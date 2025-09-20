Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Serie A: Η ανατροπή της Κάλιαρι είχε την υπογραφή... Μπελότι, 2-1 τη Λέτσε - Δείτε τα γκολ
Η Κάλιαρι δραπέτευσε από την έδρα της Λέτσε με ανατροπή η οποία την έφερε προσωρινά στην 5η θέση της βαθμολογίας
Μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις από το 5ο λεπτό, η Κάλιαρι όμως επέστρεψε και ανέτρεψε το ματς με τη Λέτσε (1-2), την οποία και άφησε στην τελευταία θέση της Serie A.
Το τέρμα του Τιάγκο Γκάμπριελ είχε βάλει προσωρινά μπροστά τους γηπεδούχους, αλλά ο Μπελότι στο 33' έφερε το ματς στα ίσα. Η ανατροπή ολοκληρώθηκε στο δεύτερο μέρος με το εύστοχο πέναλτι του Μπελότι που σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στους 7 βαθμούς και την 5η θέση «σκαρφάλωσε» η Κάλιαρι, ενώ η Λέτσε έμεινε... στον πάτο, χωρίς νίκη σε τέσσερις αγώνες.
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στη Serie A έχουν ως εξής:
Λέτσε-Κάλιαρι 1-2
Μπολόνια-Τζένοα 20/9
Βερόνα-Γιουβέντους 20/9
Ουντινέζε-Μίλαν 20/9
Λάτσιο-Ρόμα 21/9
Τορίνο-Αταλάντα 21/9
Κρεμονέζε-Πάρμα 21/9
Φιορεντίνα-Κόμο 21/9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)
Νάπολι 9
Γιουβέντους 9
Κρεμονέζε 7
Ουντινέζε 7
Κάλιαρι 7 -4αγ.
Μίλαν 6
Ρόμα 6
Αταλάντα 5
Κόμο 4
Τορίνο 4
Ίντερ 3
Λάτσιο 3
Μπολόνια 3
Σασουόλο 3
Τζένοα 2
Φιορεντίνα 2
Βερόνα 2
Πίζα 1
Πάρμα 1
Λέτσε 1 -4αγ.
