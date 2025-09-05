Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η ασύλληπτη ντρίμπλα με προσποίηση στο Ελλάδα - Λευκορωσία, βίντεο
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Εθνική ποδοσφαίρου Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η ασύλληπτη ντρίμπλα με προσποίηση στο Ελλάδα - Λευκορωσία, βίντεο

Σε τρελά κέφια ο 17χρονος που έχει γκολ και ασίστ στο παιχνίδι

Κωνσταντίνος Καρέτσας: Η ασύλληπτη ντρίμπλα με προσποίηση στο Ελλάδα - Λευκορωσία, βίντεο
4 ΣΧΟΛΙΑ
Έκρυψε τη μπάλα στο Καραϊσκάκη και στο Ελλάδα - Λευκορωσία ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. 

Ο 17χρονος άσος της Εθνικής σκόραρε στο 3', είχε ασίστ στο γκολ του Παυλίδη και όποτε έπαιρνε τη μπάλα από την πλευρά του ταλαιπωρούσε τους Λευκορώσους. 

Στις καθυστερήσεις του 1ου μέρους και ενώ το σκορ ήταν 4-0 πήρε την μπάλα από τον Μπακασέτα και με ντρίμπλα - προσποίηση πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο και όλο το γήπεδο τον αποθέωσε! 

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dcl48errvf95)



Ειδήσεις σήμερα:

Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης

Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις

Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης