Primeira Liga: Ασταμάτητη η Πόρτο οδηγεί την κούρσα, 4-0 την Αρούκα - Δείτε τα γκολ
SPORTS
Πόρτο

Primeira Liga: Ασταμάτητη η Πόρτο οδηγεί την κούρσα, 4-0 την Αρούκα - Δείτε τα γκολ

Οι Δράκοι έκαναν το «7 στα 7»  και διατήρησαν την απόσταση τριών βαθμών απ' την περσινή νταμπλούχο Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη

Primeira Liga: Ασταμάτητη η Πόρτο οδηγεί την κούρσα, 4-0 την Αρούκα - Δείτε τα γκολ
Το εφετινό ποδοσφαιρικό «τρένο» της Πόρτο δεν έκανε... στάση ούτε στην Αρούκα. Οι «δράκοι» πέρασαν σαν... αέρας κι απ' την έδρα της με το εμφατικό 4-0 στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της Primeira Liga, έκαναν το «7 στα 7» κι εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα του τίτλου, έχοντας απόσταση τριών βαθμών απ' την περσινή νταμπλούχο Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.

Ο Σαμού άνοιξε το σκορ στο 12' για την Πόρτο, που αν κι έμεινε με δέκα παίκτες στο 48' μετά την αποβολή του Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, βρήκε αλλα τρία γκολ απ' τους Γκιούλ (51'), Μόουρα (60') και Ζαϊντού (85').

Resumo: Arouca 0-4 FC Porto (Liga 25/26 #7)


Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία του πορτογαλικού πρωταθλήματος:

Μπενφίκα-Ζιλ Βισέντε 2-1
Μορεϊρένσε-Κάσα Πία 2-1
Σάντα Κλάρα-Τοντέλα 1-2
Εστρέλα Αμαδόρα-AVS 3-0
Εστορίλ-Σπόρτινγκ Λισ. 0-1
Αλβέρκα-Γκιμαράες 2-0
Μπράγκα-Νασιονάλ 0-1
Φαμαλικάο-Ρίο Αβε 0-0
Αρούκα-Πόρτο 0-4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

Πόρτο 21
Σπόρτινγκ Λισ. 18
Μπενφίκα 17
Μορεϊρένσε 15
Ζιλ Βισέντε 13
Φαμαλικάο 12
Μπράγκα 9
Γκιμαράες 8
Σάντα Κλάρα 8
Αρούκα 8
Εστρέλα Αμαδόρα 7
Κάσα Πία 7
Νασιονάλ 7
Εστορίλ 5
Τοντέλα 5
Ρίο Άβε 5
Αλβέρκα 4
AVS 1



