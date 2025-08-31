Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
«Ρωμαίος» ο Κώστας Τσιμίκας - Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Ρόμα - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο
Μετά από πέντε στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας συνεχίζει την καριέρα του στη Ρόμα και επέλεξε το Νο12 για τη φανέλα του
Ο Κώστας Τσιμίκας βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτησή του με δανεισμό από τη Λίβερπουλ.
Ο Έλληνας μπακ ανακοινώθηκε με τα χρώματα της ομάδας δίπλα από τη θρυλική λύκαινα της πόλης με τον Ρωμύλο και τον Ρέμο που έγινε μνημείο του ρωμαϊκού λαού.
Ο Κώστας αγωνίστηκε για 5 σεζόν στη Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, δύο League Cup και ένα Community Shield.
Στο παρελθόν επτά ακόμη Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν υπηρετήσει τους Τζαλορόσι που είναι οι: Χολέβας, Ταχτσίδης, Μανωλάς, Δέλλας Χούτος, Τοροσίδης και Κεραμίτσης.
Ο Κώστας Τσιμίκας σε αντίθεση με το «21» που φορούσε στη Λίβερπουλ, επέλεξε να αγωνίζεται με το «12» στη Ρόμα. Την προηγούμενη σεζόν ο Έλληνας αμυντικός κατέγραψε συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δυο ασίστ με τους Reds.
Benvenuto a Roma, Kostas! 🇬🇷💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/Z9yS7RuvaM— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2025
