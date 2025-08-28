Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνομωσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Οριστικό τέλος στις θεωρίες συνομωσίας για την πυρόσφαιρα στα Τέμπη - Το πόρισμα της Πυροσβεστικής
Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού αναφέρουν στην Έκθεσή τους που είναι στα χέρια του εφέτη ανακριτή πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις λόγω της σύγκρουσης, αλλά όχι ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από φωτιά
Στα χέρια του εφέτη - ανακριτή βρίσκεται το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) για τη φωτιά που ακολούθησε της σύγκρουσης των δύο αμαξοστοιχιών στα Τέμπη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου του 2023, αναφέρεται στο ειδησεογραφικό μέσο larissanet.gr.
Στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης, αλλά όχι ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης. Πρόκειται για την απόλυτη διάψευση τόσο των θεωριών που υποστήριζαν κάποιοι από τους τεχνικούς συμβούλους οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, όσο και του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, στο οποίο μάλιστα προσδιοριζόταν ο χώρος πίσω από τα καθίσματα της ηλεκτράμαξας ως το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί το παράνομο εκρηκτικό φορτίο...
Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.
Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου - που θα συγκροτηθεί τις επόμενες ημέρες - προκειμένου να εξεταστεί και το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά στον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.
Υπενθυμίζεται σε αυτό το σημείο πως στο τέλος Φεβρουαρίου, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών(ΕΟΔΑΣΑΑΜ), το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, θεωρούνταν επίσης πιθανό.
Σημειώνεται πως το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, μαζί με κλιμάκιο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες, βρέθηκαν τον Μάρτιο στο Κουλούρι, στο πλαίσιο της εκ των πραγμάτων επιβεβλημένης πραγματογνωμοσύνης που είχε παραγγείλει ο εφέτης-ανακριτής - προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά, η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.
Στο πολυσέλιδο πόρισμα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής φέρει στρεβλώσεις συνέπεια της σύγκρουσης, αλλά όχι ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης. Πρόκειται για την απόλυτη διάψευση τόσο των θεωριών που υποστήριζαν κάποιοι από τους τεχνικούς συμβούλους οικογενειών θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, όσο και του πορίσματος του ΕΟΔΑΣΑΑΜ, στο οποίο μάλιστα προσδιοριζόταν ο χώρος πίσω από τα καθίσματα της ηλεκτράμαξας ως το σημείο όπου είχε τοποθετηθεί το παράνομο εκρηκτικό φορτίο...
Μετά την παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ, και με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πλέον απομένει μόνο η παράδοση των τελευταίων αναλύσεων από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να περατωθεί η ανάκριση.
Η εκκρεμότητα που έχει να κάνει με τους πρώην Γενικούς Γραμματείς του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών θα κριθεί σε συνάφεια και με την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου - που θα συγκροτηθεί τις επόμενες ημέρες - προκειμένου να εξεταστεί και το σκέλος της ποινικής δίωξης που αφορά στον πρώην υπουργό Μεταφορών, Κώστα Αχ. Καραμανλή.
Υπενθυμίζεται σε αυτό το σημείο πως στο τέλος Φεβρουαρίου, μετά τη δημοσίευση του πορίσματος του Εθνικού Οργανισμού Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών(ΕΟΔΑΣΑΑΜ), το σενάριο μεταφοράς εύφλεκτου φορτίου στη δεύτερη, άδεια, καμπίνα της εμπορικής αμαξοστοιχίας, θεωρούνταν επίσης πιθανό.
Σημειώνεται πως το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, μαζί με κλιμάκιο της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και τους δικαστικούς πραγματογνώμονες, βρέθηκαν τον Μάρτιο στο Κουλούρι, στο πλαίσιο της εκ των πραγμάτων επιβεβλημένης πραγματογνωμοσύνης που είχε παραγγείλει ο εφέτης-ανακριτής - προκειμένου να διερευνήσει μεταξύ άλλων και αυτό το σενάριο μεταφοράς φορτίου στη δεύτερη καμπίνα. Έξι μήνες μετά, η ΔΑΕΕ αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καύσης.
Αξίζει να σημειωθεί πως για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε πραγματογνωμοσύνη από καθηγητή μεταλλειολόγο-μεταλλουργό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ο οποίος επίσης βρέθηκε την ίδια περίοδο στο Κουλούρι και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι αλλοιώσεις στην καμπίνα ήταν αποτέλεσμα σύγκρουσης και όχι έκρηξης.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα