Ύμνοι της UEFA για τον Καρέτσα: «Και είναι μόλις 17 ετών» - Βίντεο
Ύμνοι της UEFA για τον Καρέτσα: «Και είναι μόλις 17 ετών» - Βίντεο
Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είχε γκολ και ασίστ στο Ελλάδα-Λευκορωσία και... τρελαίνει την Ευρώπη
Και είναι μόλις 17 ετών.
Αυτό έγραψε η UEFA για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα μετά από τη νέα μαγική του εμφάνιση σε αγώνα της Ελλάδας. Όχι σε κάποιο φιλικό παιχνίδι αλλά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
O Καρέτσας, σε τρελά κέφια, σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα με τη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη και εν συνεχεία είχε και ασίστ στο 2-0 το οποίο πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Θα κλείσει τα 18 τον Νοέμβριο αφού έχει γεννηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2007 και εντυπωσιάσει όλη την Ευρώπη με τις εμφανίσεις του.
Οι Βέλγοι που τον έχουν χρόνια στη χώρα τους είναι απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να τον ψήσουν να παίξει για την εθνική τους ομάδα αλλά η Γκενκ, ο σύλλογος του, ξέρει ότι θα βγάλει πολύ χρήμα από τον Έλληνα.
Η UEFA έκανε δύο αναρτήσεις για τον «Έλληνα Γιαμάλ» με αφορμή την απόδοσή του στην πρεμιέρα με τη Λευκορωσία. Στη μια ενημέρωσε την ποδοσφαιρική Ευρώπη ότι είναι μόλις 17 ετών και στην άλλη έδειξε το γκολ του.
Ο Καρέτσας έχει μόλις 4 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Οι 3 είναι σε επίσημο αγώνα και μετράει ήδη 2 γκολ και 1 ασίστ.
Σκόραρε κόντρα στην Σκωτία στο Nations League και είχε γκολ και ασίστ με την Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ.
Αυτό έγραψε η UEFA για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα μετά από τη νέα μαγική του εμφάνιση σε αγώνα της Ελλάδας. Όχι σε κάποιο φιλικό παιχνίδι αλλά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
⚽️🅰️— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 5, 2025
Konstantinos Karetsas is only 17 🤯#WCQ pic.twitter.com/qlUcMM7qot
O Καρέτσας, σε τρελά κέφια, σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα με τη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη και εν συνεχεία είχε και ασίστ στο 2-0 το οποίο πέτυχε ο Βαγγέλης Παυλίδης.
Θα κλείσει τα 18 τον Νοέμβριο αφού έχει γεννηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2007 και εντυπωσιάσει όλη την Ευρώπη με τις εμφανίσεις του.
17-year-old Kostas Karetsas 🇬🇷#NationsLeague pic.twitter.com/hROHGmhMmy— UEFA EURO (@UEFAEURO) September 5, 2025
Οι Βέλγοι που τον έχουν χρόνια στη χώρα τους είναι απογοητευμένοι που δεν μπόρεσαν να τον ψήσουν να παίξει για την εθνική τους ομάδα αλλά η Γκενκ, ο σύλλογος του, ξέρει ότι θα βγάλει πολύ χρήμα από τον Έλληνα.
Η UEFA έκανε δύο αναρτήσεις για τον «Έλληνα Γιαμάλ» με αφορμή την απόδοσή του στην πρεμιέρα με τη Λευκορωσία. Στη μια ενημέρωσε την ποδοσφαιρική Ευρώπη ότι είναι μόλις 17 ετών και στην άλλη έδειξε το γκολ του.
Ο Καρέτσας έχει μόλις 4 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Οι 3 είναι σε επίσημο αγώνα και μετράει ήδη 2 γκολ και 1 ασίστ.
Σκόραρε κόντρα στην Σκωτία στο Nations League και είχε γκολ και ασίστ με την Λευκορωσία στα προκριματικά του Μουντιάλ.
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα