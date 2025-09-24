Κόντης: Αυτό που μας λείπει είναι μία νίκη που θα μας δώσει έναν διαφορετικό αέρα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μιλώντας πριν τον αγώνα με τους Ελβετούς της Γιουνγκ Μπόις στάθηκε στο ψυχολογικό κομμάτι, ενώ επανέλαβε ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί όλο το ρόστερ εν όψει των συνεχόμενων αγώνων