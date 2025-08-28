Το κάνουν τόσο τραγικό, λες κι έγινε καμιά δολοφονία: Η μητέρα του 5χρονου στα Καμίνια δεν συγκινήθηκε από τους λυγμούς του στο μπαλκόνι
Το κάνουν τόσο τραγικό, λες κι έγινε καμιά δολοφονία: Η μητέρα του 5χρονου στα Καμίνια δεν συγκινήθηκε από τους λυγμούς του στο μπαλκόνι
Η ίδια είπε ότι όσα λέγονται περί προηγούμενων περιστατικών παραμέλησης του παιδιού είναι ψευδή
Η μητέρα του 5χρονου παιδιού που βρέθηκε μόνο του στο μπαλκόνι του σπιτιού του στα Καμίνια, αναφέρει ότι το περιστατικό έχει παρερμηνευτεί και τονίζει ότι η ίδια δεν έχει να κρύψει κάτι.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega, η μητέρα ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο παρουσιάζεται: «Το κάνουν τόσο τραγικό το πράγμα λες κι έγινε καμιά δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω πω κάτι, ούτε να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Δουλεύω νύχτα και μέρα για να μην τους λείψει τίποτα» επισημαίνοντας πως όσα λέγονται περί προηγούμενων περιστατικών παραμέλησης του παιδιού είναι ψευδή.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Σημειώνεται ότι η 19χρονη αδελφή του 5χρονου, συνελήφθη και κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου. Την ίδια ώρα, τόσο ο 5χρονος όσο και η 17χρονη αδελφή του, στην οποία η 19χρονη άφησε το παιδί και με τη σειρά της έφυγε από το σπίτι με αποτέλεσμα το αγοράκι να μείνει μόνο του, κλειδωμένο στο μπαλκόνι, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Η γειτόνισσα της οικογένειας περνούσε κάτω από την πολυκατοικία επί της οδού Σπάρτης όταν άκουσε ένα νήπιο να κλαίει καλώντας σε βοήθεια από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Μόλις σήκωσε το βλέμμα της είδε τον 5χρονο να βρίσκεται γυμνός, δίπλα από τα κάγκελα και σε κατάσταση σοκ να φωνάζει «είμαι μόνος μου, δεν είναι κανείς εδώ».
«Ερχόμουν από μπροστά για να πάω στο Περιβολάκι. Και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω. ''Είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου''. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι. Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος» ανέφερε η κάτοικος της περιοχής.
Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Mega, η μητέρα ξεκαθάρισε ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική όσο παρουσιάζεται: «Το κάνουν τόσο τραγικό το πράγμα λες κι έγινε καμιά δολοφονία. Θα πρέπει τα πράγματα να τα λέμε όπως είναι. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Ούτε έχω πω κάτι, ούτε να φοβηθώ από κάτι. Το μόνο λάθος που η κόρη μου έφυγε και πήγε στο περίπτερο και παράτησε το μωρό μόνο του» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Και πρόσθεσε σε άλλο σημείο: «Δουλεύω νύχτα και μέρα για να μην τους λείψει τίποτα» επισημαίνοντας πως όσα λέγονται περί προηγούμενων περιστατικών παραμέλησης του παιδιού είναι ψευδή.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις της:
Σημειώνεται ότι η 19χρονη αδελφή του 5χρονου, συνελήφθη και κατηγορείται για παραμέληση ανηλίκου. Την ίδια ώρα, τόσο ο 5χρονος όσο και η 17χρονη αδελφή του, στην οποία η 19χρονη άφησε το παιδί και με τη σειρά της έφυγε από το σπίτι με αποτέλεσμα το αγοράκι να μείνει μόνο του, κλειδωμένο στο μπαλκόνι, παραμένουν στο Αστυνομικό Τμήμα υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Η γειτόνισσα της οικογένειας περνούσε κάτω από την πολυκατοικία επί της οδού Σπάρτης όταν άκουσε ένα νήπιο να κλαίει καλώντας σε βοήθεια από το μπαλκόνι του πρώτου ορόφου. Μόλις σήκωσε το βλέμμα της είδε τον 5χρονο να βρίσκεται γυμνός, δίπλα από τα κάγκελα και σε κατάσταση σοκ να φωνάζει «είμαι μόνος μου, δεν είναι κανείς εδώ».
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος
«Ερχόμουν από μπροστά για να πάω στο Περιβολάκι. Και βλέπω το παιδί που φώναζε από πάνω. ''Είμαι μόνος μου, είμαι κλειδωμένος, δεν είναι η μαμά μου εδώ, δεν είναι κανείς εδώ, είμαι μόνος μου''. Ήταν ολόγυμνος, τσίτσιδος, και ήταν σε έξαλλη κατάσταση γιατί πετούσε αντικείμενα. Πετούσε το μαξιλάρι του σκύλου, πέταγε μαξιλάρια, μας έρχονταν στο κεφάλι. Βλέπαμε ότι χρονοτριβούσε η όλη διαδικασία και πήρα το 100. Το παιδάκι έλεγε ότι η μαμά του λείπει, ότι δεν είναι εδώ. Καλαμάτα μας έλεγε. Και ο μπαμπάς του σε ένα άλλο μέρος» ανέφερε η κάτοικος της περιοχής.
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
Θωμαΐδης για τις απαγορευμένες ουσίες που εντοπίστηκαν σε αυγά: Υπάρχουν παντού, αν δώσουμε αίμα είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα τις εντοπίσουμε!
Influencer ήρθε σε επαφή με απομονωμένη φυλή στην Παπούα και προκάλεσε σάλο - Τον επικρίνουν γιατί τους είπε «κανίβαλους» (βίντεο)
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα