Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994
SPORTS
ΠΑΟΚ Σούλης Μαρκόπουλος Μανρέσα Euro Cup

Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994

Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο με αντίπαλο την Στεφανέλ Τεργέστης με αρχιτέκτονα τον Σούλη Μαρκόπουλο

Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994
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Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.

Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τίμησε τον πρώην τεχνικό του, χαρίζοντας το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης, στην κόρη του, τη Νάνσυ, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην «Paok Sports Arena».

Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994
Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994
Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994


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