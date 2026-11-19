ΑLCO: Στις 10,2 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από την ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου, το 44% αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς για το καλώδιο
ΑLCO: Στις 10,2 μονάδες το προβάδισμα ΝΔ από την ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου, το 44% αξιολογεί θετικά τους χειρισμούς για το καλώδιο
Μικρή άνοδος 0,3 της μονάδας για το κυβερνών κόμμα - Στις 2,2 μονάδες διευρύνεται η διαφορά της ΕΛΑΣ από το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου - Για οκτακομματική Βουλή μιλούν οι αναλυτές της εταιρείας - Υποχωρεί στο 3,4% από 4% η Συμμαχία Ελλήνων - Στο 14,3% οι αναποφάσιστοι
Διψήφιο προβάδισμα έναντι των αντιπάλων της με ελαφρά ενίσχυση σε σχέση με τον Οκτώβριο διατηρεί η Νέα Δημοκρατία στην δημοσκόπηση της ALCO, που δημοσιεύει ο FLASH. Στην πρόθεση ψήφου - όπως είναι γνωστό, η ALCO δεν δημοσιεύει εκτίμηση ψήφου - η Νέα Δημοκρατία αποσπά το 23,7% (από 23,4%) έναντι 13,5% (από 13,4%) της ΕΛ.Α.Σ με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,3% (από 11,4%).
Στην 4η θέση εμφανίζεται το ΚΚΕ με 7,1%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,2% σε μία καταγραφή που παραπέμπει σε 8κομματική Βουλή. Κοντά στο όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25 με 2,6% και 2,5% αντιστοίχως, ακολουθεί η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες με 0,5%. Άλλο κόμμα απαντά το 4,8% και οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 14,3%.
Το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να παρουσιάζει συσπείρωση της τάξεως του 60% με τις κύριες διαρροές του να είναι προς τους αναποφάσιστους κατά 23% και προς άλλο κόμμα κατά 5,5%. Επίσης η ΝΔ χάνει 3% προς την αποχή, 3% προς το ΠΑΣΟΚ, 2,5% προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και μία μονάδα προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και τη Συμμαχία Ελλήνων.
Στο ερώτημα κατά πόσον στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για να υπάρξει συνέχεια στη διακυβέρνηση ή πολιτική αλλαγή, το 24% απαντά συνέχεια και το 68% αλλαγή ενώ ένα 8% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύεστε περισσότερο ως προς την ικανότητα του να καταπολεμήσει τη διαφθορά το 16% απαντά η Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ με 7%, το ΠΑΣΟΚ με 6%, το ΚΚΕ με 5% και η Ελληνική Λύση με 3%.
Το «κόμμα Σαμαρά»
Ένα 11% απαντά πως είναι πολύ ή μάλλον πιθανό να ψηφίσει ένα πιθανό νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, το 81% δηλώνει ότι μία τέτοια προοπτική είναι λίγο έως καθόλου πιθανή και ένα 8% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Το 59% απαντά πως θεωρεί την παρουσία του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική ζωή της χώρας μας αρνητική, το 26% αδιάφορη, το 11% θετική και ένα 4% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Στο ερώτημα πως κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου το 44% τους αξιολογεί πολύ και μάλλον θετικά, το 30% μάλλον και πολύ αρνητικά και ένα 26 λέει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Επιπλέον στο ερώτημα κατά πόσον θεωρείται σωστή ή λανθασμένη για τα συμφέροντα της χώρας μας τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδος – Ισραήλ το 38% απαντά σωστή, το 35% λανθασμένη και το 27% δηλώνει δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Επίσης, το 60% λέει πως η χώρα μας πρέπει σίγουρα ή μάλλον ναι στο να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονα οπλικά συστήματα παρά το κόστος, που έχουν, το 29% απαντά μάλλον ή σίγουρα όχι και το 11% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής
Στην ερώτηση κατά πόσον τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και απάτης, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα είναι μεμονωμένα περιστατικά ή ευρέως διαδεδομένα το 85% θεωρεί ότι είναι ευρέως διαδεδομένα, το 7% λέει πως είναι μεμονωμένα και το 8% λέει πως «δεν ξέρω δεν απαντώ».
