Super Cup γυναικών: Ο Ολυμπιακός διέλυσε 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν
SPORTS
Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννινα Super Cup γυναικών Ελεάννα Χριστινάκη

Super Cup γυναικών: Ο Ολυμπιακός διέλυσε 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Μία μέρα μετά το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού, τα κορίτσια της Φρόσω Δρακάκη ήταν πίστες στο ραντεβού τους και με πρωταγωνίστρια την Ελεάννα Χριστινάκη κατέκτησαν εμφατικά το Super Cup

Super Cup γυναικών: Ο Ολυμπιακός διέλυσε 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ολυμπιακός έγραψε ιστορία κατακτώντας το πρώτο Super Cup Γυναικών. Οι «ερυθρόλευκες» συνέτριψαν με 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα, σε μια γιορτή του γυναικείου μπάσκετ που φιλοξενήθηκε στο Τ9 Κωστακίων της Άρτας.

Οι πρωταθλήτριες Ελλάδας δεν άφησαν περιθώρια αμφισβήτησης και «καθάρισαν» το ματς από νωρίς, με την Ελεάννα Χριστινάκη να πραγματοποιεί εντυπωσιακή εμφάνιση στο πρώτο δεκάλεπτο, σημειώνοντας 19 πόντους με σχεδόν απόλυτη ευστοχία (6/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 1/1 βολή) και οδηγώντας τις «ερυθρόλευκες» στο 13-24.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd4ione98i1l)


Ο ΠΑΣ προσπάθησε να αντιδράσει στη δεύτερη περίοδο, μειώνοντας προσωρινά στους πέντε πόντους, αλλά η επιστροφή της Χριστινάκη στο παρκέ επανέφερε την ισορροπία υπέρ του Ολυμπιακού.

Η διαφορά άνοιξε εκ νέου (19-33 στο 15’) και το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 24-38, με τις Πειραιώτισσες να έχουν τον απόλυτο έλεγχο.

Στην επανάληψη, η ομάδα της Ελένης Δρακάκη πάτησε... γκάζι, φτάνοντας στο +30 με την Κολλάτου στο φινάλε της τρίτης περιόδου (27-57), ενώ η Χριστινάκη συνέχιζε το ρεσιτάλ της, καταγράφοντας 32 πόντους συνολικά.

Ο ΠΑΣ Γιάννινα δεν κατάφερε να ξαναμπεί στο παιχνίδι, και ο Ολυμπιακός έκλεισε τον τελικό με το θριαμβευτικό 74-30, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της σεζόν με εμφατικό τρόπο.

Κλείσιμο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dd4ik58cjx15)


Τα δεκάλεπτα: 13-24, 24-38, 27-57, 30-74

Οι συνθέσεις:
ΠΑΣ Γιάννινα (Β. Χαντέλης): Μπρούγκλερ 11 (1τρ.), Μαρίνη 3 (1), Μόουρχαουζ 9, Σίνγκλετον 8, Κατσάνου, Σαρηγιαννίδου, Τριανταφύλλου, Καμπερίδου, Ξανθοπούλου, Μιχαηλίδου, Παπανικολάου.

Ολυμπιακός (Ελ. Δρακάκη): Χριστινάκη 32 (3τρ.), Τζόνσον 8, Γούλφολκ 6, Καρλάφτη 3 (1), Σπυριδοπούλου 2, Κατσαμούρη 4, Γιακούμπτσοβα 4, Δίελα 4, Κολλάτου 5, Ράμπερ 2, Ντάλα 3 (1).

Ειδήσεις σήμερα:

Τέλος τα social media για παιδιά ηλικίας μέχρι 15 χρόνων από Οκτώβριο, θα κλειδώνουν αυτόματα μόλις προσπαθούν να μπουν

Ναταλία Λιονάκη: Οι μοναχές απαντούν στη μητέρα της - «Αμαρτία οι κατά σάρκα γεννήτορες να ευτελίζουν τα ιερά μυστήρια της Ορθοδοξίας»

Πάρις Ρούπος: Δυστυχώς δεν είμαι Αλβανός, αλλά αυτές τις μέρες θα προτιμούσα να είμαι οτιδήποτε, εκτός από Έλληνας
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης