Ανθεκτική η τουριστική ζήτηση στα Δωδεκάνησα - Θετικά μηνύματα από Κάρπαθο, Λειψούς και Αστυπάλαια

Στα Δωδεκάνησα καταγράφονται τα πρώτα θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο





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Κάρπαθος: Θετικά πρώτα στοιχεία και στόχος η επιμήκυνση της σεζόν «Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκινά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με αρκετές προκλήσεις. Η αύξηση του κόστους των ταξιδιών, οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά στις βασικές αγορές του εξωτερικού, αλλά και η γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα, δημιουργούν εύλογα ένα πλαίσιο αυξημένης προσοχής για όλους τους προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρώτα στοιχεία της σεζόν για την Κάρπαθο είναι ενθαρρυντικά και μας επιτρέπουν να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, Τάσος Μηλιός.



Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καρπάθου τον Μάιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 21,3% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και 1,8% σε σχέση με τον Μάιο του 2024. «Πρόκειται για ενδείξεις των πρώτων εβδομάδων που τις παρακολουθούμε με προσοχή, χωρίς να εξάγουμε βιαστικά συμπεράσματα για το σύνολο της περιόδου. Επιδίωξή μας είναι η Κάρπαθος να συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στον διεθνή τουριστικό χάρτη, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και ποιοτικές υπηρεσίες» τονίζει ο κ. Μηλιός. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος Καρπάθου υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης: συνέργειες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις, παρουσιάσεις σε επαγγελματίες του τουρισμού και φιλοξενία δημοσιογραφικών και επαγγελματικών αποστολών από στρατηγικές αγορές. Παράλληλα, ο Δήμος Καρπάθου εργάζεται συστηματικά για τη διεύρυνση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και για την επιμήκυνση της σεζόν προς το φθινόπωρο -- μια περίοδο που για την Κάρπαθο παραμένει εξαιρετικά δυναμική. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και δράσεις όπως το Karpathos Adventure Festival 2026, που εφέτος θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, αναδεικνύοντας τις υπαίθριες δραστηριότητες, τη θάλασσα και το βουνό, τη φύση και τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, με έμφαση στη γνήσια Καρπάθικη φιλοξενία.



Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες παραμένουν απαιτητικές και ότι το βάρος της κάθε σεζόν το σηκώνουν καθημερινά οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι του τόπου μας. Γι' αυτό εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια, με τη βεβαιότητα ότι η ποιότητα του προορισμού μας αποτελεί το ισχυρότερο εφόδιο για το παρόν και το μέλλον του τουρισμού στην Κάρπαθο» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μηλιός.



Λειψοί: Ανάπτυξη με μέτρο και επίκεντρο τη βιωσιμότητα «Οι Λειψοί παραμένουν ένας προορισμός που δεν βασίζει την πορεία του σε μεγάλους αριθμούς και μαζικές ροές αλλά στην ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις να επηρεάζουν αναπόφευκτα τις ταξιδιωτικές αποφάσεις πολλών επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά, τα μηνύματα που λαμβάνουμε μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τη σεζόν με ψυχραιμία και θετικές προσδοκίες» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος.



Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Μάγγο, οι Λειψοί έχουν αναδειχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παράδειγμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. «Η στρατηγική μας δεν περιορίζεται στην προβολή των φυσικών ομορφιών του νησιού, αλλά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου που προστατεύει το περιβάλλον και ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει διαρκώς τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υποδομές με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον» υποστηρίζει ο Δήμαρχος Λειψών.



'Αλλωστε, όπως σημειώνει, δεν είναι τυχαίο πως οι Λειψοί συγκαταλέγονται στους ελάχιστους Δήμους της χώρας που έχουν πετύχει απορρόφηση 100% των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, από τα προγράμματα, «ΦιλόΔημος» και «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 4,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ως επιβράβευση αυτής της αποτελεσματικότητας, ο Δήμος εξασφάλισε. σύμφωνα με τον κ. Μάγγο, επιπλέον χρηματοδότηση συνολικούς ύψους 2,1 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης καθώς και για την αγορά κατοικιών που θα στεγάσουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς, έργα τα οποία θα ξεκινήσουν εντός του 2026. Επιπλέον προκηρύχθηκε πρόσφατα ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου λιμένα των Λειψών στη θέση Καβί. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε λίγο περισσότερο από 5,2 εκατ. ευρώ και αφορά μια παρέμβαση στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του νησιού και τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών του συνδέσεων. «Παράλληλα έχουμε επενδύσει στη συστηματική διαχείριση απορριμμάτων, στην ανακύκλωση, στη μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, διασφαλίζοντας υδατική επάρκεια ακόμη και σε περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας» τονίζει ο κ. Μάγγος.



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Αστυπάλαια: Η πράσινη μετάβαση ως εργαλείο τουριστικής εξέλιξης «Η Αστυπάλαια εισέρχεται στην εφετινή τουριστική περίοδο με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και αισιοδοξία. Είναι αλήθεια ότι η διεθνής συγκυρία δημιουργεί προκλήσεις για όλους τους νησιωτικούς προορισμούς. Η αυξημένη επιβάρυνση των ταξιδιωτικών προϋπολογισμών, οι οικονομικές αβεβαιότητες σε σημαντικές αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν συνολικά τη ζήτηση και απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η Αστυπάλαια έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα που της επιτρέπει να κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αστυπάλαιας, Κώστας Καμπύλης.



Όπως ο ίδιος εξηγεί, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος «Astypalea - Smart & Sustainable Island» από την ελληνική κυβέρνηση, τη Volkswagen Group, τον Δήμο Αστυπάλαιας και πλήθος στρατηγικών εταίρων με στόχο την μετατροπή του νησιού σε έναν πρότυπο προορισμό βιωσιμότητας και καινοτομίας της Μεσογείου. Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας είναι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την καθαρή ενέργεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος e-Astypalea, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας, που περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα, δίκτυο φορτιστών, υπηρεσίες διαμοιρασμού και «έξυπνες» μετακινήσεις κατά παραγγελία (on-demand).



Ήδη το νησί διαθέτει, σύμφωνα με τον κ. Καμπύλη, το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων φορτιστών στην Ελλάδα αναλογικά με τον πληθυσμό, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται χρήση περίπου 200 ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων, αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη των αλλαγών που επιφέρει το πρόγραμμα.



Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τις γεωπολιτικές εξελίξεις να επηρεάζουν τις ταξιδιωτικές επιλογές, οι νησιωτικοί προορισμοί της χώρας προσαρμόζουν τη στρατηγική τους δίνοντας έμφαση στην ποιότητα, τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.Στα Δωδεκάνησα καταγράφονται τα πρώτα θετικά μηνύματα για τη φετινή τουριστική περίοδο με εκπροσώπους της τοπικής Αυτοδιοίκησης σε κομβικούς νησιωτικούς προορισμούς να παρουσιάζουν στο Αθηναϊκό -Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων τις πρωτοβουλίες με τις οποίες επιδιώκουν να διαμορφώσουν ένα πιο ανθεκτικό και σύγχρονο τουριστικό μοντέλο. Από την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και την επιμήκυνση της σεζόν έως τις επενδύσεις σε υποδομές, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τις καινοτόμες λύσεις βιώσιμης κινητικότητας, Κάρπαθος, Λειψοί και Αστυπάλαια επιχειρούν να χτίσουν το μέλλον τους πάνω στην αυθεντικότητα και τη διατήρηση της ιδιαίτερης ταυτότητάς τους.«Η φετινή τουριστική περίοδος ξεκινά μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον με αρκετές προκλήσεις. Η αύξηση του κόστους των ταξιδιών, οι οικονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζουν πολλά νοικοκυριά στις βασικές αγορές του εξωτερικού, αλλά και η γενικότερη γεωπολιτική αβεβαιότητα, δημιουργούν εύλογα ένα πλαίσιο αυξημένης προσοχής για όλους τους προορισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, τα πρώτα στοιχεία της σεζόν για την Κάρπαθο είναι ενθαρρυντικά και μας επιτρέπουν να διατηρούμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Τουρισμού Δήμου Καρπάθου, Τάσος Μηλιός.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι αεροπορικές αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καρπάθου τον Μάιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 21,3% σε σχέση με τον Μάιο του 2025 και 1,8% σε σχέση με τον Μάιο του 2024. «Πρόκειται για ενδείξεις των πρώτων εβδομάδων που τις παρακολουθούμε με προσοχή, χωρίς να εξάγουμε βιαστικά συμπεράσματα για το σύνολο της περιόδου. Επιδίωξή μας είναι η Κάρπαθος να συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στον διεθνή τουριστικό χάρτη, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες και ποιοτικές υπηρεσίες» τονίζει ο κ. Μηλιός. Προς αυτήν την κατεύθυνση, ο Δήμος Καρπάθου υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο πρόγραμμα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης: συνέργειες με αεροπορικές εταιρείες και tour operators, παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις, παρουσιάσεις σε επαγγελματίες του τουρισμού και φιλοξενία δημοσιογραφικών και επαγγελματικών αποστολών από στρατηγικές αγορές. Παράλληλα, ο Δήμος Καρπάθου εργάζεται συστηματικά για τη διεύρυνση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και για την επιμήκυνση της σεζόν προς το φθινόπωρο -- μια περίοδο που για την Κάρπαθο παραμένει εξαιρετικά δυναμική. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και δράσεις όπως το Karpathos Adventure Festival 2026, που εφέτος θα πραγματοποιηθεί στις 25-27 Σεπτεμβρίου με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού, αναδεικνύοντας τις υπαίθριες δραστηριότητες, τη θάλασσα και το βουνό, τη φύση και τη μοναδική πολιτιστική κληρονομιά του νησιού, με έμφαση στη γνήσια Καρπάθικη φιλοξενία.Γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες παραμένουν απαιτητικές και ότι το βάρος της κάθε σεζόν το σηκώνουν καθημερινά οι επαγγελματίες και οι άνθρωποι του τόπου μας. Γι' αυτό εργαζόμαστε με σχέδιο και συνέπεια, με τη βεβαιότητα ότι η ποιότητα του προορισμού μας αποτελεί το ισχυρότερο εφόδιο για το παρόν και το μέλλον του τουρισμού στην Κάρπαθο» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μηλιός.«Οι Λειψοί παραμένουν ένας προορισμός που δεν βασίζει την πορεία του σε μεγάλους αριθμούς και μαζικές ροές αλλά στην ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας. Η φετινή χρονιά εξελίσσεται σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι διεθνείς εξελίξεις να επηρεάζουν αναπόφευκτα τις ταξιδιωτικές αποφάσεις πολλών επισκεπτών. Παρ' όλα αυτά, τα μηνύματα που λαμβάνουμε μας επιτρέπουν να αντιμετωπίζουμε τη σεζόν με ψυχραιμία και θετικές προσδοκίες» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος.Τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Μάγγο, οι Λειψοί έχουν αναδειχθεί σε ένα διεθνώς αναγνωρίσιμο παράδειγμα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. «Η στρατηγική μας δεν περιορίζεται στην προβολή των φυσικών ομορφιών του νησιού, αλλά στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου μοντέλου που προστατεύει το περιβάλλον και ταυτόχρονα ενισχύει την τοπική κοινωνία και αναβαθμίζει διαρκώς τις τουριστικές υπηρεσίες και τις υποδομές με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον» υποστηρίζει ο Δήμαρχος Λειψών.'