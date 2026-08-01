Φοιτητές και φοιτήτριες από την Ελλάδα μιλούν για τις σπουδές τους σε αναγνωρισμένη Πολυτεχνική Σχολή στην Κύπρο.
Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποια σημεία, ποιες ώρες
Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποια σημεία, ποιες ώρες
Οι εργασίες θα διακόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Κ11 από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και στα δύο ρεύματα πορείας προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και στα δύο ρεύματα πορείας προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.
Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής (02/08), στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).
Ρεύμα προς Ανατολικά: Διακοπή κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά (Α/Κ Κ11). Η διοχέτευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω της οδού Φωκά, με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του κέντρου της πόλης.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στα συγκεκριμένα τμήματα, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση.
πηγή: thestival
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και στα δύο ρεύματα πορείας προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.
Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής (02/08), στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).
Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορίαΡεύμα προς Δυτικά: Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη (Α/Κ Κ11). Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, από όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Περιφερειακή.
Ρεύμα προς Ανατολικά: Διακοπή κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά (Α/Κ Κ11). Η διοχέτευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω της οδού Φωκά, με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του κέντρου της πόλης.
Απαγόρευση για φορτηγά άνω των 3,5 τόνωνΕπιπλέον, από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Κόμβο Κ-16 (Λαχαναγορά) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»).
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στα συγκεκριμένα τμήματα, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση.
πηγή: thestival
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