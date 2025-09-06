Το γρήγορο γκολ του Καρέτσα, ο Μπακασέτας που έφτασε τον Μαχλά και η πεντάδα των σκόρερ - Τα ρεκόρ της Εθνικής ποδοσφαίρου - Βίντεο

Η αποτελεσματικότητα της Εθνικής μετά την τελευταία της ήττα (1-0) τον περασμένο Μάρτιο από τη Σκωτία είναι εντυπωσιακή. Για πρώτη φορά στην ιστορία της πετυχαίνει σε τέσσερα διαδοχικά παιχνίδια τρία τουλάχιστον γκολ (τρία στην Σκωτία, τέσσερα σε Σλοβακία, Βουλγαρία και πέντε στην Λευκορωσία).

Επίσης για πρώτη φορά σε τρία διαδοχικά παιχνίδια πετυχαίνει τέσσερα τουλάχιστον γκολ (τέσσερα σε Σλοβακία, τέσσερα σε Βουλγαρία και πέντε σε Λευκορωσία). Επίσης ρεκόρ είναι τα 13 γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια και τα 16 γκολ στα τέσσερα τελευταία!





Μετά από 23 χρόνια τόσο γρήγορο γκολ μπροστά στο κοινό της!

Η Εθνική προηγήθηκε στον αγώνα με την Λευκορωσία με τον Κώστα Καρέτσα μόλις στο 3', με αυτό να είναι το γρηγορότερο γκολ τα πέντε τελευταία χρόνια. Στις 06.09.2020 στο Κόσοβο ο Δημήτρης Λημνιός είχε σκοράρει στο 2' του αγώνα. Στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι το γρηγορότερο γκολ από τις 10.10.2016 όταν ο Βασίλης Τοροσίδης σκόραρε στο 2' του αγώνα Εσθονία - Ελλάδα. Ωστόσο μπροστά στο κοινό της, σε εντός έδρας αγώνα δηλαδή, η Εθνική πέτυχε το γρηγορότερο γκολ τα τελευταία 23 χρόνια! Προηγούμενο στις 16.10.2002, Ελλάδα - Αρμενία 2-0 στη Λεωφόρο, με τον Ντέμη Νικολαΐδη να ανοίγει το σκορ στο 2'.

Πέντε διαφορετικοί σκόρερ

Στο ματς με τη Λευκορωσία είδαμε να σκοράρουν πέντε διαφορετικοί παίκτες της Εθνικής Ομάδας και συγκεκριμένα οι Καρέτσας, Παυλίδης, Μπακασέτας, Κουρμπέλης, Τζόλης, κάτι που έγινε τελευταία φορά πριν από 30 χρόνια. Στις 15.11.1995 για τα προκριματικά του EURO 1996, η Ελλάδα νίκησε τα Νησιά Φερόε με 5-0, με σκόρερ τους Αλεξανδρή, Νικολαΐδη, Μαχλά, Δώνη, Τσιάρτα. Όταν το 2023 η Εθνική επικράτησε 5-0 του Καζακστάν, υπήρχαν πάλι πέντε διαφορετικοί σκόρερ, αλλά το ένα από τα πέντε γκολ προέκυψε από αμυντικό του Καζακστάν.

Ανεβαίνουν…

Ο Τάσος Μπακασέτας πέτυχε το 18ο γκολ του και έφτασε στην έκτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών τον Νίκο Μαχλά. Παράλληλα έφτασε τις 76 συμμετοχές και είναι τώρα στην 16η θέση του πίνακα όλων των εποχών με τον Νίκο Λυμπερόπουλο και τον Παναγιώτη Τσαλουχίδη. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέτυχε το 10ο και έγινε ο 22ος διεθνής με διψήφιο αριθμό γκολ.





