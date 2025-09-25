Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Σαντιάγο Κανιθάρες: «Σε ενάμιση μήνα παντρεύομαι» - Ο θρυλικός τερματοφύλακας ανεβαίνει για τρίτη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας
Σαντιάγο Κανιθάρες: «Σε ενάμιση μήνα παντρεύομαι» - Ο θρυλικός τερματοφύλακας ανεβαίνει για τρίτη φορά τα σκαλιά της εκκλησίας
Ο παλαίμαχος γκολκίπερ υπήρξε παντρεμένος με τη Μαρίνα Κοντσέγιο και τη Μέιτε Γκαρσία, με τις οποίες απέκτησε συνολικά επτά παιδιά
Ο άλλοτε διεθνής Ισπανός τερματοφύλακας και πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, Σαντιάγο Κανιθάρες, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι πρόκειται να παντρευτεί για τρίτη φορά. Σε ζωντανή μετάδοση, μέσα από την εκπομπή El Partidazo de COPE, ο 55χρονος αποκάλυψε πως βρήκε ξανά τον έρωτα και όρισε την ημερομηνία του γάμου για τον Νοέμβριο, στο διάστημα της διακοπής των εθνικών πρωταθλημάτων.
«Ναι κύριε, παντρεύομαι σε ενάμιση μήνα με μια εξαιρετική γυναίκα. Ονομάζεται Νοεμί», δήλωσε με χαμόγελο στον αέρα, μετά τις ευχές που δέχθηκε από τον παρουσιαστή Χουάνμα Καστάνιο. Το μυστήριο θα τελεστεί στη Βαλένθια, πόλη με την οποία ο Κανιθάρες διατηρεί ισχυρούς δεσμούς τόσο αγωνιστικούς όσο και προσωπικούς, ενώ η μέλλουσα σύζυγός του κατάγεται από την Καταλονία.
Με χιούμορ, μάλιστα, ο πρώην πορτιέρε απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο Μανόλο Λάμα, λέγοντάς του: «Ελπίζω να μην πας στη Γεωργία εκείνη την ημέρα, αλλά να έρθεις στον γάμο», αναφερόμενος στον αγώνα της εθνικής Ισπανίας με τη Γεωργία στις 15 Νοεμβρίου.
Ένα νέο ξεκίνημα
Η Νοεμί θα είναι η τρίτη σύζυγος του Κανιθάρες. Ο παλαίμαχος γκολκίπερ υπήρξε παντρεμένος με τη Μαρίνα Κοντσέγιο και τη Μέιτε Γκαρσία, με τις οποίες απέκτησε συνολικά επτά παιδιά. Πρόσφατα βίωσε έναν δύσκολο χωρισμό, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος «ιδιαίτερα οδυνηρό».
Λίγους μήνες αργότερα, ο Κανιθάρες δείχνει να έχει βρει ξανά την ισορροπία και την ευτυχία στο πλευρό της Νοεμί, για την οποία αποκαλύπτει ελάχιστα στοιχεία, επιλέγοντας αυτή τη φορά να προστατεύσει περισσότερο την ιδιωτική του ζωή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
«Ναι κύριε, παντρεύομαι σε ενάμιση μήνα με μια εξαιρετική γυναίκα. Ονομάζεται Νοεμί», δήλωσε με χαμόγελο στον αέρα, μετά τις ευχές που δέχθηκε από τον παρουσιαστή Χουάνμα Καστάνιο. Το μυστήριο θα τελεστεί στη Βαλένθια, πόλη με την οποία ο Κανιθάρες διατηρεί ισχυρούς δεσμούς τόσο αγωνιστικούς όσο και προσωπικούς, ενώ η μέλλουσα σύζυγός του κατάγεται από την Καταλονία.
Με χιούμορ, μάλιστα, ο πρώην πορτιέρε απευθύνθηκε στον δημοσιογράφο Μανόλο Λάμα, λέγοντάς του: «Ελπίζω να μην πας στη Γεωργία εκείνη την ημέρα, αλλά να έρθεις στον γάμο», αναφερόμενος στον αγώνα της εθνικής Ισπανίας με τη Γεωργία στις 15 Νοεμβρίου.
Ένα νέο ξεκίνημα
Η Νοεμί θα είναι η τρίτη σύζυγος του Κανιθάρες. Ο παλαίμαχος γκολκίπερ υπήρξε παντρεμένος με τη Μαρίνα Κοντσέγιο και τη Μέιτε Γκαρσία, με τις οποίες απέκτησε συνολικά επτά παιδιά. Πρόσφατα βίωσε έναν δύσκολο χωρισμό, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει ο ίδιος «ιδιαίτερα οδυνηρό».
Λίγους μήνες αργότερα, ο Κανιθάρες δείχνει να έχει βρει ξανά την ισορροπία και την ευτυχία στο πλευρό της Νοεμί, για την οποία αποκαλύπτει ελάχιστα στοιχεία, επιλέγοντας αυτή τη φορά να προστατεύσει περισσότερο την ιδιωτική του ζωή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πέντε χρόνια φυλάκιση με αναστολή στον Σαρκοζί για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό να λάβει παράνομη χρηματοδότηση εκατομμυρίων από τον Καντάφι
Στη φυλακή 52χρονος εκπαιδευτικός που διατηρούσε σχέση με 14χρονη στη Ρόδο - Είχε επιτεθεί στον πατέρα της
Ποια εδάφη της Ουκρανίας κατέχει η Ρωσία και ο Τραμπ λέει ότι το Κίεβο μπορεί να τα ανακτήσει - Δείτε χάρτες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα