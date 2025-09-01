Κώστας Τσιμίκας: Το μήνυμα του ΛΕΞ για τη μεταγραφή του στη Ρόμα και η... κόντρα με τη Νάπολι
Κώστας Τσιμίκας: Το μήνυμα του ΛΕΞ για τη μεταγραφή του στη Ρόμα και η... κόντρα με τη Νάπολι

Ο διεθνής οπισθοφύλακας ανήρτησε στα προσωπικά του social media τις πρώτες του φωτογραφίες με τη φανέλα των Τζιαλορόσι

Κώστας Τσιμίκας: Το μήνυμα του ΛΕΞ για τη μεταγραφή του στη Ρόμα και η... κόντρα με τη Νάπολι
Ένα νέο ξεκίνημα ετοιμάζεται να κάνει στην καριέρα του ο Κώστας Τσιμίκας, με τον Έλληνα μπακ να γίνεται κάτοικος Ρώμης για μία σεζόν ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.

Ο διεθνής οπισθοφύλακας ανήρτησε στα προσωπικά του social media τις πρώτες του φωτογραφίες με τη φανέλα των Τζιαλορόσι, δηλώνοντας χαρούμενος που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα και μάλιστα με μία ιστορική ομάδα, όπως είναι η Ρόμα.

Συμπαίκτες αλλά και φίλοι του Κώστα Τσιμίκα έσπευσαν να σχολιάσουν τα post του, ευχόμενοι στον 29χρονο επιτυχία σε αυτό το νέο βήμα, με τον ΛΕΞ να είναι ένας από αυτούς. Ο πασίγνωστος Έλληνας ράπερ αφιέρωσε ένα story στον άλλοτε παίκτη των Reds, όπου έγραφε χαρακτηριστικά «Καλή σεζόν να έχουμε μπρο».

Δεν είναι οι πρώτη φορά που οι δυό τους αλληλεπηδρούν μέσω των social media, καθώς μόλις ένα μήνα πριν ο ΛΕΞ πόζαρε με τη φανέλα του Τσιμίκα όσο εκείνος αγωνιζόταν ακόμα στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.
Κώστας Τσιμίκας: Το μήνυμα του ΛΕΞ για τη μεταγραφή του στη Ρόμα και η... κόντρα με τη Νάπολι


