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Μισθολογικό χάος ανάμεσα στον Μασκ και τον εργαζόμενο της Tesla: Το αφεντικό πέρυσι είχε... 2,5 εκατ. φορές μεγαλύτερη αποζημίωση
Μισθολογικό χάος ανάμεσα στον Μασκ και τον εργαζόμενο της Tesla: Το αφεντικό πέρυσι είχε... 2,5 εκατ. φορές μεγαλύτερη αποζημίωση
Έκθεση της μεγαλύτερης ομοσπονδίας συνδικαλιστικών οργανώσεων στις ΗΠΑ επισημαίνει ότι το μερίδιο των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ο Έλον Μασκ έλαβε από την Tesla αποζημίωση πάνω από 2,5 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από εκείνη του μέσου εργαζομένου της εταιρείας, σύμφωνα με νέα έκθεση σχετικά με το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ των κορυφαίων στελεχών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους.
Οι αριθμοί που παραθέτει η έκθεση ζαλίζουν:
Η αμοιβή του Μασκ, ύψους 158,3 δισ. δολαρίων, 2.522.2023 φορές πάνω από τον μέσο εργαζόμενο, αποτελούσε μια ακραία περίπτωση, σημειώνει ο Guardian,
Με άλλα λόγια, το 2025 ο Έλον Μασκ λάμβανε τη μέση αμοιβή ενός εργαζομένου της Tesla κάθε 4 δευτερόλεπτα, «λιγότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται για να διαβάσει κανείς αυτή τη φράση», αναφέρει η έκθεση.
Αν εξαιρέσουμε τον Μασκ, πέρυσι η μέση αναλογία μεταξύ της αμοιβής του διευθύνοντος συμβούλου και του εργαζόμενου για τις κορυφαίες εταιρείες του S&P 500 ήταν 312 προς 1, από 285 προς 1 το 2024.
Με τον Μασκ, ο μέσος λόγος αμοιβών ήταν 5.387 προς 1, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης των αμοιβών στελεχών που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα από την AFL-CIO, τη μεγαλύτερη ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων στις ΗΠΑ.
Η μέση αμοιβή των διευθυνόντων συμβούλων, και πάλι αν εξαιρέσουμε τον Μασκ, ήταν 22,8 εκατ. δολάρια το 2025, από 18,9 εκατ. δολάρια το 2024. Αν συμπεριληφθεί η Tesla, ο μέσος όρος αυξάνεται στα 340,1 εκατ. δολάρια.
Η έκθεση επισημαίνει ότι το μερίδιο των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα των ΗΠΑ έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η έκθεση εξετάζει επίσης το εισόδημα του Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Στα 2,2 δισ. δολάρια, που προέρχονται κυρίως από τα κρυπτονομίσματά του, το εισόδημα του Τραμπ αυξήθηκε κατά σχεδόν 254% σε σχέση με το 2024.
Ο μέσος Αμερικανός εργαζόμενος θα χρειαζόταν 43.154 χρόνια για να κερδίσει όσα έλαβε ο Τραμπ το 2025.
Η έκθεση καταγράφει και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των Αμερικανών.
Μεταξύ άλλων, το 33% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δεν διαθέτει αποταμιεύσεις για τη συνταξιοδότηση, το 37% των ενηλίκων δεν έχει αρκετά χρήματα για να καλύψει έκτακτη δαπάνη ύψους 400 δολαρίων, το 26% των ενηλίκων έχει παραλείψει να λάβει ιατρική περίθαλψη λόγω του κόστους, ενώ το 23% των ενοικιαστών στις ΗΠΑ έχει καθυστερήσει την πληρωμή του ενοικίου κατά το τελευταίο έτος.
Οι αριθμοί που παραθέτει η έκθεση ζαλίζουν:
Η αμοιβή του Μασκ, ύψους 158,3 δισ. δολαρίων, 2.522.2023 φορές πάνω από τον μέσο εργαζόμενο, αποτελούσε μια ακραία περίπτωση, σημειώνει ο Guardian,
Με άλλα λόγια, το 2025 ο Έλον Μασκ λάμβανε τη μέση αμοιβή ενός εργαζομένου της Tesla κάθε 4 δευτερόλεπτα, «λιγότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται για να διαβάσει κανείς αυτή τη φράση», αναφέρει η έκθεση.
Αν εξαιρέσουμε τον Μασκ, πέρυσι η μέση αναλογία μεταξύ της αμοιβής του διευθύνοντος συμβούλου και του εργαζόμενου για τις κορυφαίες εταιρείες του S&P 500 ήταν 312 προς 1, από 285 προς 1 το 2024.
Με τον Μασκ, ο μέσος λόγος αμοιβών ήταν 5.387 προς 1, σύμφωνα με την έκθεση παρακολούθησης των αμοιβών στελεχών που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα από την AFL-CIO, τη μεγαλύτερη ομοσπονδία συνδικαλιστικών οργανώσεων στις ΗΠΑ.
Η μέση αμοιβή των διευθυνόντων συμβούλων, και πάλι αν εξαιρέσουμε τον Μασκ, ήταν 22,8 εκατ. δολάρια το 2025, από 18,9 εκατ. δολάρια το 2024. Αν συμπεριληφθεί η Tesla, ο μέσος όρος αυξάνεται στα 340,1 εκατ. δολάρια.
Η έκθεση επισημαίνει ότι το μερίδιο των εργαζομένων στο εθνικό εισόδημα των ΗΠΑ έχει πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Η έκθεση εξετάζει επίσης το εισόδημα του Ντόναλντ Τραμπ το 2025. Στα 2,2 δισ. δολάρια, που προέρχονται κυρίως από τα κρυπτονομίσματά του, το εισόδημα του Τραμπ αυξήθηκε κατά σχεδόν 254% σε σχέση με το 2024.
Ο μέσος Αμερικανός εργαζόμενος θα χρειαζόταν 43.154 χρόνια για να κερδίσει όσα έλαβε ο Τραμπ το 2025.
Η έκθεση καταγράφει και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η πλειονότητα των Αμερικανών.
Μεταξύ άλλων, το 33% των ενηλίκων στις ΗΠΑ δεν διαθέτει αποταμιεύσεις για τη συνταξιοδότηση, το 37% των ενηλίκων δεν έχει αρκετά χρήματα για να καλύψει έκτακτη δαπάνη ύψους 400 δολαρίων, το 26% των ενηλίκων έχει παραλείψει να λάβει ιατρική περίθαλψη λόγω του κόστους, ενώ το 23% των ενοικιαστών στις ΗΠΑ έχει καθυστερήσει την πληρωμή του ενοικίου κατά το τελευταίο έτος.
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