Μπορούσια Ντόρτμουντ: Έξαλλοι με τον πατέρα του Μπέλιγχαμ
Ο Μαρκ Μπέλιγχαμ, εκνευρισμένος από το γεγονός ότι ο γιος του Τζομπ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο του αγώνα με την Ζανκτ Πάουλι, επιχείρησε να ζητήσει τον λόγο από τον προπονητή Νίκο Κόβατς, αλλά του απαγορεύτηκε η είσοδος στα αποδυτήρια
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ξεκίνησε με το... αριστερό τις υποχρεώσεις της στη Bundesliga καθώς παρόλο που ήταν μπροστά στο σκορ μέχρι το 77' με 3-1, αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι.
Σ' αυτό το ματς έκανε το επίσημο ντεμπούτο του με τους Βεστφαλούς στο γερμανικό πρωτάθλημα ο Τζομπ Μπέλιγχαμ (είχε αγωνιστεί και στο Παγκόσμιο συλλόγων), ο 19χρονος αδερφός του Τζουντ ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Σάντερλαντ έναντι 35 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά στο ημίχρονο του αγώνα έγινε αλλαγή.
Στις κερκίδες βρισκόταν οι γονείς του Μαρκ (που είναι ο ατζέντης του), Ντενίζ και στο φινάλε βρέθηκαν στη φυσούνα που οδηγεί στα αποδυτήρια, όπου όμως η παρουσία τους προκάλεσε μεγάλη ένταση.
Οι γονείς του νεαρού Άγγλου ήταν εκνευρισμένοι από την αλλαγή του γιου τους (και το τελικό αποτέλεσμα) με τον Μαρκ Μπέλιγχαμ να ζητά συνάντηση με τον προπονητή της ομάδας Νίκο Κόβατς προκειμένου να του εκφράσει τα παράπονα του, ωστόσο συνάντησε την άρνηση του τεχνικού διευθυντή Σεμπάστιαν Κελ, ο οποίος φρόντισε με τις δηλώσεις που έκανε μετά να ξεκαθαρίσει τα πράγματα...
«Όλοι είμαστε απογοητευμένοι με το αποτέλεσμα. Ωστόσο, ο χώρος δράσης στο κλαμπ παραμένει για παίκτες, προπονητές και στελέχη, όχι για οικογένειες ή συμβούλους. Αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Το έχουμε ξεκαθαρίσει σε όλους τους εμπλεκόμενους», είπε χαρακτηριστικά ο Κελ φωτογραφίζοντας ξεκάθαρα τους Μπέλιγχαμ.
