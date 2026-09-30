Η διαφορετική άποψη του Τζέιμς για το φορτωμένο πρόγραμμα: Μακάρι να είχαμε κι άλλα ματς
SPORTS
Μάικ Τζέιμς

Η διαφορετική άποψη του Τζέιμς για το φορτωμένο πρόγραμμα: Μακάρι να είχαμε κι άλλα ματς

Ο Μάικ Τζέιμς είναι της άποψης πως θα ήταν καλύτερα να υπήρχαν και περισσότερα παιχνίδια τονίζοντας πως πληρώνεται για να παίζει μπάσκετ

Η διαφορετική άποψη του Τζέιμς για το φορτωμένο πρόγραμμα: Μακάρι να είχαμε κι άλλα ματς
Από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν προπονητές και παίκτες στο μπάσκετ έχουν εκφράσει παράπονα για το βαρύ πρόγραμμα που αναγκάζονται να ακολουθήσουν οι ομάδες. Τα παιχνίδια είναι αρκετά, αλλά ο Μάικ Τζέιμς έχει διαφορετική άποψη.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ είναι της άποψης πως απολαμβάνει να αγωνίζεται και θα ήθελε περισσότερα παιχνίδι. Το όλο θέμα ξεκίνησε από έναν χρήστη του «Χ», ο οποίος σχολίασε πως τα παιχνίδια είναι πολλά και οι ομάδες διαθέτουν σχεδόν δύο πλήρη ρόστερ.

Ο Μάικ Τζέιμς απάντησε πως πληρώνεται για να παίζει μπάσκετ και θα ήθελε να έχει και περισσότερα παιχνίδια.

«Πολύ μεγάλη σεζόν. Θεέ μου, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια και τόσα πολλά τα ταξίδια... Πρέπει να σταματήσετε να αφήνετε αυτούς τους ανθρώπους να γκρινιάζουν και να παραπονιούνται όλο τον χρόνο και όλο το καλοκαίρι. Είναι 38 παιχνίδια στη σεζόν σε διάστημα οκτώ μηνών. Εγώ πληρώνομαι για να παίζω μπάσκετ. Μακάρι να είχαμε ακόμη περισσότερα παιχνίδια», έγραψε ο Μάικ Τζέιμς.

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