Alpha Bank: Στα 182 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους – Στα 500 εκατ. ευρώ η πιστωτική επέκταση

Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τα Προσαρμοσμένα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκε σε 12,6% το α’ τρίμηνο 2026 - Βασίλης Ψάλτης: «Η αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη αύξηση κερδών αποτελεί το φυσικό αποτέλεσμα του μοντέλου μας»





Ο Δείκτης Απόδοσης Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (RoTBV) με βάση τα προσαρμοσμένα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκε στο 12,6%, επίδοση που αποδεικνύει την αποτελεσματική αξιοποίηση των κεφαλαίων της Τράπεζας και την ικανότητά της να δημιουργεί αξία για τους μετόχους της. Παράλληλα, ο δείκτης CET1 ανήλθε σε 14,7%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια της Alpha Bank και τη δυνατότητά της να στηρίξει την αναπτυξιακή της στρατηγική τα επόμενα χρόνια. Η ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή ανήλθε σε €3,31, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα οικονομικής σταθερότητας.



ισχυρή πιστωτική επέκταση στην ελληνική αγορά. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε σε €0,5 δισ., ενώ οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε €3,2 δισ. Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου ανήλθε στα €38,2 δισ., σημειώνοντας αύξηση 1,7% σε τριμηνιαία βάση και 10,7% σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει την αυξανόμενη ζήτηση για χρηματοδότηση τόσο από επιχειρήσεις όσο και από ιδιώτες, καθώς και την ενεργή συμμετοχή της Alpha Bank στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας.



Σημαντική ήταν και η ενίσχυση των κεφαλαίων πελατών. Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά €0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, παρά τις εποχικές εκροές που παρατηρήθηκαν στο τραπεζικό σύστημα, ενώ τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία (AUMs) παρουσίασαν σημαντική άνοδο. Σε ετήσια βάση, τα κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 17,7%, γεγονός που αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πελατών προς την Τράπεζα αλλά και την επιτυχία της στρατηγικής ανάπτυξης στους τομείς wealth management και private banking.



Η Alpha Bank συνέχισε επίσης να βελτιώνει την ποιότητα του χαρτοφυλακίου της. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 3,7%, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου ανήλθε σε 44 μονάδες βάσης, καταγράφοντας σημαντική αποκλιμάκωση τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη της αποτελεσματικής διαχείρισης κινδύνων και της βελτίωσης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς στην ελληνική αγορά.



Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού (VSS) τον Φεβρουάριο του 2026. Το πρόγραμμα είχε κόστος €47 εκατ. και αναμένεται να οδηγήσει στη σταδιακή αποχώρηση περίπου 350 εργαζομένων. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η Τράπεζα επιδιώκει να ενισχύσει τη λειτουργική αποτελεσματικότητα και να ανακατανείμει πόρους σε τομείς υψηλής ανάπτυξης και ψηφιακού μετασχηματισμού. Το ετήσιο όφελος εκτιμάται περίπου στα €15 εκατ. και αναμένεται να αποτυπωθεί πλήρως στα οικονομικά αποτελέσματα μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.



Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, το καθαρό έσοδο τόκων ανήλθε σε €416,3 εκατ., αυξημένο κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 5,3% σε ετήσια βάση. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη θετική συνεισφορά του χαρτοφυλακίου δανείων και ομολόγων, επιβεβαιώνοντας τη δυνατότητα της Τράπεζας να διατηρεί υψηλά επίπεδα οργανικής κερδοφορίας. Παράλληλα, τα έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε €139,7 εκατ., αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση, χάρη στην ενίσχυση των προμηθειών από χορηγήσεις δανείων, διαχείριση χαρτοφυλακίου, επενδυτική τραπεζική και χρηματιστηριακές συναλλαγές.



Τα λειτουργικά έξοδα παρουσίασαν μείωση σε τριμηνιαία βάση, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόοδο της στρατηγικής εξορθολογισμού του κόστους. Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε €229,3 εκατ., μειωμένα κατά 1,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η μείωση προήλθε κυρίως από χαμηλότερες αμοιβές τρίτων, περιορισμό των εξόδων πληροφορικής και χαμηλότερες διοικητικές δαπάνες. Παρά τη συνολική αύξηση σε ετήσια βάση λόγω υψηλότερων αμοιβών προσωπικού και αποσβέσεων, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι οι πρωτοβουλίες βελτίωσης αποδοτικότητας θα συνεχίσουν να αποδίδουν σημαντικά οφέλη.



Κλείσιμο wealth και asset management. Σε αυτό το πλαίσιο, η εξαγορά της Alpha Trust θεωρείται στρατηγικής σημασίας. Η εταιρεία διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των €2,2 δισ. και διαθέτει ισχυρή πελατειακή βάση υψηλής καθαρής θέσης. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες και να προσφέρει απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%, ενώ εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση περίπου 1% στα κέρδη ανά μετοχή.



Παράλληλα, η συνεργασία με την UniCredit συνεχίζει να ενισχύει τις δυνατότητες της Alpha Bank σε διεθνές επίπεδο. Η στρατηγική αυτή συνεργασία παρέχει πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, ενισχυμένη χρηματοδοτική δυναμική και ευρύτερο φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η διοίκηση θεωρεί ότι η περαιτέρω αξιοποίηση της συνεργασίας αυτής θα αποτελέσει έναν από τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.



Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί βασικό παράγοντα στήριξης για τις επιδόσεις της Τράπεζας. Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Ελλάδα συνεχίζει να παρουσιάζει ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, με σταθερή αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων. Οι επενδύσεις παραμένουν βασικός μοχλός ανάπτυξης του ΑΕΠ, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την τραπεζική χρηματοδότηση και την περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Η Alpha Bank εμφανίζεται αποφασισμένη να αξιοποιήσει αυτό το θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον προκειμένου να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη θέση της στην αγορά. Οι τέσσερις βασικοί στρατηγικοί πυλώνες που έχει θέσει η διοίκηση περιλαμβάνουν τη μετατροπή της σε κορυφαία universal business bank στην ευρύτερη περιοχή, την ανάπτυξη ενός σύγχρονου μοντέλου χρηματοοικονομικού σχεδιασμού για ιδιώτες πελάτες, την περαιτέρω αξιοποίηση της συνεργασίας με την UniCredit και τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού μοντέλου βασισμένου στην αποδοτικότητα και την επανεπένδυση των κερδών.



Η σταθερή και επαναλαμβανόμενη αύξηση της κερδοφορίας αποτελεί, σύμφωνα με τη διοίκηση, το φυσικό αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής. Για το σύνολο του 2026, η Alpha Bank αναμένει αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη, ενώ στο Investors Day που θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέοι στρατηγικοί στόχοι και οι προοπτικές ανάπτυξης του Ομίλου.



Συνολικά, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν ότι η Alpha Bank βρίσκεται σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και σταθερής κερδοφορίας. Η ενίσχυση των εσόδων, η αύξηση των χορηγήσεων, η βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και η ισχυρή κεφαλαιακή βάση δημιουργούν ένα σταθερό θεμέλιο για τη συνέχεια. Παράλληλα, η έμφαση στην καινοτομία, στις στρατηγικές συνεργασίες και στις εξαγορές υψηλής προστιθέμενης αξίας δείχνει ότι η Τράπεζα επιδιώκει να διαμορφώσει ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό τραπεζικό μοντέλο με μακροπρόθεσμη προοπτική ανάπτυξης.



Τι δήλωσε ο CEO της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης «Η Alpha Bank πραγματοποίησε ένα ισχυρό ξεκίνημα το 2026, με τις επιδόσεις του πρώτου τριμήνου να επιβεβαιώνουν τη δυναμική του επιχειρηματικού μας μοντέλου και να θέτουν στέρεες βάσεις για τη συνέχιση της προόδου μας το 2026. Η πορεία μας ενισχύεται από την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, η οποία εξακολουθεί να εμφανίζει ισχυρές μακροοικονομικές επιδόσεις, παρά την υψηλή γεωπολιτική αβεβαιότητα. Η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους, η διατήρηση πρωτογενών πλεονασμάτων και η επικράτηση των επενδύσεων έναντι της κατανάλωσης, ως κύριου μοχλού ανάπτυξης του ΑΕΠ, αποτελούν επακόλουθο διαρθρωτικών βελτιώσεων και όχι συγκυριακών παραγόντων. Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας, αυτές οι συνθήκες παρέχουν ουσιαστική ανθεκτικότητα απέναντι στις εξωτερικές πιέσεις, ενώ ακόμη και υπό δυσμενή σενάρια, η ελληνική οικονομία εκτιμάται ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την υλοποίηση του επιχειρησιακού μας σχεδίου και των στόχων μας.



Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσματα μας για το πρώτο τρίμηνο αντανακλούν την ποιότητα και τη συνέπεια της επιχειρηματικής μας πλατφόρμας. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 29%, συνεχίζοντας τη δυναμική που εδραιώσαμε το 2025. Τα εξυπηρετούμενα δάνεια κατέγραψαν διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια των πελατών μας ενισχύθηκαν τόσο σε ονομαστική όσο και σε πραγματική βάση. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα παραμένει, σύμφωνα με τις προβλέψεις μας στο 39%, όπως και το κόστος κινδύνου στις 44 μονάδες βάσης. Τα κέρδη επηρεάστηκαν από παράγοντες που σχετίζονται αποκλειστικά με το α’ τρίμηνο και δεν σχετίζονται με την επαναλαμβανόμενη επιχειρηματική μας δραστηριότητα. Πέραν αυτών των παραγόντων, η Τράπεζα βρίσκεται σε εξαιρετική θέση και επαναβεβαιώνουμε με εμπιστοσύνη τους ετήσιους στόχους μας για το 2026.



Παράλληλα, συνεχίζουμε να υλοποιούμε με συνέπεια τη στρατηγική μας για στοχευμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που δημιουργούν αξία. Η εξαγορά της Alpha Trust σηματοδοτεί ένα αποφασιστικό βήμα για τη στρατηγική ενίσχυση της πλατφόρμας wealth και asset management του Ομίλου. Η Alpha Trust διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους άνω των €2,2 δισ., διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρή πελατειακή βάση υψηλής καθαρής θέσης (HNWI), διευρυμένες δυνατότητες σε αμοιβαία κεφάλαια, εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις, και κυρίως υψηλού επιπέδου ομάδα με εξειδίκευση στο private banking και τη διαχείριση χαρτοφυλακίων. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τα έσοδα από προμήθειες, με περιορισμένες κεφαλαιακές απαιτήσεις και εντάσσεται πλήρως στη στρατηγική εξαγορών και συγχωνεύσεων της Τράπεζας. Παράλληλα, εκτιμάται ότι θα έχει θετική συνεισφορά περίπου 1% στα κέρδη ανά μετοχή, και απόδοση επί του επενδυμένου κεφαλαίου άνω του 15%. Μαζί με τις FlexFin, AstroBank, AXIA και Altius-Universal, προχωράμε πλέον στην ολοκλήρωση έξι συναλλαγών, με την πλήρη συνεισφορά τους στην κερδοφορία να αναμένεται από το 2027.



Ατενίζοντας το μέλλον, τέσσερις στρατηγικοί πυλώνες θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο η Alpha Bank θα συνεχίσει να δημιουργεί αξία. Πρώτον, η ανάδειξή της ως η μόνη universal business bank της ευρύτερης περιοχής, συνδυάζοντας το βάθος των σχέσεων με τους πελάτες με το πλήρες φάσμα των υπηρεσιών εταιρικής συμβουλευτικής, κεφαλαιαγορών και υπηρεσιών συναλλακτικής τραπεζικής. Δεύτερον, η μετάβαση της από ένα συναλλακτικό μοντέλο λιανικής τραπεζικής σε ένα μοντέλο χρηματοοικονομικού σχεδιασμού σε μεγάλη κλίμακα, φέρνοντας υψηλής ποιότητας υπηρεσίες private banking σε ένα διευρυμένο πελατολόγιο ιδιωτών. Τρίτον, η περαιτέρω επιτάχυνση και η αξιοποίηση της στρατηγικής μας συνεργασίας με την UniCredit, η οποία μας παρέχει απαράμιλλη πρόσβαση σε τις διεθνείς product factories της, μεγαλύτερη χρηματοδοτική δυναμική και ισχυρότερη διεθνή παρουσία. Και τέταρτον, ένα λειτουργικό μοντέλο που βασίζεται στην απόδοση και μας επιτρέπει να επανεπενδύουμε τα οφέλη από τη βελτίωση της αποδοτικότητας σε νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.



Η αξιόπιστη και επαναλαμβανόμενη αύξηση της κερδοφορίας αποτελεί το φυσικό αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου και αυτό που πιστεύουμε ότι θα συνεχίσει να μας διαφοροποιεί στην αγορά. Για το 2026 αναμένουμε αύξηση 11% στα προσαρμοσμένα κέρδη, ενώ στο Investors Day που θα πραγματοποιήσουμε το δεύτερο εξάμηνο του έτους, θα παρουσιάσουμε λεπτομερώς τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας.»

20.05.2026, 09:03