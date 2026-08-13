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Στο Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ το αστέρι του Άρη Βασίλης Πουρλίδας
Στο Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ το αστέρι του Άρη Βασίλης Πουρλίδας
Ο 19χρονος γκαρντ αποφάσισε να μετακομίσει στο κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ με τον Άρη να διατηρεί τα δικαιώματά του στην Ευρώπη
Ο Βασίλης Πουρλίδας αποφάσισε να μετακομίσει στο κολεγιακό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ, καθώς θα φοιτήσει στο Νορθ Καρολάινα A&T Στέιτ με τον Άρη να διατηρεί τα δικαιώματά του στην Ευρώπη. Την είδηση επιβεβαίωσε η «κίτρινη» ΚΑΕ επιβεβαίωσε σήμερα (13/8.
Ο 19χρονος γκαρντ αποδέχθηκε την πρόταση του Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ και θα συνδυάσει σπουδές και μπάσκετ υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – πλησιάζει τα 100.000 ευρώ.
Μετά από την απόφαση του Πουρλίδα, αυτομάτως «παγώνει» και το συμβόλαιο του παίκτη με τον Άρη και φυσικά οι «κίτρινοι» διατηρούν τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη.
Πηγή: gazzeta.gr
Ο 19χρονος γκαρντ αποδέχθηκε την πρόταση του Νορθ Καρολάινα Α&Τ Στέιτ και θα συνδυάσει σπουδές και μπάσκετ υπογράφοντας μάλιστα συμβόλαιο το οποίο – σύμφωνα με πληροφορίες – πλησιάζει τα 100.000 ευρώ.
Μετά από την απόφαση του Πουρλίδα, αυτομάτως «παγώνει» και το συμβόλαιο του παίκτη με τον Άρη και φυσικά οι «κίτρινοι» διατηρούν τα δικαιώματα του παίκτη στην Ευρώπη.
Πηγή: gazzeta.gr
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