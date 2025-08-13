ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον στη ρεβάνς με Βόλσφμπεργκερ
SPORTS
ΠΑΟΚ Τάισον Βόλφσμπεργκερ

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον στη ρεβάνς με Βόλσφμπεργκερ

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα στην τελευταία εντός Ελλάδας προπόνηση της ομάδας του

ΠΑΟΚ: Χωρίς Τάισον στη ρεβάνς με Βόλσφμπεργκερ
Με μία σημαντική απουσία θα ταξιδέψει στην Αυστρία για τη ρεβάνς με την Βόλσφμπεργκερ ο ΠΑΟΚ.

Οι Θεσσαλονικείς μετά το 0-0 της Τούμπας στο πρώτο ματς του 3ου προκριματικού γύρου του Europa League για τη ρεβάνς δεν θα έχουν μαζί τους τον Τάισον.

Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα στην τελευταία εντός Ελλάδας προπόνηση του «δικεφάλου του βορρά» και έτσι τέθηκε εκτός αποστολής. Μια αποστολή που θα αναχωρήσει σε λίγη ώρα από τη Θεσσαλονίκη για την Αυστρία.

Πηγή: gazzetta.gr


Ειδήσεις σήμερα:

Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος 

Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης