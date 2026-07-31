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Κύπελλο Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των δύο πρώτων προκριματικών, ποια είναι τα ζευγάρια
Κύπελλο Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση των δύο πρώτων προκριματικών, ποια είναι τα ζευγάρια
Δείτε πώς διαμορφώθηκαν τα ζευγάρια των δύο πρώτων προκριματικών μετά την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας - Ξεχωρίζουν δύο «σουπερλιγκάτα» ντέρμπι
Ολοκληρώθηκε η κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας για τους δύο προκριματικούς γύρους της διοργάνωσης βγάζοντας κάποια σουπερλιγκάτα ντέρμπι, όπως είναι το Ηρακλής - Βόλος, το Καλαμάτα - Παναιτωλικός και το Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor. Το μεγάλο όνομα της κλήρωσης που ήταν ο Άρης, θα πάει στην Καρδίτσα για να αντιμετωπίσει την Αναγέννηση.
Τα παιχνίδια και των δύο γύρων είναι νοκ άουτ. Ο αγώνας του πρώτου γύρου θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου (δεν έχει παράταση, μόνο πέναλτι) ενώ εκείνοι του δευτέρου γύρου θα λάβουν χώρα στις 17-19 Αυγούστου.
Τρίκαλα - ΑΕΛ
2ος προκριματικός γύρος
Athens Kallithea - Νικητής Τρίκαλα/ΑΕΛ
Ηρακλής - Βόλος
Ατρόμητος - Πύργος
Ζάκυνθος - Κηφισιά
Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης
Ελλάς Σύρου - Μαρκό
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor
Τα παιχνίδια και των δύο γύρων είναι νοκ άουτ. Ο αγώνας του πρώτου γύρου θα διεξαχθεί στις 11 Αυγούστου (δεν έχει παράταση, μόνο πέναλτι) ενώ εκείνοι του δευτέρου γύρου θα λάβουν χώρα στις 17-19 Αυγούστου.
Τα ζευγάρια του Κυπέλλου Ελλάδας στον προκριματικό γύρο1ος προκριματικός γύρος
Τρίκαλα - ΑΕΛ
2ος προκριματικός γύρος
Athens Kallithea - Νικητής Τρίκαλα/ΑΕΛ
Ηρακλής - Βόλος
Ατρόμητος - Πύργος
Ζάκυνθος - Κηφισιά
Αναγέννηση Καρδίτσας - Άρης
Ελλάς Σύρου - Μαρκό
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
Λεβαδειακός - Αστέρας Aktor
Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
Καλαμάτα - Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
Η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
1η φάση (9 και 10 Σεπτεμβρίου)
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Καβάλα
Ερμής Αμυνταίου – Καστοριά
Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου – Μέγας Αετός Ορφανού
ΑΕ Καρίτσας – ΑΣ Βατολάκκου
Βύρωνας Καβάλας – Άρδας Καστανεών
Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας
Μακεδονικός Σιάτιστας – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας
Ορφέας Ελευθερούπολης – ΑΕ Θράκης
Πιερικός – Ερμής Εξοχής
Κιλκισιακός – ΑΕ Πολυκάστρου
ΑΕ Μυκόνου – Σαρωνικός Αναβύσσου
Απόλλων Ευρωπού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης
Αμφιάλη – Πανναξιακός
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Απόλλων Παραλιμνίου
Προοδευτική – Αχαρναϊκός
Δόξα Βώλακα – Δόξα Δράμας
Εθνικός – Ιωνικός
Βέροια – Πανεδεσσαϊκός
Αστέρας Αγίου Νικολάου – Ηρακλής Θερμαϊκού
ΦΑΣ Νάουσα – ΜΠΑΜ FC
Φοίνικας Πολίχνης – Μακεδονικός
Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Εθνικός Γιαννιτσών
Δόξα Ασσήρου – Ακρίτες Συκεών
Ολυμπιακός Βόλου – ΠΟ Ελασσόνας
Παναγρινιακός – ΑΕ Λευκίμμης
Ατρόμητος Παλαμά – Σαρακηνός
Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΣ Πρέβεζα
Ηρακλής Λάρισας – Ρήγας Φεραίος
Θύελλα Κατσικάς – ΑΟ Πλαταριάς
Δόξα Μοσχολουρίου – Διγενής Νεοχωρίου
ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης Φιλιατών
ΑΟ Ανθούπολης – ΑΣ Μετέωρα
Παλληξουριακός – ΟΦ Αγίου Ματθαίου
ΑΟ Μιλτιάδης – Παναχαϊκή
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – ΑΟ Λουτράκι
Δόξα Βύρωνος – Ηλυσιακός
Παναιγιάλειος – Τέλος Άγρας
ΠΑΣ Κόρινθος – Πανθυρεατικός
Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – ΠΑΟ Ρουφ
ΑΟ Λεβάντε – Ατρόμητος Πάτρας
Ερμής Κιβερίου – Αστέρας Βλαχιώτη
Αστέρας Μαγούλας – Απόλλων Σμύρνης
Αστέρας Αμαλιάδας – Πανθουριακός
Αστέρας Δρεπανιακός – Πέλοπας Κιάτου
Αιγάλεω – ΑΟ Νέας Ιωνίας
Φωκικός – ΑΠΣ Κηφισσός
Κιθαιρώνας Καπαρελλίου – ΑΟ Καρύστου
ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Νέας Αρτάκης
Απόλλων Ευπαλίου – ΑΟ Θήβα
ΑΕ Μαλεσίνας – Ταμυναϊκός
Αστέρας Σταυρού – Κατσαντώνης Αγράφων
ΑΕ Προποντίδας – Αναγέννηση Σχηματαρίου
Εργοτέλης – ΠΑΕ Χανιά
ΑΟ Αγίου Νικολάου – Ατσαλένιος
Ρεθυμνιακός – Γιούχτας
Πλατανιάς – Χερσόνησος
ΑΟ Επισκοπής – Πανακρωτηριακός
ΑΟ Τυμπακίου – ΑΟ Βραχασίου
Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών
ΑΕΡ Αφάντου – Ιάλυσος Ρόδου
ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Σάμου – Όμηρος Καλλιμασιάς
Πρόκριση άνευ αγώνα : Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Αστέρας Βάρης, ΑΟ Τρίκαλα, Τηλυκράτης, ΑΕ Νεάπολης, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής
Κιλκισιακός ή ΑΕ Πολυκάστρου – Θρακικός Άνω Μητρουσίου
ΑΕ Μυκόνου ή Σαρωνικός Αναβύσσου – Αστέρας Βάρης
Ηρακλής Λάρισας ή Ρήγας Φεραίος – ΑΟ Τρίκαλα
Θύελλα Κατσικάς ή ΑΟ Πλαταριάς – Τηλυκράτης
Πηγή: Gazzetta.gr
Καλαμάτα - Παναιτωλικός
Πανσερραϊκός - Πανθρακικός
Η κλήρωση του Κυπέλλου Ερασιτεχνών
1η φάση (9 και 10 Σεπτεμβρίου)
Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου – Καβάλα
Ερμής Αμυνταίου – Καστοριά
Μέγας Αλέξανδρος Ιάσμου – Μέγας Αετός Ορφανού
ΑΕ Καρίτσας – ΑΣ Βατολάκκου
Βύρωνας Καβάλας – Άρδας Καστανεών
Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου
ΑΟ Ξάνθη – Ορέστης Ορεστιάδας
Μακεδονικός Σιάτιστας – Μέγας Αλέξανδρος Φλώρινας
Ορφέας Ελευθερούπολης – ΑΕ Θράκης
Πιερικός – Ερμής Εξοχής
Κιλκισιακός – ΑΕ Πολυκάστρου
ΑΕ Μυκόνου – Σαρωνικός Αναβύσσου
Απόλλων Ευρωπού – ΠΑΟΚ Κρηστώνης
Αμφιάλη – Πανναξιακός
ΠΑΟΠ Νέας Αμισού – Απόλλων Παραλιμνίου
Προοδευτική – Αχαρναϊκός
Δόξα Βώλακα – Δόξα Δράμας
Εθνικός – Ιωνικός
Βέροια – Πανεδεσσαϊκός
Αστέρας Αγίου Νικολάου – Ηρακλής Θερμαϊκού
ΦΑΣ Νάουσα – ΜΠΑΜ FC
Φοίνικας Πολίχνης – Μακεδονικός
Ποσειδώνας Μηχανιώνας – Εθνικός Γιαννιτσών
Δόξα Ασσήρου – Ακρίτες Συκεών
Ολυμπιακός Βόλου – ΠΟ Ελασσόνας
Παναγρινιακός – ΑΕ Λευκίμμης
Ατρόμητος Παλαμά – Σαρακηνός
Αναγέννηση Άρτας – ΠΑΣ Πρέβεζα
Ηρακλής Λάρισας – Ρήγας Φεραίος
Θύελλα Κατσικάς – ΑΟ Πλαταριάς
Δόξα Μοσχολουρίου – Διγενής Νεοχωρίου
ΠΑΣ Γιάννινα – Άρης Φιλιατών
ΑΟ Ανθούπολης – ΑΣ Μετέωρα
Παλληξουριακός – ΟΦ Αγίου Ματθαίου
ΑΟ Μιλτιάδης – Παναχαϊκή
Ηρακλής Ξυλοκάστρου – ΑΟ Λουτράκι
Δόξα Βύρωνος – Ηλυσιακός
Παναιγιάλειος – Τέλος Άγρας
ΠΑΣ Κόρινθος – Πανθυρεατικός
Εθνικός Αστέρας Καισαριανής – ΠΑΟ Ρουφ
ΑΟ Λεβάντε – Ατρόμητος Πάτρας
Ερμής Κιβερίου – Αστέρας Βλαχιώτη
Αστέρας Μαγούλας – Απόλλων Σμύρνης
Αστέρας Αμαλιάδας – Πανθουριακός
Αστέρας Δρεπανιακός – Πέλοπας Κιάτου
Αιγάλεω – ΑΟ Νέας Ιωνίας
Φωκικός – ΑΠΣ Κηφισσός
Κιθαιρώνας Καπαρελλίου – ΑΟ Καρύστου
ΠΑΣ Λαμία – ΑΟ Νέας Αρτάκης
Απόλλων Ευπαλίου – ΑΟ Θήβα
ΑΕ Μαλεσίνας – Ταμυναϊκός
Αστέρας Σταυρού – Κατσαντώνης Αγράφων
ΑΕ Προποντίδας – Αναγέννηση Σχηματαρίου
Εργοτέλης – ΠΑΕ Χανιά
ΑΟ Αγίου Νικολάου – Ατσαλένιος
Ρεθυμνιακός – Γιούχτας
Πλατανιάς – Χερσόνησος
ΑΟ Επισκοπής – Πανακρωτηριακός
ΑΟ Τυμπακίου – ΑΟ Βραχασίου
Διαγόρας Ρόδου – Απόλλων Καλυθιών
ΑΕΡ Αφάντου – Ιάλυσος Ρόδου
ΑΨΕΣ Πυθαγόρας Σάμου – Όμηρος Καλλιμασιάς
Πρόκριση άνευ αγώνα : Θρακικός Άνω Μητρουσίου, Αστέρας Βάρης, ΑΟ Τρίκαλα, Τηλυκράτης, ΑΕ Νεάπολης, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής
Κιλκισιακός ή ΑΕ Πολυκάστρου – Θρακικός Άνω Μητρουσίου
2η φάση
ΑΕ Μυκόνου ή Σαρωνικός Αναβύσσου – Αστέρας Βάρης
Ηρακλής Λάρισας ή Ρήγας Φεραίος – ΑΟ Τρίκαλα
Θύελλα Κατσικάς ή ΑΟ Πλαταριάς – Τηλυκράτης
Πηγή: Gazzetta.gr
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