

Ξεναγήσεις μαθητών και επίσκεψη στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης



Ανοιχτό στο κοινό το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 17:00

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το υπουργείο θα υποδεχθεί μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 έως 12 ετών.Στις 10 το πρωί, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στο Στρατόπεδο «Παπάγου», όπου οι μαθητές θα ξεναγηθούν στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης από τον γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο.Πρόκειται για έναν χώρο αφιερωμένο στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα.Στις 12 το μεσημέρι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ», κατά τη διάρκεια της οποίας θα βραβευτούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμβολή τους στον τομέα της καινοτομίας.Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, οι πύλες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα ανοίξουν για όλους τους πολίτες από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.Εκτός από την έκθεση οπλικών συστημάτων, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και να δουν τη νέα βιοκλιματική όψη του κτιρίου του υπουργείου, καθώς και τις παρεμβάσεις ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο.Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και μουσική εκδήλωση από τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Νίκος Δένδιας θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό στην πανηγυρική δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου θα παραστεί στην κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.Η παρουσίαση των νέων οπλικών συστημάτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νέα δομή δυνάμεων, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων.