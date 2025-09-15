Ο Καραλής πήρε στην αγκαλιά του τον Ντουπλάντις: Ο πανηγυρισμός του ασημένιου Μανόλο για το παγκόσμιο ρεκόρ του Σουηδού - Δείτε βίντεο
Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει αναπτύξει εξαιρετική σχέση με τον Μόντο Ντουπλάντις, μέσα από τις μάχες που δίνουν για τη διεκδίκηση των μεταλλίων στο άλμα επί κοντώ
Ιστορία έγραψε ο Μόντο Ντουπλάντις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο με άλμα στα 6,30 μέτρα, κάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ και μαζί με τον Σουηδό πανηγύρισε έξαλλα ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος νωρίτερα κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο επί κοντώ.
Ο Καραλής με τον Ντουμπλάντις τα τελευταία χρόνια έχουν δώσει μάχες για τα μετάλλια στο άλμα επί κοντώ σε όλα τα μεγάλα τουρνουά του στίβου και έχουν αναπτύξει εξαιρετικές σχέσεις.
Έτσι, ο Μανόλο δεν θα μπορούσε να μην τρέξει προς τον Ντουμπλάντις μόλις ο Σουηδός έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ με το άλμα του, προκειμένου να πανηγυρίσει μαζί του και να τον πάρει στην αγκαλιά του.
Σημειώνεται πως ο Ντουπλάντις κατέρριψε για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε δικό του, απλησίαστο επίπεδο.
