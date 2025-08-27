Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, γράφει το ESPN της Αργεντινής
Ολοκληρώθηκε στο 100% η πώληση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή από την Μπόκα Τζούνιορς στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τους Αργεντινούς
Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βιθέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με το ESPN της Αργεντινής.
Τα ΜΜΕ της χώρας ισχυρίζονται ότι οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με την Μπόκα και ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
Αναλυτικά το δημοσίευμα:
«Ο Ταμπόρδα, 100% πουλήθηκε στην Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς που ήταν ''αστέρι'' στην Πλατένσε, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό», αναφέρει συγκεκριμένα το δημοσίευμα.
Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη ομάδα έκανε την έκπληξη κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Αργεντινή και ο ίδιος ήταν το βασικό «δεκάρι» της.
TABORDA, 100% VENDIDO A GRECIA— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 27, 2025
El jugador de Boca que fue figura en Platense, continuaría su carrera en el Panathinaikos.
▶️ Mirá #ESPNF12 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/joTn0k764w
