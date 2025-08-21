Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Ίντερ Μαϊάμι: Ο Μασεράνο αποβλήθηκε και έδινε οδηγίες μέσω κινητού από τις κερκίδες - Πρέπει να τιμωρηθεί, γράφουν στις ΗΠΑ - Βίντεο
Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Leagues Cup επικρατώντας της Τίγκρες με 2-1
Η Ίντερ Μαϊάμι υποδέχθηκε την μεξικάνικη Τίγκρες για τα προημιτελικά του Leagues Cup και επικράτησε με 2-1, σε ένα ματς που δεν είχε τον Λιονέλ Μέσι, λόγω τραυματισμού, όμως καθάρισε ο Λουίς Σουάρεζ για αυτήν με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι.
Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο προπονητής της ομάδας του Μέσι, Χαβιέ Μασεράνο αποβλήθηκε μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον διαιτητή της αναμέτρησης. ο Αργεντινός αναγκάστηκε να κάτσει στις κερκίδες του γηπέδου, χωρίς αυτό να τον εμποδίσει να δώσει οδηγίες στους παίκτες του.
Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, εθεάθη από την κάμερα της τηλεόρασης να μιλάει στο τηλέφωνο με τον βοηθό προπονητή του Λούκας Ροντρίγκεζ Παγκάνο και να του δίνει οδηγίες.
Οι κανονισμοί πάντως δεν επιτρέπουν σε έναν προπονητή που έχει αποβληθεί να δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες στον πάγκο της ομάδας του.
Το βέβαιο είναι ότι το βίντεο με τον Μασεράνο στο τηλέφωνο έγινε viral και έχει ήδη βάλει «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με το αν αυτό θεωρείται νόμιμο ή κατάφωρη παραβίαση των κανονισμών.
Is this allowed?— Franco Panizo (@FrancoPanizo) August 21, 2025
What is Javier Mascherano doing?
What are Inter Miami doing?#InterMiamiCF #Messi𓃵 pic.twitter.com/ppScdW9tIh
Inter Miami head coach Javier Mascherano — who is sitting in the stands after a red card — talking on the phone to his assistant coach Lucas Rodriguez Pagano. pic.twitter.com/uCrgXOSgOn— Tom Bogert (@tombogert) August 21, 2025
