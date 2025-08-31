Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Εθνική ποδοσφαίρου: Ο Κυριακόπουλος στην αποστολή για τους αγώνες με Λευκορωσία και Δανία
Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού θα πάρει τη θέση του τραυματία Γιαννούλη
Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη στην χθεσινή (30/8) αναμέτρηση της Αουγκσμπουργκ με την Μπάγερν Μονάχου... ανάγκασε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, να συμπεριλάβει εκτάκτως τον Γιώργο Κυριακόπουλο στην αποστολή της εθνικής ομάδας, για τις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Λευκορωσία (5/9) και την Δανία (8/9), που θα διεξαχθούν στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.
Ο αριστερός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού, θα βρεθεί αύριο (1/9) σε ξενοδοχείο των νοτίων προαστίων, μαζί με τους υπόλοιπους διεθνείς, οι οποίοι συναποτελούν την αποστολή της εθνικής ομάδας και είναι οι εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Κουλιεράκης, Ρότα, Γιαννούλης, Βαγιαννίδης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μασούρας, Πέλκας, Τζόλης, Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Καρέτσας και Δουβίκας.
