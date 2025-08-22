bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Σπανούλης: Σημαντικό να νικάς, αλλά πιο σημαντικό το πώς παίζουμε - Την Κυριακή η 12αδα για το Eurobasket - Βίντεο
Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη μετά το φιλικό με την Ιταλία στο ΟΑΚΑ
Ο Βασίλης Σπανούλης είδε την Ελλάδα (χωρίς Γιάννη, Σλούκα και Μήτογλου) να κερδίζει την Ιταλία στο Ακρόπολις και έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση της ομάδας του στο φιλικό.
Ο Έλληνας προπονητής σημείωσε ότι η 12αδα θα ανακοινωθεί την Κυριακή μετά το παιχνίδι με τη Γαλλία.
Οι δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη στην ΕΡΤ
«Πιστεύω σημαντικό είναι να νικάς, αλλά πιο σημαντικό το πώς παίζουμε. Ξεκουράσαμε κάποια παιδιά σήμερα. Ήθελα να δω πώς θα αντιδράσουμε. Ακόμα και στο πρώτο ημίχρονο παίζαμε καλό μπάσκετ. Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά».
Για το αν είναι γλυκός πονοκέφαλος η απόφαση για την τελική δωδεκάδα: «Κάποιος πρέπει να μην είναι στην ομάδα, αυτή είναι η δουλειά του προπονητή. Είμαστε όλοι μία οικογένεια. Όλοι είμαστε ενωμένοι για να πετύχει κάτι καλό η Εθνική».
Για το ματς με την Ιταλία: «Είναι ένα παιχνίδι που θα παίξουμε πρώτη αγωνιστική, από εκεί και πέρα βλέπεις τι παίζει ο αντίπαλος, οπότε προσαρμόζεσαι. Θα παίξουμε το παιχνίδι με τη Γαλλία που θα είναι όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα».
Για το αν θα παίξουν όλοι την Κυριακή: «Ναι, όλα τα παιδιά θα παίξουν κανονικά και την Κυριακή θα βγάλουμε την τελική δωδεκάδα».
Αργότερα στη συνέντευξη τύπου ο Έλληνας τεχνικός δήλωσε:
«Το πιο σημαντικό ήταν η αντίδρασή μας. Στο ματς με το Ισραήλ είχαμε απουσίες και δείξαμε πολύ κακή εικόνα, ενώ σήμερα είχαμε πολύ καλή εικόνα. Στο δεύτερο ημίχρονο βγάλαμε τρανζίσιον, βάλαμε ανοιχτά σουτ και πήραμε μια διαφορά που την κρατήσαμε ως το τέλος».
«Για κάθε παιδί που δεν θα είναι στην τελική δωδεκάδα θα είναι δύσκολο. Θα είναι όμως σαν να είναι μαζί μας, ίσως είναι στο μέλλον. Κάποιοι πρέπει να πάνε στα τελικά, κάποιοι να μείνουν πίσω. Θα πρέπει δυστυχώς να στενοχωρήσω κάποιον. Μακάρι να μπορούσα να πάρω 13-14 παίκτες και όχι 12».
«Αν δεν είχα βγάλει ασφαλή συμπεράσματα, κάτι λάθος θα γινόταν. Μπορεί ο Γιάννης να έπαιξε σε ένα παιχνίδι, αλλά ήταν σαν να έπαιζε σε όλα. Είδατε πώς έπαιξε. Η πρόοδος είναι σημαντική από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Αυτά που δουλεύουμε, οι αυτοματισμοί, η χημεία, βελτιώνονται. Έχουμε ένα ακόμη φιλικό την Κυριακή και πρέπει να πάμε όσο πιο έτοιμοι μπορούμε στην Κύπρο».
«Σίγουρα δεν μου αρέσει που κάναμε 19 λάθη, πολλά από αυτά οδήγησαν και σε αιφνιδιασμό, ήταν φτηνά λάθη. Είδαμε παιχνίδια που τα ίδια παιδιά δεν έκαναν λάθη. Καλούμαι να πάρω μια απόφαση και να στηριχτώ σε αυτή, όπως ξέρετε όταν παίρνω μια απόφαση δεν το μετανιώνω».
«Δεν ξέρω τι γίνεται απέξω, εγώ βλέπω παιδιά που είναι αγαπημένα, που κάνουν πλάκες, που στηρίζει ο ένας τον άλλον, που θέλουν να πετύχουν… Μπορεί απέξω να ήταν όλα τέλεια και μέσα να γινόταν χαμός. Προτιμώ το αντίθετο. Ζούμε σε μια εποχή των social media, που ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά μέσα στην ομάδα το κλίμα είναι εξαιρετικό».
«Έχω στο μυαλό μου ότι είναι ένα τουρνουά μεγάλο, όχι όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Όποια απόφαση και να πάρεις είναι και σωστή και λάθος. Στη ζωή μου έχω μάθει να παίρνω αποφάσεις και θα τη στηρίξω και τώρα».
Ο Βασίλης Τολιόπουλος πρόσθεσε:
«Είναι δύσκολο μετά από τρεις μήνες χωρίς παιχνίδι να είμαι 100% έτοιμος. Είχα μια θλάση πρώτου βαθμού, έπρεπε να μπω πιο προσεκτικά, αλλά η ομάδα με βοηθά και νιώθω αρκετά καλά από τώρα. Τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε μαζί, ξέρουμε τη φιλοσοφία, πώς πρέπει να παίξουμε και τι να κάνουμε στο γήπεδο. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δεχτεί πολλούς πόντους για την ταυτότητά μας, στο τρίτο δεκάλεπτο ανεβάσαμε την ένταση στην άμυνα, βάλαμε τα σουτ και γυρίσαμε το παιχνίδι. Δεν σκεφτόμαστε μόνο επίθεση ή μόνο άμυνα, όλοι πρέπει να συμμετέχουμε και στα δύο κομμάτια.
