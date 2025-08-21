Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Η μονοκατοικία των Τούρκων στον Ωρωπό: Η πισίνα, το μπάρμπεκιου και τα πολυτελή ΙΧ για τις μετακινήσεις τους
Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους - Κακουργηματικές διώξεις σε βάρος τους - Δείτε φωτογραφίες
Πολυτελή διαβίωση συνδυασμένη με εγκληματική δράση αποκάλυψε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών για την τουρκική μαφία στην Ελλάδα, με τους 6 συλληφθέντες να ζουν σε βίλα στην περιοχή του Ωρωπού και να χρησιμοποιούν ακριβά αυτοκίνητα για τις μετακινήσεις τους.
Στην επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν έξι Τούρκους υπηκόους με «ειδίκευση» στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι, φαίνεται ότι είχαν φροντίσει όχι μόνο για την εγκληματική τους δράση αλλά και για τον τρόπο ζωής τους, επιλέγοντας πολυτελή κατοικία και εντυπωσιακά οχήματα.
Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, οι συλληφθέντες διέμεναν σε μονοκατοικία με πισίνα και μπάρμπεκιου στον Ωρωπό, η οποία παρείχε πλήρη απομόνωση, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ακριβά αυτοκίνητα.
Δείτε φωτογραφίες:
Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι, αν και τα βασικά μέλη οργανώσεων της τουρκικής μαφίας έχουν ήδη συλληφθεί, δεν αποκλείεται άλλοι Τούρκοι να επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα κυκλώματα στη χώρα, επιδιώκοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.
Δείτε φωτογραφίες από τα ΙΧ με τα οποία μετακινούνταν:
Την ίδια ώρα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης στους 6 Τούρκους που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.
Συγκεκριμένα σε βάρος των 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.
Στην επιχείρηση, οι αστυνομικοί εντόπισαν έξι Τούρκους υπηκόους με «ειδίκευση» στη διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι, φαίνεται ότι είχαν φροντίσει όχι μόνο για την εγκληματική τους δράση αλλά και για τον τρόπο ζωής τους, επιλέγοντας πολυτελή κατοικία και εντυπωσιακά οχήματα.
Σύμφωνα με τις φωτογραφίες που φέρνει στη δημοσιότητα το protothema.gr, οι συλληφθέντες διέμεναν σε μονοκατοικία με πισίνα και μπάρμπεκιου στον Ωρωπό, η οποία παρείχε πλήρη απομόνωση, ενώ για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν ακριβά αυτοκίνητα.
Δείτε φωτογραφίες:
Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τουςΤην ίδια στιγμή, στα χέρια των αστυνομικών βρίσκονται σημειώσεις που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών και οι οποίες περιέχουν αναλυτικά ποσά, αλλά και ονόματα πελατών που φέρεται να συνδέονται με το κύκλωμα.
Αστυνομικές πηγές τονίζουν ότι, αν και τα βασικά μέλη οργανώσεων της τουρκικής μαφίας έχουν ήδη συλληφθεί, δεν αποκλείεται άλλοι Τούρκοι να επιχειρούν να δημιουργήσουν νέα κυκλώματα στη χώρα, επιδιώκοντας να συνεχίσουν τις εγκληματικές τους δραστηριότητες.
Δείτε φωτογραφίες από τα ΙΧ με τα οποία μετακινούνταν:
Την ίδια ώρα η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης στους 6 Τούρκους που συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των ερευνών που διεξάγονται για δράση μελών της τουρκικής μαφίας στην Ελλάδα.
Κακουργηματικές διώξεις
Συγκεκριμένα σε βάρος των 6 συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη για Διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και παράνομη οπλοκατοχή κατά συναυτουργία.
Ειδήσεις σήμερα:
Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Λαμίν Γιαμάλ: Η 24χρονη Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ φέρεται να είναι η νέα του σύντροφος - Τους «έπιασαν» σε ρομαντική εξόρμηση στο Μονακό
Αργεντινή: Αδιανόητες σκηνές σε εξέδρες γηπέδου - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν, δείτε βίντεο
Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό
Λαμίν Γιαμάλ: Η 24χρονη Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ φέρεται να είναι η νέα του σύντροφος - Τους «έπιασαν» σε ρομαντική εξόρμηση στο Μονακό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα