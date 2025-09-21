Serie A, Λάτσιο - Ρόμα 0-1: Ο Πελεγκρίνι καθάρισε το ντέρμπι της Ρώμης - Έπαιξε ο Τσιμίκας - Δείτε το γκολ
SPORTS
Ο Πελεγκρίνι βρήκε δίχτυα στο 38' κόντρα στη Λάτσιο η οποία τελείωσε τον αγώνα με 9 παίκτες

Την πρώτη της νίκη ύστερα από 9 χρόνια ως τυπικά φιλοξενούμενη πήρε στο Derby Della Capitale η Ρόμα, που επικράτησε 0-1 της Λάτσιο το μεσημέρι της Κυριακής (21/9) στο «Ολίμπικο» για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Μοναδικός σκόρερ στο 38ο λεπτό ο Λορέντσο Πελεγκρίνι, γέννημα θρέμμα των «τζιαλορόσι», δακρύζοντας μάλιστα μετά το γκολ του. Ντεμπούτο για τον Κώστα Τσιμίκα που πέρασε στο γήπεδο στο 81' και είχε καλή παρουσία, 3 νίκες σε 4 ματς στο πρωτάθλημα η ομάδα του Γκασπερίνι.

Δυο αποβολές για την ομάδα του Σάρι, με τον Μπελαγιάν να πηγαίνει νωρίτερα στα αποδυτήρια για πάτημα στον Κονέ στο 85', ενώ με το φινάλε και ο Γκεντουζί είδε την κόκκινη από τον Σιμόνε Σότσα.

Ο αγώνας 

Αναμενόμενα το ντέρμπι άρχισε με αρκετές «μάχες» και ένταση στον χώρο της μεσαίας γραμμής, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο 17' για την πρώτη τελική, ένα σουτ του Πέδρο που έφυγε ψηλά άουτ. Δώδεκα λεπτά (29') ο Ζακάνι έκανε ωραία ενέργεια και πλασέ από το πλάι της περιοχής, με τον Σβίλαρ να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ, στην εξέλιξη του οποίου ο Ρομανιόλι με κεφαλιά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στην εστία.

Κόντρα στη ροή του ματς όμως, οι «τζιαλορόσι» κατόρθωσαν να βρουν δίχτυα, στην πρώτη τους τελική. Στο 38' ο Ρενς έκλεψε την μπάλα στο πλάι της περιοχής, έδωσε στον Σουλέ και εκείνος με τη σειρά του έστρωσε στον Πελεγκρίνι, που με άψογο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Μάλιστα, λίγο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Ρενς λίγο έλειψε να γράψει το 0-2, αλλά ο Προβεντέλ με σπουδαία απόκρουση κράτησε το 0-1 για σκορ ημιχρόνου.

Η ομάδα του Γκασπερίνι μπήκε με διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Ανχελίνιο στο 49ο λεπτό να σουτάρει και τον Προβεντέλ να διώχνει σε κόρνερ πέφτοντας στη γωνία του. Πέντε λεπτά μετά (54') οι «μπιανκοτσελέστι» έχασαν τεράστια ευκαιρία για την ισοφάριση, αφού ο Ντιά βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ με τον Σβίλαρ έπειτα από μπαλιά του Κατάλντι, αλλά σούταρε απελπιστικά ψηλά.

Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να πιέζουν και πλησίασαν ακόμη μια φορά στο 1-1, όμως το ωραίο σουτ του Καστεγιάνος πέρασε μόλις άουτ στο 76', ενώ στο 81' ο Κώστας Τσιμίκας πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τη Ρόμα, περνώντας στη θέση του Ανχελίνιο. Λίγο αργότερα και συγκεκριμένα στο 85', ο Μπελαγιάν (που είχε περάσει ως αλλαγή) πάτησε τον Μανού Κονέ, με τον Σιμόνε Σότσα να του δείχνει την κόκκινη κάρτα, απόφαση που επιβεβαιώσει και ο VAR.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, η Λάτσιο προσπάθησε να βρει το γκολ για να πάρει τον βαθμό, αλλά στάθηκε άτυχη, καθώς το πλασέ του Κατάλντι στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι του Σβίλαρ. Μετά το φινάλε της λήξης, είχαμε και 2η αποβολή για τους γηπεδούχους, αφού ο Γκεντουζί φέρεται να είπε κάτι στον Σότσα, με τον ρέφερι να του δείχνει την κόκκινη κάρτα.

Λάτσιο (Μ. Σάρι): Προβεντέλ, Μάρουσιτς, Χίλα, Ρομανιόλι, Ταβάρες (46' Πελεγκρίνι), Γκεντουζί, Ροβέλα (46' λ.τ. Κατάλντι), Μπασιρού (14' λ.τ. Μπελαγιάν), Πέδρο (79' Νόσλιν), Ζακάνι, Ντιά (62' Καστεγιάνος).

Ρόμα (Π. Γκασπερίνι): Σβίλαρ, Τσελίκ, Μαντσίνι, Εντικά, Κριστάντε, Κονέ, Ρενς, Ανχελίνιο (81' Τσιμίκας), Πελεγκρίνι (73' Πιτσίλι), Σουλέ (73' Μπαλντάτσι), Φέργκιουσον (66' Ντόμπβικ).

Πηγή: www.gazzetta.gr 

