Βαθμολογία UEFA: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έφεραν την Ελλάδα πιο κοντά στην 10η θέση

Ο ΠΑΟΚ μετρίασε τα χαμόγελα σε μία βραδιά που θα μπορούσε να ήταν ιδανική - Μόνο η Σπάρτα Πράγας έφερε βαθμούς στην Τσεχία

Ποικιλία… αποτελεσμάτων για τα ελληνικά χρώματα στην πρώτη βραδιά των Play Off σε Europa και Conference League. O Παναθηναϊκός επικράτησε της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ προσθέτοντας 200 βαθμούς στο σακούλι για την Ελλάδα, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ χαρίζοντας 100 βαθμούς, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από την Ριέκα και δεν κατάφερε να συνεισφέρει.

Με τους 300, λοιπόν, συνολικά βαθμούς, η Ελλάδα έφτασε τους 35.813 και παρέμεινε στην 11η θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA.

Για την 10η Τσεχία, τόσο η Σίγκμα Όλομουτς, όσο και η Μπάνικ Οστράβα ηττήθηκαν στην βραδιά, ενώ μόνη εκπρόσωπος της χώρας που χαμογέλασε ήταν η Σπάρτα Πράγας. Έτσι, γίνεται κατανοητό, πως στο φινάλε των πρώτων αγώνων των Play Off, η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει μειώσει περισσότερο την διαφορά της από την χώρα που προπορεύεται.

Αναλυτικά:

9. Τουρκία 42.500 (5/5)
10. Τσεχία 39.100 (5/5)
11. Ελλάδα 35.813 (4/5)
12. Νορβηγία 35.288 (4/5)
13. Πολωνία 35.125 (4/4)
14. Δανία 33.231 (3/4)
15. Αυστρία 31.450 (3/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



