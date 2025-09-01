Εθνική ποδοσφαίρου: Νοκ άουτ και επίσημα ο Γιαννούλης για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία
SPORTS
Δημήτρης Γιαννούλης Εθνική ποδοσφαίρου Δανία Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 Λευκορωσία

Εθνική ποδοσφαίρου: Νοκ άουτ και επίσημα ο Γιαννούλης για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία

Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ o Δημήτρης Γιαννούλης δεν θα είναι διαθέσιμος για τα ματς της Εθνικής Ελλάδας με τη Λευκορωσία και τη Δανία

Εθνική ποδοσφαίρου: Νοκ άουτ και επίσημα ο Γιαννούλης για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία
1 ΣΧΟΛΙΟ
Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννούλη θα παραταχθεί η Εθνική Ελλάδας στα ματς της διακοπής του Σεπτεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Όπως ενημέρωσε η ΕΠΟ ο διεθνής αριστερός μπακ τέθηκε νοκ άουτ και συνεπώς ανακλήθηκε η κλήση του στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα για τα ματς με Λευκορωσία και Δανία.

Ο Έλληνας ακραίος οπισθοφύλακας, ήταν όπως κάθε φορά στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όμως τραυματίστηκε στο τελευταίο ματς της Άουγκσμπουργκ και σε αυτό το πλαίσιο κλήθηκε ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Η προετοιμασία της Εθνικής θα ξεκινήσει το απόγευμα της Δευτέρας (1/9, 18:30), με προπόνηση στου Ρέντη. 

Ειδήσεις σήμερα:

3 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μαφίας της Κρήτης: Το κόλπο με τις αγοραπωλησίες οικοπέδων και το ενδιαφέρον για τον νέο

Τουρμπίνες αεροπλάνου στη Σκιάθο εκτόξευσαν τις βαλίτσες τουριστών στη θάλασσα, δείτε βίντεο

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης παντρεύεται την Κατερίνα Μπιρμπίλη - Τι αναφέρει η αναγγελία του γάμου τους

1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης