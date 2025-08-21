Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους

Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους - Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος τους - Δείτε φωτογραφίες

Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Πολυτελή διαβίωση συνδυασμένη με εγκληματική δράση αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών για την τουρκική μαφία στην Ελλάδα, με τους 6 συλληφθέντες να ζουν σε βίλα στην περιοχή του Ωρωπού και να χρησιμοποιούν ακριβά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους.

Στην επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν έξι Τούρκους υπηκόους με «ειδίκευση» στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι, φαίνεται ότι είχαν φροντίσει όχι μόνο για την εγκληματική τους δράση αλλά και για τον τρόπο ζωής τους, επιλέγοντας πολυτελή κατοικία και εντυπωσιακά οχήματα.

Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, οι συλληφθέντες διέμεναν σε μονοκατοικία με πισίνα και μπάρμπεκιου στον Ωρωπό, η οποία παρείχε πλήρη απομόνωση, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ακριβά αυτοκίνητα.

Δείτε φωτογραφίες:

Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους

Την ίδια στιγμή, στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται σημειώσεις που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών και οι οποίες περιέχουν αναλυτικά ποσά, αλλά και ονόματα πελατών που φέρεται να συνδέονται με το κύκλωμα.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι, αν και τα βασικά μέλη οργανώσεων της τουρκικής μαφίας έχουν ήδη συλληφθεί, δεν αποκλείεται άλλοι Τούρκοι να επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα κυκλώματα στη χώρα, επιδιώκοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. 

Δείτε φωτογραφίες από τα ΙΧ με τα οποία μετακινούνταν:

Κλείσιμο


Κακουργηματικές διώξεις

Την ίδια ώρα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης στους 6 Τούρκους που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα σε βάρος των 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.
Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
