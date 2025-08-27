Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, γράφει το ESPN της Αργεντινής
Έκλεισε στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα, γράφει το ESPN της Αργεντινής

Ολοκληρώθηκε στο 100% η πώληση του Αργεντινού ποδοσφαιριστή από την Μπόκα Τζούνιορς στον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τους Αργεντινούς

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Βιθέντε Ταμπόρδα, σύμφωνα με το ESPN της Αργεντινής. 

Τα ΜΜΕ της χώρας ισχυρίζονται ότι οι πράσινοι τα βρήκαν σε όλα με την Μπόκα και ο ποδοσφαιριστής είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

«Ο Ταμπόρδα, 100% πουλήθηκε στην Ελλάδα. Ο ποδοσφαιριστής της Μπόκα Τζούνιορς που ήταν ''αστέρι'' στην Πλατένσε, θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό», αναφέρει συγκεκριμένα το δημοσίευμα.

Ο 24χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός, ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και πέρασε τις δύο τελευταίες σεζόν δανεικός στην Πλατένσε μετρώντας 11 γκολ και 4 ασίστ σε 75 εμφανίσεις. Μάλιστα, με τη συγκεκριμένη ομάδα έκανε την έκπληξη κατακτώντας το πρωτάθλημα στην Αργεντινή και ο ίδιος ήταν το βασικό «δεκάρι» της.


