Εθνική ποδοσφαίρου: Νοκ άουτ και επίσημα ο Γιαννούλης για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία
Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ o Δημήτρης Γιαννούλης δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία και τη Δανία
Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στα ματς της διακοπής του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.
Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ ο διεθνής αριστερός μπακ τέθηκε νοκ άουτ και συνεπώς ανακλήθηκε η κλήση του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία.
Ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας, ήταν όπως κάθε φορά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς της Άουγκσμπουργκ και σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.
Η προετοιμασία της Εθνικής θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας (1/9, 18:30), με προπόνηση στου Ρέντη.
