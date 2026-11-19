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Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών καταδικάζει τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο γραφείο του Ζώη Σταυρόπουλου
Θυμίζουμε ότι στις 11 Νοεμβρίου στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του αντιπροέδρου του ΔΣΑ και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα, εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός
Την κατηγορηματική καταδίκη και τον αποτροπιασμό του για «την θρασύδειλη τρομοκρατική επίθεση» με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Ζώη Σταυρόπουλου, εκφράζει με ανακοίνωσή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
Ειδικότερα, την 11η Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του αντιπροέδρου του ΔΣΑ και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα, εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε η ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρει:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική καταδίκη και τον αποτροπιασμό του για την θρασύδειλη τρομοκρατική επίθεση με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη στις 11 Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ζώη Σταυρόπουλου. Ενός συναδέλφου που έχει τιμήσει και εξακολουθεί να τιμά τα έδρανα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και που μόχθησε και μοχθεί για την δικηγορία και την Δικαιοσύνη.
Τέτοιες συμπεριφορές βρίσκουν απέναντι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και ολόκληρο το δικηγορικό σώμα, για το οποίο η ελευθερία της έκφρασης και της πολιτικής δράσης είναι ιερά και απαραβίαστα. Η βία κάθε είδους δεν μπορεί να έχει θέση στην κοινωνία μας και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί θα συναντά την αντίσταση του δικηγορικού σώματος και των Δικηγορικών Συλλόγων που πέραν των άλλων μάχονται για την ελευθερία και την δημοκρατία.
Η δημοκρατία δεν φιμώνεται, ούτε τρομοκρατείται».
Ειδικότερα, την 11η Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του αντιπροέδρου του ΔΣΑ και υποψήφιου βουλευτή της ΝΔ στην Αργολίδα, εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός. Την ευθύνη για το περιστατικό ανέλαβε η ομάδα «Πυρήνες Άμεσης Δράσης».
Ειδικότερα, η ανακοίνωση του ΔΣΑ αναφέρει:
«Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών εκφράζει την κατηγορηματική καταδίκη και τον αποτροπιασμό του για την θρασύδειλη τρομοκρατική επίθεση με τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού που εξερράγη στις 11 Νοεμβρίου 2026 στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Ζώη Σταυρόπουλου. Ενός συναδέλφου που έχει τιμήσει και εξακολουθεί να τιμά τα έδρανα του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και που μόχθησε και μοχθεί για την δικηγορία και την Δικαιοσύνη.
Τέτοιες συμπεριφορές βρίσκουν απέναντι το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου και ολόκληρο το δικηγορικό σώμα, για το οποίο η ελευθερία της έκφρασης και της πολιτικής δράσης είναι ιερά και απαραβίαστα. Η βία κάθε είδους δεν μπορεί να έχει θέση στην κοινωνία μας και όποιος δεν το έχει αντιληφθεί θα συναντά την αντίσταση του δικηγορικού σώματος και των Δικηγορικών Συλλόγων που πέραν των άλλων μάχονται για την ελευθερία και την δημοκρατία.
Η δημοκρατία δεν φιμώνεται, ούτε τρομοκρατείται».
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