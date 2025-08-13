Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον στη ρεβάνς με Βόλσφμπεργκερ
Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα στην τελευταία εντός Ελλάδας προπόνηση της ομάδας του
Με μία σημαντική απουσία θα ταξιδέψει στην Αυστρία για τη ρεβάνς με την Βόλσφμπεργκερ ο ΠΑΟΚ.
Οι Θεσσαλονικείς μετά το 0-0 της Τούμπας στο πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League για τη ρεβάνς δεν θα έχουν μαζί τους τον Τάισον.
Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα στην τελευταία εντός Ελλάδας προπόνηση του «δικεφάλου του βορρά» και έτσι τέθηκε εκτός αποστολής. Μια αποστολή που θα αναχωρήσει σε λίγη ώρα από τη Θεσσαλονίκη για την Αυστρία.
Πηγή: gazzetta.gr
