Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η ασύλληπτη ντρίμπλα με προσποίηση στο Ελλάδα - Λευκορωσία, βίντεο
Σε τρελά κέφια ο 17χρονος που έχει γκολ και ασίστ στο παιχνίδι
Έκρυψε τη μπάλα στο Καραϊσκάκη και στο Ελλάδα - Λευκορωσία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.
Ο 17χρονος άσος της Εθνικής σκόραρε στο 3', είχε ασίστ στο γκολ του Παυλίδη και όποτε έπαιρνε τη μπάλα από την πλευρά του ταλαιπωρούσε τους Λευκορώσους.
Στις καθυστερήσεις του 1ου μέρους και ενώ το σκορ ήταν 4-0 πήρε την μπάλα από τον Μπακασέτα και με ντρίμπλα - προσποίηση πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και όλο το γήπεδο τον αποθέωσε!
