Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
ΟΦΗ: «Συγνώμη για τον αγωνιστικό χώρο, θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι διαρκείας»
ΟΦΗ: «Συγνώμη για τον αγωνιστικό χώρο, θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι διαρκείας»
Αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση με τον Άρη
Η ΠΑΕ ΟΦΗ σε ανακοίνωσή της ζήτησε συγνώμη απ’ τον κόσμο της ομάδας για την απολύτως ακατάλληλη για ποδόσφαιρο κατάσταση του αγωνιστικού χώρου του Παγκρήτιου, που θα οδηγήσει στην αλλαγή έδρας του αγώνα της κρητικής ομάδας με τον Άρη (4/10).
Όπως τονίζεται απ’ την ηρακλειώτικη ΠΑΕ η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα ανέλαβε την ευθύνη με επίσημη δήλωσή της και δεσμεύτηκε πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο για τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής απέναντι στον Ατρόμητο, που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο ΟΦΗ απολογήθηκε προς τους φίλους της ομάδας τονίζοντας ότι θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι διαρκείας για τον αγώνα με τον Άρη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:
«Έπειτα από ενημέρωση της κατασκευαστικής εταιρίας (GENNA SPORTS) η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, ο αγώνας με τον Άρη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην έδρα μας.
Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε σε συνάρτηση με την εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την οποία οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη απ’ τους φιλάθλους μας και γενικά από το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας.
Σεβόμενοι σε απόλυτο βαθμό τους φιλάθλους μας, θα ανακοινώσουμε άμεσα τον τρόπο αποζημίωσης των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όπως πράξαμε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson».
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Όπως τονίζεται απ’ την ηρακλειώτικη ΠΑΕ η εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα ανέλαβε την ευθύνη με επίσημη δήλωσή της και δεσμεύτηκε πως το γήπεδο θα είναι έτοιμο για τον αγώνα της 8ης αγωνιστικής απέναντι στον Ατρόμητο, που είναι προγραμματισμένος για τις 25 Οκτωβρίου. Παράλληλα, ο ΟΦΗ απολογήθηκε προς τους φίλους της ομάδας τονίζοντας ότι θα αποζημιωθούν οι κάτοχοι διαρκείας για τον αγώνα με τον Άρη.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΟΦΗ:
«Έπειτα από ενημέρωση της κατασκευαστικής εταιρίας (GENNA SPORTS) η οποία έχει αναλάβει την κατασκευή του χλοοτάπητα στο Παγκρήτιο στάδιο, ο αγώνας με τον Άρη για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην έδρα μας.
Η συγκεκριμένη απόφαση λήφθηκε σε συνάρτηση με την εικόνα που είχε ο αγωνιστικός χώρος στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την οποία οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη απ’ τους φιλάθλους μας και γενικά από το φίλαθλο κοινό της Ελλάδας.
Σεβόμενοι σε απόλυτο βαθμό τους φιλάθλους μας, θα ανακοινώσουμε άμεσα τον τρόπο αποζημίωσης των κατόχων εισιτηρίων διαρκείας, όπως πράξαμε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson».
Ειδήσεις σήμερα:
Ζητάει και τα ρέστα ο Μπισμπίκης: Δεν εγκατέλειψα, δεν κρύφτηκα, λέει για το τροχαίο και ειρωνεύεται τους δημοσιογράφους
«Είμαι πολύ αισιόδοξος για συμφωνία» είπε ο Τραμπ κατά την υποδοχή του Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο
Δεν αντέχεται το κυκλοφοριακό χάος: Κάθε χρόνο προστίθενται 120.000 οχήματα, τρεις οδικές παρεμβάσεις-ελπίδα για ανάσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα