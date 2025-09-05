Απίθανος Καρέτσας - Σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα της Ελλάδας με τη Λευκορωσία - Δείτε το γκολ
SPORTS
Εθνική ποδοσφαίρου Κωνσταντίνος Καρέτσας Βαγγέλης Παυλίδης Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Απίθανος Καρέτσας - Σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα της Ελλάδας με τη Λευκορωσία - Δείτε το γκολ

Ο 17χρονος έχει σε 4 συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας ήδη 2 γκολ

Απίθανος Καρέτσας - Σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα της Ελλάδας με τη Λευκορωσία - Δείτε το γκολ
Φοβερός Κωνσταντίνος Καρέτσας. 

Ο 17χρονος εξτρέμ σκόραρε μόλις στο 3' του αγώνα της Ελλάδας με την Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη και έδωσε προβάδισμα στην ομάδα του Γιοβάνοβιτς στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. 

Το μισό γκολ ανήκει στον Βαγγέλη Παυλίδη που τον έβγαλε μόνο του μέσα στην περιοχή με τον νεαρό άσο να στέλνει με στυλ τη μπάλα στα δίχτυα. 

Ο Καρέτσας έχει ήδη 2 γκολ σε 4 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδας. Είχε ανοίξει λογαριασμό κόντρα στη Σκωτία τον Μάρτιο του 2025. Μάλιστα τα 3 από τα 4 είναι επίσημα ματς, το ένα ήταν φιλικό. 



Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcl3801fr9nt)

Ειδήσεις σήμερα:

Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις

Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης