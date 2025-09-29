Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να λήξει άμεσα η σύγκρουση στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα, ο ρόλος του Τόνι Μπλερ
Αυτό είναι το σχέδιο Τραμπ για να λήξει άμεσα η σύγκρουση στη Γάζα: Πώς θα διοικείται η περιοχή την επόμενη μέρα, ο ρόλος του Τόνι Μπλερ
Τι θα γίνει με την απόσυρση των IDF, τους ομήρους, την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, τον αφοπλισμό της Χαμάς - Ποιοι θα αναλάβουν να εκπονήσουν οικονομικό πλάνο για την ανοικοδόμηση της περιοχής - Εγκαταλείφθηκαν τα σχέδια Τραμπ για «resort»
Σημαντικές διαφοροποιήσεις από το σχέδιο των 21 σημείων, που παρουσίασε την περασμένη εβδομάδα σε Άραβες και μουσουλμάνους ηγέτες στη Νέα Υόρκη, περιέχει, κατά πληροφορίες, το νέο σχέδιο που έφερε ο Ντόναλντ Τραμπ στο τραπέζι της συνάντησης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.
Σε αυτό περιγράφεται αναλυτικά ο χρόνος αποχώρησης των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων από τη Γάζα, καθώς θα τερματίσουν την στρατιωτική εισβολή, οι όροι για την ανταλλαγή των ομήρων και τον αφοπλισμό της Χαμάς, καθώς και οι ενέργειες για την επόμενη μέρα, με μία προσωρινή διοικητική αρχή να αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της περιοχής.
Η Γάζα θα εκκενωθεί από τη Χαμάς και τα όπλα. Τον έλεγχο ασφαλείας θα έχει δεδομένα το Ισραήλ και μία ομάδα με τυπικό ηγέτη τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά ουσιαστικό τον Βρετανό πρώην πρωθυπουργό, Τόνι Μπλερ.
Στην επόμενη ημέρα δεν θα έχει συμμετοχή ούτε η Παλαιστινιακή Αρχή από τη Δυτική Όχθη. Την ευθύνη για τα επόμενα βήματα έχουν μία σειρά γειτονικών και αραβικών χωρών. Με την αποδοχή της συμφωνίας, η Χαμάς έχει 72 ώρες να επιστρέψει ζωντανούς και νεκρούς ομήρους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο δεν υπάρχει η παραμικρή αναφορά στις αξιώσεις-απειλές του Ισραήλ για τη Δυτική Όχθη, καθώς φαίνεται πως οι πιέσεις που άσκησαν το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία ήταν σημαντικές και... αφόρητες, ακόμη και για τον Τραμπ.
Οι ΗΠΑ φαίνεται να ξεκαθάρισαν πως η Δυτική Όχθη είναι «κόκκινη γραμμή» και για την παρούσα κυβέρνηση.
Επίσης, δεν υφίσταται καμία απολύτως πρόβλεψη για μετατροπή της Γάζας σε resort, όπως ο Αμερικανός πρόεδρος είχε πει στην πρώτη -από τις τρεις, πλέον- επισκέψεις του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.
Πιο αναλυτικά, το νέο αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:
- Η Γάζα θα μετατραπεί σε μια περιοχή ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, που δεν θα απειλεί τους γείτονές της. Θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι έχουν υποφέρει αρκετά.
- Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει άμεσα.
- Οι δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα αποσυρθούν σε μια γραμμή που θα συμφωνηθεί, ώστε να προετοιμαστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών και του πυροβολικού, θα σταματήσουν, ενώ οι γραμμές επαφής θα παραμείνουν σταθερές, έως ότου εκπληρωθούν οι όροι για μια πλήρη, σταδιακή αποχώρηση.
- Εντός 72 ωρών από τη δημόσια ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν. Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατουμένους από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών, που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.
- Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.
Πιο αναλυτικά, το νέο αμερικανικό σχέδιο περιλαμβάνει τα εξής:
- Η Γάζα θα μετατραπεί σε μια περιοχή ελεύθερη από εξτρεμισμό και τρομοκρατία, που δεν θα απειλεί τους γείτονές της. Θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος των κατοίκων της, οι οποίοι έχουν υποφέρει αρκετά.
- Εάν και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε αυτήν την πρόταση, ο πόλεμος θα λήξει άμεσα.
- Οι δυνάμεις των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) θα αποσυρθούν σε μια γραμμή που θα συμφωνηθεί, ώστε να προετοιμαστεί η απελευθέρωση των ομήρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών επιδρομών και του πυροβολικού, θα σταματήσουν, ενώ οι γραμμές επαφής θα παραμείνουν σταθερές, έως ότου εκπληρωθούν οι όροι για μια πλήρη, σταδιακή αποχώρηση.
