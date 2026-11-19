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Drones, πύραυλοι και νέα οπλικά συστήματα: Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό
Drones, πύραυλοι και νέα οπλικά συστήματα: Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, μαθητές θα επισκεφθούν το υπουργείο την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και το ευρύ κοινό το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 17:00 – Παρών στις εκδηλώσεις ο Νίκος Δένδιας
Για πρώτη φορά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανοίγει τις πύλες του σε μαθητές και στο ευρύ κοινό, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να δουν από κοντά σύγχρονα οπλικά συστήματα, drones και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.
Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 21 Νοεμβρίου, με τις εκδηλώσεις να ξεκινούν την Παρασκευή (20/11) και να ολοκληρώνονται το Σάββατο (21/11), παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.
Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται η στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας, η οποία θα φιλοξενηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου, στο Στρατόπεδο «Παπάγου».
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ορισμένα από τα συστήματα που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα αντιμετώπισης drones, πύραυλοι και οχήματα ειδικών αποστολών.
Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος V-BAT, το ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης drones «Κένταυρος», το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «Αρχύτας», καθώς και τα συστήματα «Υπερίων» και «Μέτοικος».
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν επίσης οι πύραυλοι Meteor, Scalp, Rampage και HARM, η βόμβα Spice 1000, το σύστημα Spike NLOS και η συστοιχία Exocet.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας «Κανάρης», «Ανεμογιάννης» και «Πυρπολητής», το σκάφος ειδικών αποστολών VICTA, καθώς και τα μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα «Αγέμα» και «Άντεος».
Στα εκθέματα περιλαμβάνονται ακόμη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sperwer, S-100 και A-900, η κινητή μονάδα παραγωγής drones, το σύστημα «Αμφικτύων», ο τακτικός σταθμός διοίκησης και ελέγχου «Δευκαλίων», οι υποβρύχιοι ελκυστήρες Dive Jet Rotinor, η τορπίλη Seahake, τα περιπλανώμενα πυρομαχικά «Άρπυια», καθώς και στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμός αναγνώρισης.
Μέρος των εκθεμάτων αποτελεί προϊόν ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, με το υπουργείο να επιδιώκει την ανάδειξη των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.
Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, στις 21 Νοεμβρίου, με τις εκδηλώσεις να ξεκινούν την Παρασκευή (20/11) και να ολοκληρώνονται το Σάββατο (21/11), παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.
Στο επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται η στατική έκθεση νέων οπλικών συστημάτων και καινοτομίας, η οποία θα φιλοξενηθεί στον περιβάλλοντα χώρο του υπουργείου, στο Στρατόπεδο «Παπάγου».
Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά ορισμένα από τα συστήματα που παρουσιάστηκαν στη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα αντιμετώπισης drones, πύραυλοι και οχήματα ειδικών αποστολών.
Ανάμεσα στα εκθέματα ξεχωρίζουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος V-BAT, το ελληνικό σύστημα αντιμετώπισης drones «Κένταυρος», το μη επανδρωμένο αεροσκάφος «Αρχύτας», καθώς και τα συστήματα «Υπερίων» και «Μέτοικος».
Από τα drones και τον «Κένταυρο» μέχρι τους πυραύλους Meteor και Scalp
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν επίσης οι πύραυλοι Meteor, Scalp, Rampage και HARM, η βόμβα Spice 1000, το σύστημα Spike NLOS και η συστοιχία Exocet.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας «Κανάρης», «Ανεμογιάννης» και «Πυρπολητής», το σκάφος ειδικών αποστολών VICTA, καθώς και τα μη επανδρωμένα επίγεια συστήματα «Αγέμα» και «Άντεος».
Στα εκθέματα περιλαμβάνονται ακόμη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Sperwer, S-100 και A-900, η κινητή μονάδα παραγωγής drones, το σύστημα «Αμφικτύων», ο τακτικός σταθμός διοίκησης και ελέγχου «Δευκαλίων», οι υποβρύχιοι ελκυστήρες Dive Jet Rotinor, η τορπίλη Seahake, τα περιπλανώμενα πυρομαχικά «Άρπυια», καθώς και στρατιωτικά οχήματα και εξοπλισμός αναγνώρισης.
Μέρος των εκθεμάτων αποτελεί προϊόν ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής, με το υπουργείο να επιδιώκει την ανάδειξη των δυνατοτήτων της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.
Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, το υπουργείο θα υποδεχθεί μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 10 έως 12 ετών.
Ξεναγήσεις μαθητών και επίσκεψη στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης
Στις 10 το πρωί, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στο Στρατόπεδο «Παπάγου», όπου οι μαθητές θα ξεναγηθούν στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης από τον γλύπτη και καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Βαρώτσο.
Πρόκειται για έναν χώρο αφιερωμένο στη μνήμη όσων έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας την πατρίδα.
Στις 12 το μεσημέρι, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας θα απευθύνει χαιρετισμό σε εκδήλωση που διοργανώνει το ΓΕΕΘΑ στο αμφιθέατρο «ΕΠΓΟΣ (Ι) Δ. ΚΑΜΠΕΡΟΣ», κατά τη διάρκεια της οποίας θα βραβευτούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη συμβολή τους στον τομέα της καινοτομίας.
Το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, ανήμερα της Ημέρας των Ενόπλων Δυνάμεων, οι πύλες του υπουργείου Εθνικής Άμυνας θα ανοίξουν για όλους τους πολίτες από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα.
Ανοιχτό στο κοινό το Σάββατο από τις 10:00 έως τις 17:00
Εκτός από την έκθεση οπλικών συστημάτων, οι επισκέπτες θα μπορούν να περιηγηθούν στην Κιβωτό Εθνικής Μνήμης και να δουν τη νέα βιοκλιματική όψη του κτιρίου του υπουργείου, καθώς και τις παρεμβάσεις ανάπλασης στον περιβάλλοντα χώρο.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και μουσική εκδήλωση από τμήμα της Διακλαδικής Μπάντας των Ενόπλων Δυνάμεων.
Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Νίκος Δένδιας θα εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό στην πανηγυρική δοξολογία στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, όπου θα παραστεί στην κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.
Η παρουσίαση των νέων οπλικών συστημάτων εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για τον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων, στο πλαίσιο της «Ατζέντας 2030».
Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νέα δομή δυνάμεων, την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και τη λειτουργία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), με στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρησιακών δυνατοτήτων.
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