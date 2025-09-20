Serie A: Η ανατροπή της Κάλιαρι είχε την υπογραφή... Μπελότι, 2-1 τη Λέτσε - Δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις από το 5ο λεπτό, η Κάλιαρι όμως επέστρεψε και ανέτρεψε το ματς με τη Λέτσε (1-2), την οποία και άφησε στην τελευταία θέση της Serie A.Το τέρμα του Τιάγκο Γκάμπριελ είχε βάλει προσωρινά μπροστά τους γηπεδούχους, αλλά ο Μπελότι στο 33' έφερε το ματς στα ίσα. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο δεύτερο μέρος με το εύστοχο πέναλτι του Μπελότι που σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στους 7 βαθμούς και την 5η θέση «σκαρφάλωσε» η Κάλιαρι, ενώ η Λέτσε έμεινε... στον πάτο, χωρίς νίκη σε τέσσερις αγώνες.Λέτσε-Κάλιαρι 1-2Μπολόνια-Τζένοα 20/9Βερόνα-Γιουβέντους 20/9Ουντινέζε-Μίλαν 20/9Λάτσιο-Ρόμα 21/9Τορίνο-Αταλάντα 21/9Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9Φιορεντίνα-Κόμο 21/9