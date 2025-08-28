Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνομωσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναφέρουν στην Έκθεσή τους που είναι στα χέρια του εφέτη ανακριτή πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις λόγω της σύγκρουσης, αλλά όχι ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από φωτιά