τοντέλα 5
Ρίο Άβε 5
Αλβέρκα 4
AVS 1
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Πόρτο 21
Σπόρτινγκ Λισ. 18
Μπενφίκα 17
Μορεϊρένσε 15
Ζιλ Βισέντε 13
Φαμαλικάο 12
Μπράγκα 9
Γκιμαράες 8
Σάντα Κλάρα 8
Αρούκα 8
Εστρέλα Αμαδόρα 7
Κάσα Πία 7
Νασιονάλ 7
Εστορίλ 5
Τοντέλα 5
Ρίο Άβε 5
Αλβέρκα 4
AVS 1
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
Νόβακ Τζόκοβιτς: Ο «Νόλε» φέρνει στην Αθήνα τους σταρ του τένις - Διάλεξε σπίτι στη Γλυφάδα και στέλνει τα παιδιά του σε αγγλόφωνο σχολείο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα