«Ρωμαίος» ο Κώστας Τσιμίκας - Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Ρόμα - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Κώστας Τσιμίκας Λίβερπουλ Ρόμα

Μετά από πέντε στη Λίβερπουλ ο Τσιμίκας συνεχίζει την καριέρα του στη Ρόμα και επέλεξε το Νο12 για τη φανέλα του

Ο Κώστας Τσιμίκας βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτησή του με δανεισμό από τη Λίβερπουλ.

Ο Έλληνας μπακ ανακοινώθηκε με τα χρώματα της ομάδας δίπλα από τη θρυλική λύκαινα της πόλης με τον Ρωμύλο και τον Ρέμο που έγινε μνημείο του ρωμαϊκού λαού.

Ο Κώστας αγωνίστηκε για 5 σεζόν στη Λίβερπουλ, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, ένα Κύπελλο, δύο League Cup και ένα Community Shield.


Στο παρελθόν  επτά ακόμη Έλληνες ποδοσφαιριστές έχουν υπηρετήσει τους Τζαλορόσι που είναι οι: Χολέβας, Ταχτσίδης, Μανωλάς, Δέλλας Χούτος, Τοροσίδης και Κεραμίτσης. 




Ο Κώστας Τσιμίκας  σε αντίθεση με το «21» που φορούσε στη Λίβερπουλ, επέλεξε να αγωνίζεται με το «12» στη Ρόμα. Την προηγούμενη σεζόν ο Έλληνας αμυντικός κατέγραψε συνολικά 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δυο ασίστ με τους Reds.




