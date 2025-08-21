Ίντερ Μαϊάμι: Ο Μασεράνο αποβλήθηκε και έδινε οδηγίες μέσω κινητού από τις κερκίδες - Πρέπει να τιμωρηθεί, γράφουν στις ΗΠΑ - Βίντεο
Χαβιέ Μασεράνο Ίντερ Μαϊάμι Τίγκρες Λιονέλ Μέσι

Ίντερ Μαϊάμι: Ο Μασεράνο αποβλήθηκε και έδινε οδηγίες μέσω κινητού από τις κερκίδες - Πρέπει να τιμωρηθεί, γράφουν στις ΗΠΑ - Βίντεο

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Leagues Cup επικρατώντας της Τίγκρες με 2-1

Ίντερ Μαϊάμι: Ο Μασεράνο αποβλήθηκε και έδινε οδηγίες μέσω κινητού από τις κερκίδες - Πρέπει να τιμωρηθεί, γράφουν στις ΗΠΑ - Βίντεο
Η Ίντερ Μαϊάμι υποδέχθηκε την μεξικάνικη Τίγκρες για τα προημιτελικά του Leagues Cup και επικράτησε με 2-1, σε ένα ματς που δεν είχε τον Λιονέλ Μέσι, λόγω τραυματισμού, όμως καθάρισε ο Λουίς Σουάρεζ για αυτήν με δύο εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι. 

Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ο προπονητής της ομάδας του Μέσι, Χαβιέ Μασεράνο αποβλήθηκε μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον διαιτητή της αναμέτρησης. ο Αργεντινός αναγκάστηκε να κάτσει στις κερκίδες του γηπέδου, χωρίς αυτό να τον εμποδίσει να δώσει οδηγίες στους παίκτες του. 

Λίγο μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, εθεάθη από την κάμερα της τηλεόρασης να μιλάει στο τηλέφωνο με τον βοηθό προπονητή του Λούκας Ροντρίγκεζ Παγκάνο και να του δίνει οδηγίες. 


Οι κανονισμοί πάντως δεν επιτρέπουν σε έναν προπονητή που έχει αποβληθεί να δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες στον πάγκο της ομάδας του.

Το βέβαιο είναι ότι το βίντεο με τον Μασεράνο στο τηλέφωνο έγινε viral και έχει ήδη βάλει «φωτιά» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πυροδοτώντας συζητήσεις σχετικά με το αν αυτό θεωρείται νόμιμο ή κατάφωρη παραβίαση των κανονισμών.

