Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Ο Μπουρούσης απάντησε στο... τουρίστας του αντιπροέδρου της Καρδίτσας: Προσβάλλουν την προσωπικότητά και την προσφορά μου
Ο Μπουρούσης απάντησε στο... τουρίστας του αντιπροέδρου της Καρδίτσας: Προσβάλλουν την προσωπικότητά και την προσφορά μου
«Πόλεμος» ξέσπασε μεταξύ της διοίκησης της Καρδίτσας και του Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος απάντησε στον αντιπρόεδρο της ομάδας που τον χαρακτήρισε «τουρίστα»
Συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της περασμένης σεζόν που την βρήκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Basketball Champions League πραγματοποίησε η Καρδίτσα.
Ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Βασίλης Τσιγάρας μετά από ερώτηση δημοσιογράφου αναφέρθηκε στον Γιάννη Μπουρούση που πλέον δεν αποτελεί στέλεχος της ομάδας και τον χαρακτήρισε «τουρίστα».
Αναλυτικά ο αντιπρόεδρος της Καρδίτσας, Βασίλης Τσιγάρας είπε:
«Φασιστικά, κάποιος ήθελε να πάρει τη διοίκηση, αυτό είπα. Ξέρετε για ποιον λόγο τα λέω εγώ αυτά; Γιατί τον εκθειάζει όλη η Καρδίτσα. Αν είναι δυνατόν. Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε δώσει τη ζωή μας στην Καρδίτσα, έχουμε δώσει τα πάντα και έρχεται ο κάθε τουρίστας. Έχω να πω και άλλο ένα πράγμα. Η ομάδα έκανε και λάθη. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη ήταν το όνομα του γηπέδου. Είμαστε η μοναδική πόλη στον πλανήτη που έδωσε όνομα γηπέδου σε τουρίστα, κατ’ εμέ. Δεν θέλω την άποψη των άλλων, δεν με ενδιαφέρει.
Δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί μετά, ήρθε φασιστικά για να πει θα κάνουμε ή αυτό ή φεύγω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί όλη η πόλη αυτή τη στιγμή να λέει ότι του φάγαμε τα λεφτά. Ποια λεφτά; Δεν έβαλε τίποτα. Τα λεφτά μπήκαν από όλους όσους βρίσκονται εδώ και η ομάδα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή».
Η παραπάνω δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα τοποθετήθηκε με δημόσια επιστολή και ανέφερε:
«Με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα για την αήθη και απρόκλητη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον μου ο πρώην Προέδρος και νυν αντιπρόεδρος της ΚΑΕ. Α.Σ.Καρδίτσας, κ. Βασίλειος Τσιγάρας, κατά τη συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου και την παρουσίαση της νέας αγωνιστικής χρονιάς, παρουσία του προέδρου της ΚΑΕ, κ. Χρήστου Δεληγιάννη, και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ , κ. Βασίλειου Μάρκου.
Ο χαρακτηρισμός “τουρίστας” και οι αναφορές σε δήθεν φασιστικές μεθόδους εκ μέρους μου, προσβάλλουν τόσο την προσωπικότητά μου όσο και τη διαχρονική προσφορά μου στον αθλητισμό και στον τόπο μου. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς που θεωρώ συκοφαντικούς και απορρίπτω κατηγορηματικά.
Δεν θα μπω στη διαδικασία να παρουσιάσω την πορεία μου στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα. Είναι γνωστή στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά της. Οφείλω, όμως, να απαντήσω σε συγκεκριμένες κατηγορίες που απαξιώνουν την ανιδιοτελή προσπάθειά μου να στηρίξω τον Α.Σ.Κ. στη διαδρομή του προς την υψηλότερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Ο κ. Τσιγάρας με αποκάλεσε “τουρίστα”, προφανώς επειδή δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα, όπου διαμένω με την οικογένειά μου.
Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν επειδή, στα δεκαεπτά μου χρόνια, έφυγα από το σπίτι και την πόλη μου για να ακολουθήσω το όνειρό μου, να αγωνιστώ σε όλο τον κόσμο και να φτάσω, ανάμεσα σε πολλές άλλες διακρίσεις, στην ύψιστη τιμή να γίνω αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
Όλοι γνωρίζουν πόσο υπερήφανος είμαι για την Καρδίτσα και την καταγωγή μου».
Ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Βασίλης Τσιγάρας μετά από ερώτηση δημοσιογράφου αναφέρθηκε στον Γιάννη Μπουρούση που πλέον δεν αποτελεί στέλεχος της ομάδας και τον χαρακτήρισε «τουρίστα».
Αναλυτικά ο αντιπρόεδρος της Καρδίτσας, Βασίλης Τσιγάρας είπε:
«Φασιστικά, κάποιος ήθελε να πάρει τη διοίκηση, αυτό είπα. Ξέρετε για ποιον λόγο τα λέω εγώ αυτά; Γιατί τον εκθειάζει όλη η Καρδίτσα. Αν είναι δυνατόν. Είμαστε εδώ πέρα, έχουμε δώσει τη ζωή μας στην Καρδίτσα, έχουμε δώσει τα πάντα και έρχεται ο κάθε τουρίστας. Έχω να πω και άλλο ένα πράγμα. Η ομάδα έκανε και λάθη. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη ήταν το όνομα του γηπέδου. Είμαστε η μοναδική πόλη στον πλανήτη που έδωσε όνομα γηπέδου σε τουρίστα, κατ’ εμέ. Δεν θέλω την άποψη των άλλων, δεν με ενδιαφέρει.
Δεν θα έπρεπε να γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Γιατί μετά, ήρθε φασιστικά για να πει θα κάνουμε ή αυτό ή φεύγω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μπορεί όλη η πόλη αυτή τη στιγμή να λέει ότι του φάγαμε τα λεφτά. Ποια λεφτά; Δεν έβαλε τίποτα. Τα λεφτά μπήκαν από όλους όσους βρίσκονται εδώ και η ομάδα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή».
Η παραπάνω δήλωση προκάλεσε την αντίδραση του Γιάννη Μπουρούση, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα τοποθετήθηκε με δημόσια επιστολή και ανέφερε:
«Με μεγάλη έκπληξη ενημερώθηκα για την αήθη και απρόκλητη επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον μου ο πρώην Προέδρος και νυν αντιπρόεδρος της ΚΑΕ. Α.Σ.Καρδίτσας, κ. Βασίλειος Τσιγάρας, κατά τη συνέντευξη Τύπου για τον απολογισμό της προηγούμενης αγωνιστικής περιόδου και την παρουσίαση της νέας αγωνιστικής χρονιάς, παρουσία του προέδρου της ΚΑΕ, κ. Χρήστου Δεληγιάννη, και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΑΕ , κ. Βασίλειου Μάρκου.
Ο χαρακτηρισμός “τουρίστας” και οι αναφορές σε δήθεν φασιστικές μεθόδους εκ μέρους μου, προσβάλλουν τόσο την προσωπικότητά μου όσο και τη διαχρονική προσφορά μου στον αθλητισμό και στον τόπο μου. Πρόκειται για χαρακτηρισμούς και ισχυρισμούς που θεωρώ συκοφαντικούς και απορρίπτω κατηγορηματικά.
Δεν θα μπω στη διαδικασία να παρουσιάσω την πορεία μου στο μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα. Είναι γνωστή στην Ελλάδα και πέρα από τα σύνορά της. Οφείλω, όμως, να απαντήσω σε συγκεκριμένες κατηγορίες που απαξιώνουν την ανιδιοτελή προσπάθειά μου να στηρίξω τον Α.Σ.Κ. στη διαδρομή του προς την υψηλότερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ο κ. Τσιγάρας με αποκάλεσε “τουρίστα”, προφανώς επειδή δραστηριοποιούμαι επαγγελματικά τόσο στην Καρδίτσα όσο και στην Αθήνα, όπου διαμένω με την οικογένειά μου.
Δεν οφείλω να απολογηθώ σε κανέναν επειδή, στα δεκαεπτά μου χρόνια, έφυγα από το σπίτι και την πόλη μου για να ακολουθήσω το όνειρό μου, να αγωνιστώ σε όλο τον κόσμο και να φτάσω, ανάμεσα σε πολλές άλλες διακρίσεις, στην ύψιστη τιμή να γίνω αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ.
Όλοι γνωρίζουν πόσο υπερήφανος είμαι για την Καρδίτσα και την καταγωγή μου».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα