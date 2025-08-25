Μπορούσια Ντόρτμουντ: Έξαλλοι με τον πατέρα του Μπέλιγχαμ

Ο Μαρκ Μπέλιγχαμ, εκνευρισμένος από το γεγονός ότι ο γιος του Τζομπ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Ζανκτ Πάουλι, επιχείρησε να ζητήσει τον λόγο από τον προπονητή Νίκο Κόβατς, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στα αποδυτήρια