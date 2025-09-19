Ο Πούτιν συνεχίζει τα επικίνδυνα παιχνίδια στην Ευρώπη: Νέες παραβιάσεις σε Εσθονία και Πολωνία - Την ενεργοποίηση του Άρθρου 4 ζητά το Ταλίν

Κλείσιμο

🇵🇱🇷🇺 Two Russian fighter jets conducted a low-altitude pass over Poland's Petrobaltic oil and gas platform in the Baltic Sea, Polish Border Guard informed on Friday.



"Polish airspace was not violated, the military's reaction was not necessary" - said Lieutenant Colonel Jacek… pic.twitter.com/zqkjBpvF2W — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) September 19, 2025

Τα δύο νέα περιστατικά με τις παραβιάσεις της Μόσχας έρχονται μόλις 10 ημέρες μετά την

στον εναέριο χώρο της Πολωνίας

. Τρία από τα 19 που εισέβαλαν καταρρίφθηκαν.