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Συνελήφθη 75χρονος στη Θεσσαλονίκη που κρατούσε σκύλο αλυσοδεμένο στην αυλή του
Συνελήφθη 75χρονος στη Θεσσαλονίκη που κρατούσε σκύλο αλυσοδεμένο στην αυλή του
Στον συλληφθέντα βεβαιώθηκε το προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο
Αλυσοδεμένο στην αυλή του σπιτιού του, στην Τριανδρία Θεσσαλονίκης, είχε έναν σκύλο για μεγάλο χρονικό διάστημα ένας 75χρονος, όπως προέκυψε ύστερα από έρευνα της αστυνομίας κατόπιν καταγγελίας.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας προχώρησαν στη σύλληψή του ηλικιωμένου, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του 75χρονου βεβαιώθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.000 ευρώ.
Αστυνομικοί του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας προχώρησαν στη σύλληψή του ηλικιωμένου, ενώ για την υπόθεση ενημερώθηκε η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Σε βάρος του 75χρονου βεβαιώθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο, ύψους 1.000 ευρώ.
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