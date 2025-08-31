Εθνική ποδοσφαίρου: Ο Κυριακόπουλος στην αποστολή για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία
SPORTS
Ιβάν Γιοβάνοβιτς Δημήτρης Γιαννούλης Γιώργος Κυριακόπουλος Εθνική ποδοσφαίρου

Εθνική ποδοσφαίρου: Ο Κυριακόπουλος στην αποστολή για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού θα πάρει τη θέση του τραυματία Γιαννούλη

Εθνική ποδοσφαίρου: Ο Κυριακόπουλος στην αποστολή για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη στην χθεσινή (30/8) αναμέτρηση της Αουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου... ανάγκασε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να συμπεριλάβει εκτάκτως τον Γιώργο Κυριακόπουλο στην αποστολή της εθνικής ομάδας, για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Λευκορωσία (5/9) και την Δανία (8/9), που θα διεξαχθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Ο αριστερός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, θα βρεθεί αύριο (1/9) σε ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων, μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, οι οποίοι συναποτελούν την αποστολή της εθνικής ομάδας και είναι οι εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.


Ειδήσεις σήμερα:

Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς - Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ

Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο - Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια -
Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης