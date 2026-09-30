Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994
Ο ΠΑΟΚ τίμησε τη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου: Χάρισε στην κόρη του το φύλλο αγώνα του τελικού του Κόρατς το 1994
Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο με αντίπαλο την Στεφανέλ Τεργέστης με αρχιτέκτονα τον Σούλη Μαρκόπουλο
Λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για την πρώτη αγωνιστική του EuroCup, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Σούλη Μαρκόπουλου.
Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τίμησε τον πρώην τεχνικό του, χαρίζοντας το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης, στην κόρη του, τη Νάνσυ, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην «Paok Sports Arena».
Μάλιστα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, τίμησε τον πρώην τεχνικό του, χαρίζοντας το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης, στην κόρη του, τη Νάνσυ, σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή στην «Paok Sports Arena».
Ο ΠΑΟΚ τιμά τη μνήμη του Σούλη Μαρκοπουλου. Ο πρόεδρος της ΚΑΕ, Γιάννης Πετμεζας, χάρισε το φύλλο αγώνα του τελικού της Τεργέστης στην κόρη του, Νάνσυ#paokbc pic.twitter.com/FEYgR1NepU— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) September 30, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα