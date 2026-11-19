Πώς η τεχνολογία και οι διαφορετικές επιλογές μετακίνησης μάς επιτρέπουν να περιορίσουμε την ταλαιπωρία και να απολαύσουμε περισσότερο την καθημερινότητά μας.
Σκυλιά διέκοψαν την προπόνηση του Λεβαδειακού ξαπλώνοντας στο χορτάρι, βίντεο
Σκυλιά διέκοψαν την προπόνηση του Λεβαδειακού ξαπλώνοντας στο χορτάρι, βίντεο
Τους σκύλους τους έβγαλε ο Γιώργος Μανθάτης
Απρόσκλητοι επισκέπτες έκαναν την εμφάνισή τους στην προπόνηση του Λεβαδειακού, κλέβοντας για λίγο την παράσταση από τους ποδοσφαιριστές.
Συγκεκριμένα δύο σκύλοι αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους εισβολή στο προπονητικό κέντρο των Βοιωτών, με την ΠΑΕ να καταγράφει τη στιγμή και να την ανεβάζει στα social media με χιουμοριστική διάθεση. Μάλιστα στο βίντεο φαίνεται ο Γιώργος Μανθάτης να τα παίρνει αγκαλιά και να τα απομακρύνει με ωραίο τρόπο, προκειμένου να συνεχιστεί η προπόνηση.
Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λιβαδειάς τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τα σκυλιά και το απέδειξε περίτρανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο:
Συγκεκριμένα δύο σκύλοι αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους εισβολή στο προπονητικό κέντρο των Βοιωτών, με την ΠΑΕ να καταγράφει τη στιγμή και να την ανεβάζει στα social media με χιουμοριστική διάθεση. Μάλιστα στο βίντεο φαίνεται ο Γιώργος Μανθάτης να τα παίρνει αγκαλιά και να τα απομακρύνει με ωραίο τρόπο, προκειμένου να συνεχιστεί η προπόνηση.
Ο ποδοσφαιριστής της ομάδας της Λιβαδειάς τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για τα σκυλιά και το απέδειξε περίτρανα και στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Δείτε το χιουμοριστικό βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα