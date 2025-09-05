Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Απίθανος Καρέτσας - Σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα της Ελλάδας με τη Λευκορωσία - Δείτε το γκολ
Απίθανος Καρέτσας - Σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα της Ελλάδας με τη Λευκορωσία - Δείτε το γκολ
Ο 17χρονος έχει σε 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας ήδη 2 γκολ
Φοβερός Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Ο 17χρονος εξτρέμ σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα της Ελλάδας με την Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Το μισό γκολ ανήκει στον Βαγγέλη Παυλίδη που τον έβγαλε μόνο του μέσα στην περιοχή με τον νεαρό άσο να στέλνει με στυλ τη μπάλα στα δίχτυα.
Ο Καρέτσας έχει ήδη 2 γκολ σε 4 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Είχε ανοίξει λογαριασμό κόντρα στη Σκωτία τον Μάρτιο του 2025. Μάλιστα τα 3 από τα 4 είναι επίσημα ματς, το ένα ήταν φιλικό.
