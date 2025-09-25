Μπαρτζώκας: Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το Super Cup, δεν θα έχουμε μεταγραφή έως το ταξίδι στην Ισπανία - Βίντεο

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης για τη Ρόδο εκεί όπου την Παρασκευή και το Σάββατο θα διεξαχθεί το Super Cup μπάσκετ με την παρουσία της ΑΕΚ, του Προμηθέα και της Καρδίτσας.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σε δηλώσεις του στο «Ελ. Βενιζέλος», τόνισε πως η ομάδα έχει την ποιότητα και το ταλέντο να διεκδικεί κάθε τρόπαιο. Ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε στην απουσία του Παναθηναϊκού από τη διοργάνωση, στην εικόνα που θέλει να δει από την ομάδα του, αλλά και στην κατάσταση του Κίναν Έβανς.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα



«Καμία ομάδα δεν έχει χημεία αυτή την περίοδο. Είναι ο πρώτος τίτλος της χρονιάς και καλούμαστε να δείξουμε έτοιμοι».

Για την απουσία του Παναθηναϊκού: «Δεν το έχω σκεφτεί καθόλου. Είτε ήταν είτε δεν ήταν, ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε το Κύπελλο. Σεβόμαστε τους αντιπάλους μας, ξεκινώντας από την Καρδίτσα, με την οποία παίζουμε αύριο. Θεωρούμε ότι η ομάδα μας έχει ποιότητα και ταλέντο για να διεκδικεί τίτλους. Μένει να δούμε σε ποιο βαθμό θα είμαστε έτοιμοι, πόσο καλά θα παίξουμε και φυσικά ο αντίπαλος πάντα παίζει ρόλο. Η Καρδίτσα είναι καλή ομάδα».

Για το αν θα ήθελε ένα τεστ με τον Παναθηναϊκό: «Έχουμε παίξει ήδη με τέσσερις ομάδες Ευρωλίγκας στην προετοιμασία, σε Κύπρο και Κρήτη. Ήταν δυνατά τεστ και μας βοήθησαν να βελτιωθούμε. Την επόμενη εβδομάδα παίζουμε στην Ισπανία, οπότε είναι καλό που δεν έχουμε άλλο δύσκολο παιχνίδι τώρα, τέτοιας σημασίας και έντασης».

Για την κατάσταση του Κίναν Έβανς: «Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο. Είναι μαζί μας στο ταξίδι, έχει ξεκινήσει ενδυνάμωση και θεραπείες και ελπίζουμε να επιστρέψει το συντομότερο».

Για το τι περιμένει από την ομάδα: «Μεγαλύτερη σταθερότητα σε άμυνα και επίθεση. Είναι φυσιολογικά τα σκαμπανεβάσματα στα φιλικά, αλλά πρέπει να αυξήσουμε τα καλά διαστήματα. Αρχής γενομένης από το τουρνουά τώρα και από την Ευρωλίγκα που ξεκινά, δεν συγχωρούνται τα κενά διαστήματα».

Για το αν θα υπάρχει νέο πρόσωπο στην αποστολή για Ισπανία τη Δευτέρα: «100% όχι».

Από την πλευρά του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αναφέρθηκε στη σημασία του πρώτου τίτλου της χρονιάς, στη διάθεση της ομάδας να βρει ρυθμό και στάθηκε στη δική του απόφαση να παραμείνει στον Πειραιά.

«Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να ξεκινήσουμε σωστά τη σεζόν, να βρούμε ρυθμό, γιατί επιτέλους θα είμαστε όλοι μαζί. Κάναμε κάποιες προπονήσεις και θέλουμε να δείξουμε καλύτερη εικόνα σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήταν ιδανικό να αρχίσουμε τη χρονιά με ένα τρόπαιο».

Σχετικά με την απόφαση παραμονής του στην ομάδα: «Υπήρχαν πολλές σκέψεις, πολλές επιλογές εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό ανήκει στο παρελθόν. Τώρα είμαι εδώ, κοιτάω μπροστά στη νέα σεζόν και είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».