Αλλωστε, όπως σημειώνει, δεν είναι τυχαίο πως οι Λειψοί συγκαταλέγονται στους ελάχιστους Δήμους της χώρας που έχουν πετύχει απορρόφηση 100% των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων, από τα προγράμματα, «ΦιλόΔημος» και «Αντώνης Τρίτσης», ύψους 4,5 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ως επιβράβευση αυτής της αποτελεσματικότητας, ο Δήμος εξασφάλισε. σύμφωνα με τον κ. Μάγγο, επιπλέον χρηματοδότηση συνολικούς ύψους 2,1 εκατ. ευρώ για την αντικατάσταση του παλαιού δικτύου ύδρευσης καθώς και για την αγορά κατοικιών που θα στεγάσουν γιατρούς και εκπαιδευτικούς, έργα τα οποία θα ξεκινήσουν εντός του 2026. Επιπλέον προκηρύχθηκε πρόσφατα ο διαγωνισμός για την κατασκευή του νέου λιμένα των Λειψών στη θέση Καβί. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε λίγο περισσότερο από 5,2 εκατ. ευρώ και αφορά μια παρέμβαση στρατηγικής σημασίας για το μέλλον του νησιού και τη βελτίωση των ακτοπλοϊκών του συνδέσεων. «Παράλληλα έχουμε επενδύσει στη συστηματική διαχείριση απορριμμάτων, στην ανακύκλωση, στη μείωση της χρήσης πλαστικών μιας χρήσης, στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων, διασφαλίζοντας υδατική επάρκεια ακόμη και σε περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας» τονίζει ο κ. Μάγγος.Ιδιαίτερα σημαντική είναι η επιλογή του Δήμου να διατηρήσει τις παραλίες του νησιού ελεύθερες από οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες, προστατεύοντας τον φυσικό χαρακτήρα τους και προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία επαφής με το περιβάλλον. Παράλληλα, η πρόσφατη αναγνώριση των Λειψών ως του Δήμου με τις περισσότερες «απάτητες» παραλίες στην Ελλάδα, αποτελεί μια σημαντική επιβεβαίωση αυτής της φιλοσοφίας αλλά και ένα ισχυρό μήνυμα που διαπιστώνουμε πως δέχονται με χαρά πολλές αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού, σύμφωνα με τον κ. Μάγγο. Η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα. Μέσα από δράσεις καθαρισμού ακτών, αποφυγής κατασκευής πισίνων και προστασίας των θαλάσσιων ειδών, το νησί επιδιώκει να διατηρήσει τον φυσικό του πλούτο αναλλοίωτο ώστε να μπορούν να το απολαμβάνουν στο μέγιστο οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι επόμενες γενιές. «Προστατεύουμε το φυσικό μας περιβάλλον, διατηρούμε τον χαρακτήρα του τόπου μας και επενδύουμε σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης ενώ παράλληλα αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες και υποδομές από πλευράς Δήμου, τοπικής κοινωνίας και επαγγελματιών, γεγονός που διαφαίνεται και από τα διαδοχικά ρεκόρ επισκεψιμότητας που καταγράφονται τα τελευταία έτη στο νησί μας. Πιστεύουμε ότι οι προορισμοί που παραμένουν αυθεντικοί και διατηρούν την ταυτότητά τους θα είναι εκείνοι που θα ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του μέλλοντος και θα προσελκύσουν επισκέπτες υψηλής ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου» υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Λειψών, Φώτης Μάγγος.«Η Αστυπάλαια εισέρχεται στην εφετινή τουριστική περίοδο με ρεαλισμό, υπευθυνότητα και αισιοδοξία. Είναι αλήθεια ότι η διεθνής συγκυρία δημιουργεί προκλήσεις για όλους τους νησιωτικούς προορισμούς. Η αυξημένη επιβάρυνση των ταξιδιωτικών προϋπολογισμών, οι οικονομικές αβεβαιότητες σε σημαντικές αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν συνολικά τη ζήτηση και απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό. Ωστόσο, η Αστυπάλαια έχει καταφέρει να διαμορφώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα που της επιτρέπει να κοιτάζει το μέλλον με αυτοπεποίθηση» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντιδήμαρχος του Δήμου Αστυπάλαιας, Κώστας Καμπύλης.Όπως ο ίδιος εξηγεί, σε εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του προγράμματος «Astypalea - Smart & Sustainable Island» από την ελληνική κυβέρνηση, τη Volkswagen Group, τον Δήμο Αστυπάλαιας και πλήθος στρατηγικών εταίρων με στόχο την μετατροπή του νησιού σε έναν πρότυπο προορισμό βιωσιμότητας και καινοτομίας της Μεσογείου. Κεντρικός άξονας της πρωτοβουλίας είναι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την καθαρή ενέργεια. Στο πλαίσιο του προγράμματος e-Astypalea, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα βιώσιμης κινητικότητας, που περιλαμβάνει ηλεκτρικά οχήματα, δίκτυο φορτιστών, υπηρεσίες διαμοιρασμού και «έξυπνες» μετακινήσεις κατά παραγγελία (on-demand).Ήδη το νησί διαθέτει, σύμφωνα με τον κ. Καμπύλη, το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιων φορτιστών στην Ελλάδα αναλογικά με τον πληθυσμό, ενώ αυτή τη στιγμή γίνεται χρήση περίπου 200 ηλεκτρικών οχημάτων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης συμπεριλαμβανομένων ασθενοφόρων, πυροσβεστικών και αστυνομικών οχημάτων, αυτοκινήτων, μηχανών και ποδηλάτων, γεγονός που αποτελεί ένδειξη των αλλαγών που επιφέρει το πρόγραμμα.

