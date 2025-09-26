Ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος κωπηλασίας - Βίντεο

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας την τρίτη θέση στην 1η ημιτελική σειρά του σκιφ