- Εντός 72 ωρών από τη δημόσια ανακοίνωση του Ισραήλ ότι αποδέχεται τη συμφωνία, όλοι οι όμηροι -ζωντανοί και νεκροί- θα επιστραφούν. Μετά την απελευθέρωση όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 κρατουμένους από τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, καθώς και 1.700 Παλαιστίνιους από τη Γάζα που συνελήφθησαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023, συμπεριλαμβανομένων όλων των γυναικών και παιδιών, που κρατούνται στο πλαίσιο αυτό.
- Για κάθε νεκρό Ισραηλινό όμηρο, το Ισραήλ θα παραδώσει τις σορούς 15 Παλαιστινίων από τη Γάζα.
- Μετά την επιστροφή όλων των ομήρων, τα μέλη της Χαμάς θα δεσμευτούν να αφοπλιστούν και θα λάβουν αμνηστία. Όσα μέλη επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα θα έχουν ασφαλή δίοδο προς τρίτες χώρες («χώρες υποδοχής»).
- Με την αποδοχή της συμφωνίας, θα επιτραπεί αμέσως η πλήρης είσοδος ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Οι ελάχιστες ποσότητες θα αντιστοιχούν σε αυτές που καθορίστηκαν στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025 για την ανθρωπιστική βοήθεια, περιλαμβάνοντας την αποκατάσταση υποδομών (νερό, ηλεκτρικό, αποχέτευση), την ανασυγκρότηση νοσοκομείων και φούρνων, καθώς και την εισαγωγή εξοπλισμού για την απομάκρυνση ερειπίων και το άνοιγμα δρόμων. Η διανομή και μεταφορά της βοήθειας εντός της Λωρίδας θα γίνεται χωρίς παρέμβαση καμίας πλευράς, μέσω του ΟΗΕ και των οργανισμών του, της Ερυθράς Ημισελήνου και άλλων διεθνών θεσμών μη συνδεδεμένων με κανένα από τα δύο μέρη. Το άνοιγμα του συνοριακού περάσματος Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις θα υλοποιηθεί βάσει του μηχανισμού που ορίστηκε στη συμφωνία της 19ης Ιανουαρίου 2025.
- Η Γάζα θα διοικείται από μια προσωρινή μεταβατική αρχή -μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, μη πολιτική επιτροπή αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων και δημοτικών υπηρεσιών για τους κατοίκους της Λωρίδας. Η επιτροπή θα αποτελείται από ικανούς Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες, υπό την εποπτεία ενός νέου διεθνούς μεταβατικού οργάνου, του «Συμβουλίου Ειρήνης», με πρόεδρο τον Ντόναλντ Τραμπ. Επιπλέον, μέλη και ηγέτες κρατών θα ανακοινωθούν αργότερα, μεταξύ των οποίων και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ. Το όργανο αυτό θα καθορίζει το πλαίσιο και θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων (όπως προτάθηκε, μεταξύ άλλων, στο Ειρηνευτικό Σχέδιο Τραμπ του 2020 και στην πρωτοβουλία Σαουδικής Αραβίας–Γαλλίας) και μπορέσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα να αναλάβει ξανά τον έλεγχο της Λωρίδας. Το Συμβούλιο θα εφαρμόσει τα κορυφαία διεθνή πρότυπα για να δημιουργήσει μια σύγχρονη και αποτελεσματική διοίκηση που θα εξυπηρετεί τους κατοίκους της Γάζας και θα προσελκύει επενδύσεις.
- Το οικονομικό σχέδιο του Τραμπ για την ανάπτυξη και ανοικοδόμηση της Γάζας θα διαμορφωθεί μέσω μιας ομάδας ειδικών που έχουν συμβάλει στη δημιουργία σύγχρονων, ακμάζουσων πόλεων στη Μέση Ανατολή. Πολλές επενδυτικές προτάσεις και φιλόδοξες ιδέες ανάπτυξης που έχουν εκπονηθεί από διεθνείς οργανισμούς θα εξεταστούν, με στόχο την ενοποίηση πλαισίων ασφάλειας και διακυβέρνησης και την προσέλκυση επενδύσεων που θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ευκαιρίες και ελπίδα για το μέλλον της Γάζας.
- Θα δημιουργηθεί μια ειδική εμπορική ζώνη με προνομιακούς δασμούς και ποσοστά πρόσβασης, τα οποία θα διαπραγματευθούν με συμμετέχουσες χώρες.
- Κανείς δεν θα εξαναγκαστεί να φύγει από τη Γάζα. Όσοι το επιθυμούν, θα είναι ελεύθεροι να αποχωρήσουν και να επιστρέψουν. Θα ενθαρρυνθούν οι κάτοικοι να παραμείνουν και θα τους δοθεί η ευκαιρία να χτίσουν μια καλύτερη Γάζα.
