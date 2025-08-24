Με ανατροπή η Μπαρτσελόνα, πήρε το θρίλερ στην έδρα της Λεβάντε (3-2) - Δείτε τα γκολ

Έσπασε ξανά τις καρδιές των οπαδών της, όμως η Μπαρτσελόνα βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει από το 2-0 στην έδρα της Λεβάντε και με - μια ακόμη - δραματική ανατροπή (3-2) έκανε το 2Χ2 στη La Liga