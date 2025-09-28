Super Cup γυναικών: Ο Ολυμπιακός διέλυσε 74-30 τον ΠΑΣ Γιάννινα και κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της σεζόν

Μία μέρα μετά το ανδρικό τμήμα μπάσκετ του Ολυμπιακού, τα κορίτσια της Φρόσω Δρακάκη ήταν πίστες στο ραντεβού τους και με πρωταγωνίστρια την Ελεάννα Χριστινάκη κατέκτησαν εμφατικά το Super Cup