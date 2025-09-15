Τόκιο 2025: Το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις - Αναλυτικά όλα τα τεράστια επιτεύγματα του Σουηδού - Βίντεο
Μόντο Ντουπλάντις άλμα επί κοντώ Παγκόσμιο ρεκόρ Τόκιο Παρίσι 2024 Εμμανουήλ Καραλής

Τόκιο 2025: Το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις - Αναλυτικά όλα τα τεράστια επιτεύγματα του Σουηδού - Βίντεο

Ο Σουηδός «πέταξε» για ακόμα μία φορά γράφοντας ιστορία, αυτή τη φορά πάνω από τα 6.30μ, προκαλώντας άλλη μία φορά ντελίριο στον κόσμο του στίβο

Τόκιο 2025: Το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ του Ντουπλάντις - Αναλυτικά όλα τα τεράστια επιτεύγματα του Σουηδού - Βίντεο

 Ο Μόντο Ντουπλάντις ξεπέρασε τα 6,30 μέτρα στην επιστροφή του στο Τόκιο, σημειώνοντας (15/9) το 14ο παγκόσμιο ρεκόρ άλματος επί κοντώ στην καριέρα του στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου Τόκιο 2025.

 Επιστρέφοντας στον τόπο της πρώτης του κατάκτησης παγκόσμιου τίτλου ανδρών το 2021, ο Σουηδός σούπερ σταρ κατάφερε το τελευταίο του παγκόσμιο ρεκόρ στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια να κατακτήσει το τρίτο συνεχόμενο στέμμα του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και τον όγδοο μεγάλο διεθνή τίτλο ανδρών στο Εθνικό Στάδιο της Ιαπωνίας.

Σε έναν αγώνα όπου ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε τα 6,00 μέτρα για να εξασφαλίσει το ασημένιο μετάλλιο και ο Κέρτις Μάρσαλ ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ των 5,95 μέτρων για να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στην αναδρομή.


 Είναι η πρώτη φορά που επτά άνδρες ξεπέρασαν τα 5,90 μέτρα ή υψηλότερα σε έναν μόνο αγώνα, και η πρώτη φορά που τα 5,95 μέτρα δεν ήταν αρκετά για ένα μετάλλιο.

 «Είμαι τόσο χαρούμενος, δεν μπορώ να το εξηγήσω», είπε ο Ντουπλάντις. 

 «Τις τελευταίες δύο εβδομάδες απόλαυσα πραγματικά το ότι ήμουν στο Τόκιο. Απόλαυσα τα πάντα τόσο πολύ. Ένιωθα ότι ο μόνος τρόπος να φύγω από την Ιαπωνία ήταν να καταρρίψω το παγκόσμιο ρεκόρ. Αυτή ήταν η νοοτροπία μου. Δεν ξέρω τι με περιμένει αυτή τη στιγμή, δεν με νοιάζει. Θα το απολαύσω τώρα.

 Είναι καλύτερο από ό,τι μπορούσα να φανταστώ. Το να σας δώσω αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ είναι καταπληκτικό. Το πλήθος ήταν τόσο θορυβώδες. Σας ευχαριστώ πολύ. Είμαι απλά τόσο χαρούμενος», συνέχισε:

 «Ένιωθα πολύ καλά όλη την ημέρα. Ήξερα ότι είχα το ρεκόρ μέσα μου. Αν έχω τον κατάλληλο διάδρομο, ξέρω ότι όλα είναι πιθανά. Το τρέξιμο τα λέει όλα, όλα έχουν να κάνουν με την ταχύτητα.

Όσο έχω αυτόν τον σωστό διάδρομο, ξέρω ότι όλα θα μου πάνε καλά», πρόσθεσε ο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος εκτός από τα 59.700 ευρώ που προσφέρονται σε όλους τους παγκόσμιους πρωταθλητές στο Τόκιο, θα λάβει επίσης ένα μπόνους 100.000 δολαρίων, ή περίπου 83.500 ευρώ, που ανταμείβει τους αθλητές που καταρρίπτουν το παγκόσμιο ρεκόρ.

 Ο Ντουπλάντις κράτησε το κοντάρι των 2 κιλών και μήκους 5,20 μέτρων και του έδωσε την απαραίτητη ταχύτητα για να του επιτρέψει να πετάξει πάνω  από τα 6.30 μέτρα.

Mondo Duplantis flies to his 13th pole vault world record 👏 | Continental Tour Gold 2025


 Ήταν 14 ετών όταν ο  Ρενό Λαβιλενί πήδηξε 6,16 στο Ντόνετσκ ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ επί κοντώ που κατείχε ο θρυλικός Σεργκέι Μπούμπκα. 
 
Έκτοτε, το ρεκόρ αυτό έχει βελτιωθεί 14 φορές, όλες τα τελευταία πέντε χρόνια, κατά τα οποία το Σουηδό θαύμα έχει επεκτείνει την κυριαρχία του., συνεχίζοντας να γράφει ιστορία.

Ο «διαστημικός» Ντουπλάντις κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,28μ. μέσα στο σπίτι του


Τα παγκόσμια ρεκόρ του:

2020 - 6.17μ
2020 - 6.18μ
2022 - 6.19μ
2022 - 6.20μ
2022 - 6.21μ
2023 - 6.22μ
2023 - 6.23μ
2024 - 6.24μ
2024 - 6.25μ
2024 - 6.26μ
2025 - 6.27μ
2025 - 6.28μ
2025 - 6.29μ
2025 - 6.30μ

 Μεγάλο προσόν του η ταχύτητά του, αφού  έχει προσωπικό ρεκόρ στα 10,37 στα 100 μέτρα , κάτι που  του επιτρέπει να ασκεί μεγαλύτερη ενέργεια στο επί κοντώ.

 Ο Ντουπλάντις, ο οποίος έμαθε να πηδάει στην αυλή του ως παιδί, έχει βελτιώσει το ρεκόρ του κατά 14 εκατοστά από το πρώτο του ρεκόρ, 6.17, τον Φεβρουάριο του 2020. Ενώ ο Μπούμπκα βελτίωσε το ρεκόρ κατά 31 εκατοστά μεταξύ 1984 και 1994 (από 5.83 σε 6.14).

Duplantis sets new WORLD RECORD! | Men's Pole Vault Final | Paris Champions

 «Πρέπει να τον θαυμάσεις, να τον απολαύσεις. Είναι εξαιρετικό να το βιώνεις αυτό. Έσπασε το φράγμα των 6,20 μέτρων, τώρα είναι το φράγμα των 6,30 μέτρων. Πρέπει να το απολαύσεις.

Είναι ο σπουδαιότερος αθλητής όλων των αθλημάτων. Δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να τον θυμάται. Ξεπερνά τα όρια», είπε ο φίλος του, ο Ρενό Λαβιλενί, ο οποίος δεν κρατούσε κακία αφού είδε το παιδί-θαύμα να σβήνει τα 6,16 μέτρα από τα ρεκόρ ένα βράδυ τον Φεβρουάριο του 2020.

WORLD RECORD - Mondo Duplantis clears 6.21m | World Athletics Championships Oregon 22


Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής

Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη

