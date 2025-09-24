Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Κόντης: Αυτό που μας λείπει είναι μία νίκη που θα μας δώσει έναν διαφορετικό αέρα
Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μιλώντας πριν τον αγώνα με τους Ελβετούς της Γιουνγκ Μπόις στάθηκε στο ψυχολογικό κομμάτι, ενώ επανέλαβε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ρόστερ εν όψει των συνεχόμενων αγώνων
Ο Χρήστος Κόντης κάνει ντεμπούτο στον πάγκο των πράσινων, όσον αφορά το Europa League, τονίζοντας για μια ακόμη φορά την ποιότητα που υπάρχει στο ρόστερ, αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για μια νίκη που θα αλλάξει την ψυχολογία όλων.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χρήστος Κόντης στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Γιουνγκ Μπόις:
Τι πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τη νίκη κόντρα στην Γιουνγκ Μπόις; «Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να παίξουμε για τη νίκη. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν χρειάζεται να πεις πολλά στους ποδοσφαιριστές. Ξέρουν ότι έχουν τα βλέμματα πάνω τους. Πρέπει να χτίσουμε πάνω σε επιθετικά πράγματα. Κάναμε πολλά στο τελευταίο παιχνίδι και αυτό που μας λείπει είναι μία νίκη που θα μας δώσει έναν διαφορετικό αέρα. Έχουμε μία καλή ομάδα, ένα καλό ρόστερ. Μπορεί η ομάδα να ζορίζεται λίγο ψυχολογικά, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν χρειάζεται πολύ για να γίνει αλλαγή. Μπορεί αύριο να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και να αλλάξουν όλα.»
Με δεδομένο ότι η ομάδα δίνει πολλά συνεχόμενα παιχνίδια να περιμένουμε μεγάλο ροτέισον; «Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ και πρέπει να το αξιοποιήσουμε όλο. Δεν νοείται σε μία ομάδα να υπάρχουν παίκτες που να μη νιώθουν χρήσιμοι. Πρέπει όλοι να δουλεύουν σκληρά για να πάρουν φανέλα βασικού. Σε έναν κλειστό κύκλο παιχνιδιών με δύσκολα ματς, σίγουρα θα κάνουμε κάποιες αλλαγές. Εμείς θέλουμε να ενεργοποιήσουμε όλο το ρόστερ και όλοι να νιώθουν ότι θα διεκδικούν τη θέση τους. Να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Να περιμένετε κάποιες αλλαγές.»
Ποιες είναι οι δικές σας σκέψεις για το γεγονός ότι θα μπείτε σε ένα ευρωπαϊκό ματς ως πρώτος προπονητής του Παναθηναϊκού; « Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι βρίσκομαι σε έναν μεγάλο σύλλογο, παρά το γεγονός ότι αύριο θα είμαστε σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Θέλω να δείξω ότι είμαι αντάξιος τoυ ονόματος του Παναθηναϊκού. Δεν κοιτάω ποτέ τον εαυτό μου, η καλύτερη προβολή για έναν προπονητή, είναι η απόδοση των ποδοσφαιριστών. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να δείξουμε πράγματα που ήθελα για 60’ στο ματς με τον Ολυμπιακό. Πάνω σε αυτό χτίζουμε για να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια.»
Σας προβληματίζει ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί σε πλαστικό χλοοτάπητα; «Δεν είναι κάτι που έχουμε μάθει, αλλά θα πρέπει άμεσα να το αντιμετωπίσουμε. Τα παιδιά θα πρέπει και σήμερα και αύριο να προσαρμοστούν στις συνθήκες. Είναι ένα γήπεδο πιο γρήγορο, η μπάλα σκάει διαφορετικά. Είναι ένα γήπεδο που η UEFA το εγκρίνει και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό.»
Ποιοι είναι οι λόγοι της κούρασης που έβγαλε η ομάδα κόντρα στον Ολυμπιακό; «Πριν από ένα ματς, δεν θέλω να μιλάω για προηγούμενα. Υπήρχε μία εικόνα στον αγωνιστικό χώρο και ψάχνουμε τρόπο να την αλλάξουμε. Μπορεί να αλλάξει με ένα μικρό ροτέισον ή με ένα καλό ματς. Δεν ψάχνω να βρω δικαιολογίες, αλλά έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Ελπίζω ότι όλα θα πάνω καλά.
Τι είδους αγώνα περιμένετε; Η Γιουνγκ Μπόις είναι καλή ομάδα όταν έχει την μπάλα, χτίζει το παιχνίδι από πίσω. Είμαστε μία ομάδα που μας αρέσει να παίζουμε και σιγά – σιγά θα το βρίσκουμε όλο και πιο πολύ. Μας αρέσει να πιέζουμε ψηλά τον αντίπαλο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να έχουμε μία ισορροπία μεταξύ αμυντικής και επιθετικής λειτουργίας. Να ανταποκριθούμε στο πρώτο δύσκολο διάστημα που θα μπουν με περισσότερη ενέργεια και λόγω των οπαδών τους.
Τουμπά: Στόχος η νίκη και θα δώσουμε τα πάντα για να τα καταφέρουμε
Ο αμυντικός των πράσινων, επεσήμανε πως γνωρίζει για τις απαιτήσεις του κόσμου του τριφυλλιού και δήλωσε πως η ομάδα είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε αυτές.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αχμέντ Τουμπά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με την Γιουνγκ Μπόις:
Τι πρέπει να κάνει την Πέμπτη η ομάδα για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα και αν αυτό, εφόσον έρθει, μπορεί να αλλάξει το τσιπάκι; «Για να απαντήσω στο ερώτημα θα πω ότι σε έναν αγώνα μπορούν να δημιουργηθούν πολλές καταστάσεις. Δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πράγμα που πρέπει να κάνουμε. Θα είμαστε σοβαροί, είναι ένας δύσκολος ευρωπαϊκός αγώνας. Θα δώσουμε τα πάντα για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς και μετά να συνεχίσουμε ανάλογα και στο ελληνικό πρωτάθλημα.»
Αποτελεί το ματς με την Γιουνγκ Μπόις μία ευκαιρία για να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα νέο ξεκίνημα; «Πιστεύω ότι είτε αύριο, είτε την επόμενη εβδομάδα, ο στόχος μας πρέπει να είναι πάντοτε την νίκη. Γνωρίζουμε ότι έχουμε οπαδούς που περιμένουν από εμάς κι εμείς θα ψάχνουμε πάντα τα θετικά αποτελέσματα.»