Επιπλέον, σημαντικά βήματα έχουν γίνει για την εξασφάλιση της «έξυπνης» κινητικότητας. Μέσω του Astymove μιας απλής εφαρμογής στα κινητά, κάτοικοι και επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε δύο εξελιγμένες υπηρεσίες το Astybus και την υπηρεσία διαμοιρασμού οχημάτων astyGO που μαζί προσφέρουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να απολαύσει μία βιώσιμη μορφή ηλεκτροκίνησης χωρίς να έχει φέρει το δικό του ηλεκτρικό αμάξι. Ειδικότερα, το Astybus είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία «έξυπνης» συγκοινωνίας που λειτουργεί με ηλεκτρικά μίνι-βαν κατά παραγγελία, αποτελεί την δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Αστυπάλαιας και εξυπηρετεί κατοίκους αλλά και επισκέπτες της Αστυπάλαιας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάζει εντυπωσιακή ανάπτυξη με αύξηση δρομολογίων άνω του 80% μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Παράλληλα, προχωρά η ενεργειακή μετάβαση του νησιού, με την ανάπτυξη υβριδικών σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας, με στόχο τη δραστική μείωση της εξάρτησης από συμβατικά καύσιμα.



Σύμφωνα με τον κ. Καμπύλη, «οι δραστικές αυτές αλλαγές δεν περιορίζονται στην τεχνολογία, αλλά συνθέτουν ένα συνολικό μοντέλο ανάπτυξης που ενσωματώνει την τοπική κοινωνία, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους, χωρίς να αλλοιώνει τον χαρακτήρα του νησιού». Η στρατηγική του Δήμου εστιάζει στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, με έμφαση σε ήπιες μορφές όπως την πεζοπορία, τα τοπικά προϊόντα, τη γαστρονομία και την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και ιστορικής κληρονομιάς διασφαλίζοντας την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου.



Μεταξύ των σημαντικότερων δράσεων, ο Δήμος Αστυπάλαιας δρομολογεί έργα όπως η δημιουργία νέου πολυδύναμου μουσείου που θα στεγάσει τα ευρήματα του μοναδικού αρχαίου νεκροταφείου βρεφών στον κόσμο που υπάρχει στο νησί. Σημειώνεται πως ήδη έχει ολοκληρωθεί η αναστήλωση των τοιχίων του Μεσαιωνικού Κάστρου και επιπλέον έχει δημιουργηθεί ένα νέο εκτεταμένο περιπατητικό δίκτυο, ενώ σε λειτουργία βρίσκονται και δύο μουσεία εντός του Κάστρου, το λαογραφικό και μια αναπαράσταση παραδοσιακού σπιτιού της Αστυπάλαιας, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Αστυπάλαιας, Κώστα Καμπύλη.