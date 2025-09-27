Περουβιανοί δημοσιογράφοι πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση - Δείτε βίντεο
SPORTS

Περουβιανοί δημοσιογράφοι πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση - Δείτε βίντεο

Το πάθος και το ταπεραμέντο των ανθρώπων στη Λατινική Αμερική είναι γνωστό, ωστόσο μερικές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν από το... normal

Περουβιανοί δημοσιογράφοι πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση - Δείτε βίντεο
Viral έχει γίνει το βίντεο από ζωντανή εκπομπή στη Λατινική Αμερική, όπου δυο δημοσιογράφοι από το Περού πιάνονται στα χέρια, μετά τον αποκλεισμό της Αλιάνσα Λίμα για το Copa Sudamericana.

Το πάθος και το ταπεραμέντο των ανθρώπων στη Λατινική Αμερική είναι γνωστό, ωστόσο μερικές φορές τα πράγματα ξεφεύγουν από το... normal! Κάτι τέτοιο συνέβη και κατά τη διάρκεια μιας ζωντανής αθλητικής εκπομπής, που ασχολούνταν με το Copa Sudamericana.

Συγκεκριμένα, μετά τον αποκλεισμό της Αλιάνσα Λίμα από την Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε (2-1), οι τόνοι ανέβηκαν κατά πολύ στη διάρκεια live εκπομπής, ανάμεσα στους δημοσιογράφους από το Περού, Σίλβιο Βαλένσια και Εβαρίστο Κρους. Οι δυο άνδρες δεν μίλησαν με τα καλύτερα λόγια, με τις ειρωνείες και τις προσβολές να κάνουν την εμφάνισή τους.

Σε κάποια στιγμή, η κατάσταση ξέφυγε, με τον έναν εκ των δυο κυριολεκτικά να επιτίθεται στον άλλον και το κοινό αλλά και οι υπόλοιποι του πάνελ να παρακολουθούν αποσβολωμένοι.

Πηγή: gazzetta.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απομακρύνεται το σενάριο συνάντησης Μητσοτάκη με Ερντογάν στην Κοπεγχάγη - Μήνυμα από τον ΟΗΕ για το τουρκικό casus belli

Συνάντηση Μητσοτάκη - Τραμπ στην δεξίωση του προέδρου των ΗΠΑ, μαζί τους Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Μελάνια

Οι... ξεχασιάρηδες Θεσσαλονικείς: Πολύτιμα αντικείμενα που έχουν βρεθεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης