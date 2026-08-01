Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποια σημεία, ποιες ώρες
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Θεσσαλονίκη Περιφερειακός Flyover Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις

Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποια σημεία, ποιες ώρες

Οι εργασίες θα διακόψουν την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα στον κόμβο Κ11 από το βράδυ του Σαββάτου έως τα ξημερώματα της Κυριακής

Θεσσαλονίκη: Κλείνει απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover – Σε ποια σημεία, ποιες ώρες
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Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και στα δύο ρεύματα πορείας προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πλήρη αποκλεισμό της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού και στα δύο ρεύματα πορείας προχωρά η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Συγκεκριμένα, ο αποκλεισμός θα ισχύσει από τις 23:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής (02/08), στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας – Πανοράματος).

Πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία

Ρεύμα προς Δυτικά: Η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως στο ύψος της 1ης εξόδου προς την οδό Πρασακάκη (Α/Κ Κ11). Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζων Κένεντυ και Ελαιώνων, από όπου θα εισέρχονται εκ νέου στην Περιφερειακή.
Ρεύμα προς Ανατολικά: Διακοπή κυκλοφορίας θα εφαρμοστεί στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την οδό Φωκά (Α/Κ Κ11). Η διοχέτευση των οχημάτων θα γίνεται μέσω της οδού Φωκά, με ελεύθερη επιλογή κατεύθυνσης μέσω του κέντρου της πόλης.

Απαγόρευση για φορτηγά άνω των 3,5 τόνων

Επιπλέον, από τις 22:00 το βράδυ του Σαββάτου έως τις 05:00 το πρωί της Κυριακής, απαγορεύεται η κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων με μικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων στο τμήμα της Εσωτερικής Περιφερειακής από τον Κόμβο Κ-16 (Λαχαναγορά) έως τον Κόμβο Κ-13 (Νοσοκομείο «Άγιος Παύλος»).

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στα συγκεκριμένα τμήματα, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να συμμορφώνονται αυστηρά με την εργοταξιακή σήμανση.

πηγή: thestival
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