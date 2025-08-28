Ο Γιακουμάκης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μ' ένα μυθικό γκολ - Δείτε βίντεο
Ο Γιακουμάκης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μ' ένα μυθικό γκολ - Δείτε βίντεο

Στη δεύτερη συμμετοχή του με την ασπρόμαυρη φανέλα ο υψηλόσωμος επιθετικός πέτυχε ένα απίστευτο γκολ σηκώνοντας την Τούμπα στο πόδι

Ο Γιακουμάκης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα του ΠΑΟΚ μ' ένα μυθικό γκολ - Δείτε βίντεο
Στο 69ο λεπτό του αγώνα και το σκορ στο 3-0 υπέρ του ΠΑΟΚ ο Γιώργος Γιακουμάκης πήρε τη θέση του Τσάλοφ και μαζί το πρώτο χειροκρότημα της ασπρόμαυρης κερκίδας (με την Λάρισα την περασμένη Κυριακή η Τούμπα ήταν άδεια λόγω τιμωρίας).

Δύο λεπτά αργότερα κέρδισε την αποβολή του Μαϊστόροβιτς, βάζοντας πολύ έξυπνα το κορμί του και στο 77' ανάγκασε όλο το γήπεδο να σηκωθεί στο πόδι...

Από τη βαθιά μπαλιά έφτασε στη γραμμή του άουτ, την πέρασε πάνω από τον σαστισμένο αντίπαλο του και αφού προχώρησε κάποια βήματα από εξαιρετικά δύσκολη θέση, έκανε ένα απίστευτο πλασέ στέλνοντας την στο δοκάρι και στα δίχτυα.

Δείτε το εκπληκτικό γκολ του Έλληνα φορ:

