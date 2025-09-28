Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Super Cup γυναικών: Ο Ολυμπιακός διέλυσε 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν
Μία μέρα μετά το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού, τα κορίτσια της Φρόσω Δρακάκη ήταν πίστες στο ραντεβού τους και με πρωταγωνίστρια την Ελεάννα Χριστινάκη κατέκτησαν εμφατικά το Super Cup
Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο Super Cup Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» συνέτριψαν με 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε μια γιορτή του γυναικείου μπάσκετ που φιλοξενήθηκε στο Τ9 Κωστακίων της Άρτας.
Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και «καθάρισαν» το ματς από νωρίς, με την Ελεάννα Χριστινάκη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 19 πόντους με σχεδόν απόλυτη ευστοχία (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή) και οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στο 13-24.
Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας προσωρινά στους πέντε πόντους, αλλά η επιστροφή της Χριστινάκη στο παρκέ επανέφερε την ισορροπία υπέρ του Ολυμπιακού.
Η διαφορά άνοιξε εκ νέου (19-33 στο 15’) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 24-38, με τις Πειραιώτισσες να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.
Στην επανάληψη, η ομάδα της Ελένης Δρακάκη πάτησε... γκάζι, φτάνοντας στο +30 με την Κολλάτου στο φινάλε της τρίτης περιόδου (27-57), ενώ η Χριστινάκη συνέχιζε το ρεσιτάλ της, καταγράφοντας 32 πόντους συνολικά.
Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός έκλεισε τον τελικό με το θριαμβευτικό 74-30, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν με εμφατικό τρόπο.
Τα δεκάλεπτα: 13-24, 24-38, 27-57, 30-74
Οι συνθέσεις:
ΠΑΣ Γιάννινα (Β. Χαντέλης): Μπρούγκλερ 11 (1τρ.), Μαρίνη 3 (1), Μόουρχαουζ 9, Σίνγκλετον 8, Κατσάνου, Σαρηγιαννίδου, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μιχαηλίδου, Παπανικολάου.
Ολυμπιακός (Ελ. Δρακάκη): Χριστινάκη 32 (3τρ.), Τζόνσον 8, Γούλφολκ 6, Καρλάφτη 3 (1), Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4, Δίελα 4, Κολλάτου 5, Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1).
