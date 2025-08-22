Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις το βράδυ της Πέμπτης. Αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 απ’ το 51’ ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «γυρίσει» μέσα σε ένα δεκάλεπτο το ματς με τη Σαμσουνσπόρ, να νικήσει με 2-1 χάρις στα τέρματα του Κυριακόπουλου (66’) και του Πάλμερ-Μπράουν (75’) και να πάρει ισχνό προβάδισμα για την είσοδο στη League Phase του Europa League ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (28/8) στη Σαμσούντα. Με κορυφαίο τον Θωμά Στρακόσα, η ΑΕΚ «απέδρασε» από τις Βρυξέλλες με ισοπαλία 1-1 εναντίον της Άντερλεχτ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους ομίλους του Conference League. Πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ που ηττήθηκε με 1-0 στην Κροατία από τη Ριέκα και ελπίζει να ανατρέψει την κατάσταση την Τούμπα.μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό είχε την πρώτη καλή στιγμή του, όταν από γύρισμα του Σφιντέρσκι, ο Μπακασέτας έπιασε εντυπωσιακό βολ-πλανέ, αλλά ο Τόμασον έδιωξε την μπάλα προς της εστίας του Κοτσούκ. Οι πράσινοι είχαν άλλη μία φάση με τον Μπακασέτα να εκτελεί φάουλ και τον Κοτσούκ να διώχνει σε κόρνερ.Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Σάμσουνσπορ από την εκτέλεση του κόρνερ με με κεφαλιά του Τόμασον άνοιξε το σκορ για την τουρκική ομάδα, κάνοντας το 1-0. Το ρόδι για τον Παναθηναϊκό «έσπασε» στο 66' με φοβερό γκολ του Κυριακόπουλου ύστερα από κόρνερ του Τετέ.Το δεύτερο γκολ ήρθε ξανά από κόρνερ του Τετέ, ο Πάλμερ-Μπράουν με καρφωτή κεφαλιά αιφνιδίασε τον Κοτσούκ κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε με ηρεμία το προβάδισμά του, παίρνοντας νίκη «χρυσάφι» ενόψει της ρεβάνς στη Σαμψούντα.Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (59’ Ιωαννίδης), Πελίστρι (75’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (86’ Μπρέγκου).Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ (67’ Τσιφτ), Ντιμάτα (75’ Γκονούλ), Μουαντιλματζί, Εμρέ (67’ Μούγια).Η Άντερλεχτ ξεκίνησε εντυπωσιακά στο «Κονστάντ βάντεν Στοκ» και έκλεισε την ΑΕΚ στην περιοχή της στο πρώτο δεκάλεπτο.Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ. Ο Κάσπερ Ντόλμπεργκ βρήκε λίγο ελεύθερο χώρο στο ύψος της περιοχής και εκτέλεσε υποδειγματικά στο «παραθυράκι» του Στρακόσα για το δεύτερο εφετινό του γκολ στη διοργάνωση.Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ κρατούσε περισσότερο τη μπάλα στην κατοχή της, απόρροια και των δύο αλλαγών (Μάνταλος, Πινέδα) που έγιναν στο ημίχρονο, με την Ένωση να ισοφαρίζει στην πρώτη επικίνδυνη επίσκεψη στην περιοχή της Άντερλεχτ. Δημιουργός ξανά ο Κουτέσα από αριστερά, η μπάλα μετά από κόντρες έφτασε στον Ελίασον και ο Σουηδός έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα στο 74΄.Κούζμανς, Μααμάρ, Χέι, Κάνα, Αουγκούστινσον, Ντε Κατ (78΄ Σαλιμπά), Ουέρτα (78΄ Μπερτατσίνι), Λανσάνα, Αζάρ (90΄ Στρούικενς), Ανγκούλο (85΄ Ντάο), Ντόλμπεργκ (85΄ Βάσκες).Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Λιούμπιτσιτς (46΄ Μάνταλος), Κοϊτά (72΄ Πιερό), Κουτέσα (88΄ Πένραϊς), Γκατσίνοβιτς (46΄ Πινέδα), Ζίνι (65΄ Ελίασον).Προβάδισμα πρόκρισης στο League Phase του Europa League απέκτησε η Ριέκα έπειτα από τη νίκη της με 1-0 επί του ΠΑΟΚ στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα». Οι Κροάτες έχουν πια τον πρώτο λόγο χάρη στο γκολ του Λούκα Μέναλο (39’), όμως τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 20:30).