Το 75% επισημαίνει ότι τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ επηρεάζονται από παράνομα κυκλώματα, που χειραγωγούν τη διαιτησία και επηρεάζου αποτελέσματα, μόλις το 5% λέει όχι και ένα 20% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».
Δείτε την έρευνα:
Στην 4η θέση εμφανίζεται το ΚΚΕ με 7,1%, ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4%, η Συμμαχία Ελλήνων με 3,4% και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 3,2% σε μία καταγραφή που παραπέμπει σε 8κομματική Βουλή. Κοντά στο όριο του 3% βρίσκονται η Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25 με 2,6% και 2,5% αντιστοίχως, ακολουθεί η Νίκη με 1,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,5% και οι Δημοκράτες με 0,5%. Άλλο κόμμα απαντά το 4,8% και οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 14,3%.
Το κυβερνών κόμμα εξακολουθεί να παρουσιάζει συσπείρωση της τάξεως του 60% με τις κύριες διαρροές του να είναι προς τους αναποφάσιστους κατά 23% και προς άλλο κόμμα κατά 5,5%. Επίσης η ΝΔ χάνει 3% προς την αποχή, 3% προς το ΠΑΣΟΚ, 2,5% προς την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και μία μονάδα προς την Ελληνική Λύση, τη Φωνή Λογικής και τη Συμμαχία Ελλήνων.
Στο ερώτημα κατά πόσον στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για να υπάρξει συνέχεια στη διακυβέρνηση ή πολιτική αλλαγή, το 24% απαντά συνέχεια και το 68% αλλαγή ενώ ένα 8% δηλώνει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Στο ερώτημα ποιο κόμμα εμπιστεύεστε περισσότερο ως προς την ικανότητα του να καταπολεμήσει τη διαφθορά το 16% απαντά η Νέα Δημοκρατία και ακολουθούν η ΕΛ.Α.Σ με 7%, το ΠΑΣΟΚ με 6%, το ΚΚΕ με 5% και η Ελληνική Λύση με 3%.
Το «κόμμα Σαμαρά»
Ένα 11% απαντά πως είναι πολύ ή μάλλον πιθανό να ψηφίσει ένα πιθανό νέο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, το 81% δηλώνει ότι μία τέτοια προοπτική είναι λίγο έως καθόλου πιθανή και ένα 8% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Το 59% απαντά πως θεωρεί την παρουσία του καταδικασμένου Ηλία Κασιδιάρη στην πολιτική ζωή της χώρας μας αρνητική, το 26% αδιάφορη, το 11% θετική και ένα 4% λέει δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Το καλώδιο Ελλάδας - Κύπρου
Στο ερώτημα πως κρίνετε τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της πόντισης του καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος – Κύπρου το 44% τους αξιολογεί πολύ και μάλλον θετικά, το 30% μάλλον και πολύ αρνητικά και ένα 26 λέει «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Επιπλέον στο ερώτημα κατά πόσον θεωρείται σωστή ή λανθασμένη για τα συμφέροντα της χώρας μας τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδος – Ισραήλ το 38% απαντά σωστή, το 35% λανθασμένη και το 27% δηλώνει δεν ξέρω/δεν απαντώ.
Επίσης, το 60% λέει πως η χώρα μας πρέπει σίγουρα ή μάλλον ναι στο να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονα οπλικά συστήματα παρά το κόστος, που έχουν, το 29% απαντά μάλλον ή σίγουρα όχι και το 11% απαντά «δεν γνωρίζω/δεν απαντώ».
Για τα κυκλώματα φοροδιαφυγής
Στην ερώτηση κατά πόσον τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και απάτης, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα είναι μεμονωμένα περιστατικά ή ευρέως διαδεδομένα το 85% θεωρεί ότι είναι ευρέως διαδεδομένα, το 7% λέει πως είναι μεμονωμένα και το 8% λέει πως «δεν ξέρω δεν απαντώ».
Το 75% επισημαίνει ότι τα πρωταθλήματα ποδοσφαίρου και μπάσκετ επηρεάζονται από παράνομα κυκλώματα, που χειραγωγούν τη διαιτησία και επηρεάζου αποτελέσματα, μόλις το 5% λέει όχι και ένα 20% δηλώνει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».
Δείτε την έρευνα:
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