

Στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύεστε περισσότερο ως προς την ικανότητα του να καταπολεμήσει τη διαφθορά το 16% απαντά η Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ με 7%, το ΠΑΣΟΚ με 6%, το ΚΚΕ με 5% και η Ελληνική Λύση με 3%.

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